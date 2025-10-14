Nancy Pazos vs. Mariana Brey: La pelea que Georgina Barbarossa ya no soporta

El panel de A la Barbarossa en Telefe volvió a sacudirse cuando Nancy Pazos dejó clarísimo que le gustaría que Mariana Brey deje el programa, creando un clima que parecía imposible de sostenerse al aire. Georgina Barbarossa tuvo que intervenir de forma tajante para frenar la tensión y evitar que los cruces entre las panelistas se salieran completamente de control.
Nancy Pazos no se guarda nada y pide la salida de Mariana Brey
En un mano a mano con Dolores Villalba para Intrusos (América TV), Nancy Pazos habló sin rodeos sobre su relación con Mariana Brey y su futuro en el programa, dejando claro que no tiene intención de irse: "Tengo contrato hasta fin de año, pero hablé con las autoridades y nada que ver, al contrario, hay mejores novedades", aseguró, en contraste con la incertidumbre que circula en los pasillos del canal respecto a la continuidad de algunos panelistas.
Pero cuando la periodista le preguntó sobre la posibilidad de que Brey deje el ciclo, Pazos no dudó en expresar su deseo: "Me alegro que esté escuchando ofertas, me encantaría que se vaya", dejando en evidencia que la tensión entre ambas no es solo profesional sino también personal.
Pazos agregó que, aunque los debates son parte del programa, hay un límite que Brey no sabe manejar: "Está bueno discutir, pero no con la ignorancia. Hay periodistas de derecha que tienen mejor información y sostienen mejor los debates. Ella es ignorante. Le dan tres datos políticos y dice siempre lo mismo, grita…".
Este tipo de cruces, que se repiten desde hace meses, afectan no solamente la dinámica del programa sino que también generan ruido en redes y en los pasillos de Telefe, donde cada gesto o comentario se analiza y comenta casi al instante.
Georgina Barbarossa se hartó y puso orden en el caos
Por su parte, Mariana Brey eligió un tono mucho más medido pero firme en su respuesta ante Alejandro Guatti para Intrusos: "Es una época del año en la que todos estamos revisando nuestros trabajos. Mi contrato termina en diciembre y todavía no me senté a charlar", dejando claro que cualquier decisión sobre su futuro dependerá de la producción y la conductora. Y agregó con ironía respecto al pedido de Pazos de no compartir más panel: "Es el mismo deseo que tuvo el año pasado, pero no se lo cumplieron".
Brey también fue categórica sobre cómo maneja su carrera: "El deseo de Nancy no me importa nada, nunca me importó. Recién en noviembre se empieza a definir lo que va a pasar en el año 2026. Son todas especulaciones que no nacieron de mí. Mis decisiones profesionales no las tomo en base a un compañero, sino en base a mis intenciones reales y en lo que a mí me conviene en todos los aspectos. Yo pienso en mí".
La situación escaló hasta el punto de que durante un debate sobre un femicidio, la discusión se volvió tan ríspida que Georgina Barbarossa tuvo que interceder: "Chicas, basta. Me levanto de la mesa y me voy", advirtiendo que si la tensión continuaba, ella misma cortaría el programa. Aquel ultimátum refleja no solo el agotamiento de la conductora frente a la repetición constante de los cruces, sino también cómo las diferencias ideológicas y de estilo entre Pazos y Brey afectan directamente la dinámica del ciclo, generando un clima que ya no es sostenible sin intervención directa de la producción y de la conductora.
A la Barbarossa no debate únicamente temas de actualidad, también vive un conflicto interno que atrapa a la audiencia casi tanto como las noticias que discute, puesto que detrás de cámaras, la televisión argentina tiene sus propios realities en vivo, con protagonistas que no dudan en defender sus posiciones hasta el límite.
