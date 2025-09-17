En la mañana del martes (16/09) Mariana Brey tildó de "golpista" a Nancy Pazos lo que desencadenó una fuerte discusión en el programa A la Barbarossa y el hecho rápidamente generó repercusión, a tal punto que Ernesto Tenembaumopinó al respecto y dejó clara su posición.
"ES UN DISPARATE"
Ernesto Tenembaum defendió a Nancy Pazos tras ser tildada de "golpista" por Mariana Brey
El periodista Ernesto Tenembaum se sumó a la polémica discusión de las panelistas de A la Barbarossa y no dejó dudas sobre su posicionamiento al respecto.
"La última forma de escrache a la opinión distinta es decirle 'golpista', ahora que son débiles te dicen 'golpista, antes te decían cualquier barbaridad. Creo que Mariana Brey es parte de eso", comenzó diciendo con suma seriedad en el ciclo radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? por Radio con Vos.
Y siguió: "Para ser golpista hay que poder ser golpista. Entonces si vos no tenés militares en la calle, no tenés nada. En todo caso es el juego de la democracia en el que uno exagera una opinión, otros exageran otra y así vamos llevando más o menos como corresponde sin que haya ningún golpe de Estado".
"'Nancy Pazos golpista', a ver es un disparate de niveles ridículos pensar que Nancy Pazos es golpista", agregó posteriormente e indicó: "Lo que sí me parece que hay una operación en este momento para vendernos un Milei moderado, a un Milei empático y una oposición golpista. Discutamos los hechos, discutamos lo necesario".
Ernesto Tenembaum criticó el nuevo comportamiento del Presidente
Por otro lado, Ernesto Tenembaum apuntó contra sus colegas que señalan que "venden un Kicillof moderado", como lo hizo Eduardo Feinmann tras la entrevista que el gobernador bonaerense le dio a Carlos Pagni.
Asimismo, aprovechó para arremeter contra el líder economista: "La gran operación de este momento es vendernos a un Milei moderado".
El comunicador destacó que el Presidente dejó atrás los gritos y la agresión: "Ahora se pone traje, se pone anteojitos y labura que toma mate".
“El extremista que te miente como moderado es Milei”, agregó posteriormente visiblemente molesto con el nuevo comportamiento del líder libertario tras la rotunda derrota en las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires.
