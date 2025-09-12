El jueves (11/09) se conmemoró el Día del Maestro y Mario Pergoliniaprovechó para opinar tajante al respecto de la educación argentina en la actualidad. Mediante el ciclo Otro día perdido hizo una fuerte reflexión y si bien no destacó a un único responsable consideró que la sociedad debiera hacer "mea culpa".
PARA TENERLO EN CUENTA
Fuerte reflexión y "mea culpa": Mario Pergolini lamentó la crisis educativa argentina
Mario Pergolini aprovechó el Día del Maestro para realizar un duro descargo sobre la debacle en la educación nacional e interpelar a la sociedad.
"Si bien es cierto de que se habla y estamos en un momento donde estamos discutiendo cosas que dábamos ya por discutidas, creo que esta sociedad argentina también debería replantearse que estuvo haciendo los últimos 40 años, 50 años, con respecto a este tema", comenzó diciendo mirando con seriedad a cámara.
Y continuó por la pantalla de El Trece: "Creo que todos deberíamos hacer un mea culpa de lo que está sucediendo con la educación en este país porque ya hace mucho tiempo que tenemos bastante deserción". Asimismo, en medio del conflicto de los docentes con el gobierno de Javier Milei, consideró que el suelo de los maestros "ya debería estar resuelto".
"Estamos teniendo números que realmente asustan con respecto a cómo está la educación en Argentina", sumó sobre la crisis educativa que hay en el país y pidió replantearse: "¿Qué hicimos todos en 40 años para que esté sucediendo lo que está sucediendo en la educación argentina?".
Adrián Suar y Mario Pergolini recordaron cuando casi se pelean
Hace algunos días Adrián Suar estuvo como invitado en Otro día perdido y en diálogo con Mario Pergolini recordaron juntos la acalorada discusión que mantuvieron cuando Caiga quien caiga salía por la pantalla de El Trece.
Entre risas el conductor chicaneó a su invitado: "Vos recién empezabas a dirigir el canal. Eso es importante también". "Sí, pero yo ya era Adrián Suar", replicó el entrevistado y además señaló: "Yo era joven, él era joven y loco".
"Muy pocas veces a mí me han puteado de local, en mi casa", añadió luego. Fue en ese entonces que el exconductor del emblemático programa recordó que el entredicho se originó cuando pretendía cambiar de día y en vez de martes el ciclo debería pasar a los jueves.
Por ese motivo se juntaron para hablar, café mediante, y luego de intercambiar algunas palabras ambos se pararon con la intención de iniciar una pelea. No obstante, a último momentos decidieron no pasar a mayores aunque el productor recordó que cuando el creador de Vorterix se iba de su oficina escuchó que le dijo a su secretaria a los gritos: "Decile a tu jefe que es un pelotudo".
