Nancy Pazos vs. Mariana Brey: La pelea que Georgina Barbarossa ya no soporta

Georgina Barbarossa se hartó y puso orden en el caos

Por su parte, Mariana Brey eligió un tono mucho más medido pero firme en su respuesta ante Alejandro Guatti para Intrusos: "Es una época del año en la que todos estamos revisando nuestros trabajos. Mi contrato termina en diciembre y todavía no me senté a charlar", dejando claro que cualquier decisión sobre su futuro dependerá de la producción y la conductora. Y agregó con ironía respecto al pedido de Pazos de no compartir más panel: "Es el mismo deseo que tuvo el año pasado, pero no se lo cumplieron".

image Mariana Brey respondió con ironía y afirmó que las opiniones de Pazos no la afectan, enfocándose en sus propias decisiones profesionales. Georgina Barbarossa intervino con un ultimátum para frenar los cruces al aire.

Brey también fue categórica sobre cómo maneja su carrera: "El deseo de Nancy no me importa nada, nunca me importó. Recién en noviembre se empieza a definir lo que va a pasar en el año 2026. Son todas especulaciones que no nacieron de mí. Mis decisiones profesionales no las tomo en base a un compañero, sino en base a mis intenciones reales y en lo que a mí me conviene en todos los aspectos. Yo pienso en mí".

La situación escaló hasta el punto de que durante un debate sobre un femicidio, la discusión se volvió tan ríspida que Georgina Barbarossa tuvo que interceder: "Chicas, basta. Me levanto de la mesa y me voy", advirtiendo que si la tensión continuaba, ella misma cortaría el programa. Aquel ultimátum refleja no solo el agotamiento de la conductora frente a la repetición constante de los cruces, sino también cómo las diferencias ideológicas y de estilo entre Pazos y Brey afectan directamente la dinámica del ciclo, generando un clima que ya no es sostenible sin intervención directa de la producción y de la conductora.

Embed

A la Barbarossa no debate únicamente temas de actualidad, también vive un conflicto interno que atrapa a la audiencia casi tanto como las noticias que discute, puesto que detrás de cámaras, la televisión argentina tiene sus propios realities en vivo, con protagonistas que no dudan en defender sus posiciones hasta el límite.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

Países Bajos interviene una fábrica de chips china para asegurarse un suministro clave

Esta vez, Marcelo Gallardo no logra armar el equipo en River Plate

La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo