Fuerte reflexión y "mea culpa": Mario Pergolini lamentó la crisis educativa argentina

Adrián Suar y Mario Pergolini recordaron cuando casi se pelean

Hace algunos días Adrián Suar estuvo como invitado en Otro día perdido y en diálogo con Mario Pergolini recordaron juntos la acalorada discusión que mantuvieron cuando Caiga quien caiga salía por la pantalla de El Trece.

Entre risas el conductor chicaneó a su invitado: "Vos recién empezabas a dirigir el canal. Eso es importante también". "Sí, pero yo ya era Adrián Suar", replicó el entrevistado y además señaló: "Yo era joven, él era joven y loco".

"Muy pocas veces a mí me han puteado de local, en mi casa", añadió luego. Fue en ese entonces que el exconductor del emblemático programa recordó que el entredicho se originó cuando pretendía cambiar de día y en vez de martes el ciclo debería pasar a los jueves.

Por ese motivo se juntaron para hablar, café mediante, y luego de intercambiar algunas palabras ambos se pararon con la intención de iniciar una pelea. No obstante, a último momentos decidieron no pasar a mayores aunque el productor recordó que cuando el creador de Vorterix se iba de su oficina escuchó que le dijo a su secretaria a los gritos: "Decile a tu jefe que es un pelotudo".

