El ingreso familiar mínimo para quedar fuera de la pobreza fue de $1.160.780

En términos anuales, el informe del INDEC plantea:

La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 15,8% y 13,3% respectivamente, y ambas registraron variaciones interanuales del 23,5%.

En comparación con la inflación, las canastas básicas alimentaria y total tuvieron un aumento menor en el acumulado del 2025 y en el interanual. El Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en los primeros ocho meses del año fue de 19,5% y el interanual fue de 33,6%.

Internas en el INDEC

Estos datos fueron publicados hoy, miércoles 10/09, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) al mismo tiempo que los datos de inflación del mes pasado, que dio 1,9%, en pleno recambio de autoridades en el cálculo de las condiciones de vida y de la inflación.

A mitad de agosto, presentaron su renuncia Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida, y Georgina Giglio, a cargo de la Dirección de Índices de Precios de Consumo (IPC), cuyas salidas se produjeron a fines de agosto.

Se supo que desde el 1° de septiembre pasado, la Dirección de Índices de Precios de Consumo quedó a cargo de la economista Josefina Rim, quien ya había ocupado ese puesto entre octubre de 2017 y diciembre de 2020.

