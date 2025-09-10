Paraguay y Mercado Pago: El cambio que beneficia a los compradores

Las estadísticas revelan que durante 2024, más de 800.000 argentinos visitaron el país vecino, representando más del 70% del total de visitantes internacionales. Esta tendencia se intensificó durante los primeros cuatro meses del 2025, registrando un crecimiento interanual del 60% en arribos argentinos.

Paraguay ha conquistado definitivamente el tercer puesto entre los destinos predilectos de los argentinos, superado únicamente por Brasil y Chile. Ciudad del Este lidera indiscutiblemente como el principal imán comercial, seguida por Encarnación y Asunción, ciudades que han experimentado un notable incremento en la demanda de servicios turísticos.

image Argentinos comprando en Paraguay.

La proyección hacia 2030 contempla la construcción de una red regional de pagos instantáneos, sustentada en la interoperabilidad tecnológica y respaldada por un sistema que actualmente moviliza aproximadamente 28 millones de transacciones mensuales. Esta visión ambiciosa promete consolidar un corredor financiero digital que facilite exponencialmente el intercambio comercial regional, beneficiando tanto a comerciantes como a consumidores de ambos países.

