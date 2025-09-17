Ernesto Tenembaum defendió a Nancy Pazos tras ser tildada de "golpista" por Mariana Brey

Ernesto Tenembaum criticó el nuevo comportamiento del Presidente

Por otro lado, Ernesto Tenembaum apuntó contra sus colegas que señalan que "venden un Kicillof moderado", como lo hizo Eduardo Feinmann tras la entrevista que el gobernador bonaerense le dio a Carlos Pagni.

Asimismo, aprovechó para arremeter contra el líder economista: "La gran operación de este momento es vendernos a un Milei moderado".



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radioconvos899/status/1968286060611592524&partner=&hide_thread=false "La gran operación de este momento es vendernos a un Milei moderado": @ertenembaum sobre cómo ciertos periodistas quieren instalar una nueva imagen del Presidente pic.twitter.com/D5QOcYhxaV — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) September 17, 2025



El comunicador destacó que el Presidente dejó atrás los gritos y la agresión: "Ahora se pone traje, se pone anteojitos y labura que toma mate".

“El extremista que te miente como moderado es Milei”, agregó posteriormente visiblemente molesto con el nuevo comportamiento del líder libertario tras la rotunda derrota en las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires.

