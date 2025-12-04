urgente24
Cayó un helicóptero de turismo en una cancha de tenis de Costanera Norte, junto a Aeroparque

La Policía de la Ciudad y el SAME acudieron ante la emergencia del helicóptero de alquiler. Las condiciones del tiempo en Buenos Aires eran muy buenas.

04 de diciembre de 2025 - 21:25
El accidente sorprendió a las personas que practicaban deportes en la zona del ex circuito KDT: el piloto del helicóptero Robinson sufrió heridas leves cuando la nave se estrelló contra el suelo, dijeron fuentes médicas que lograron socorrerlo.

En la unidad viajaban dos hombres y una mujer quienes " se encuentran conscientes y con vida". Tampoco tuvieron laceraciones de consideración.

Todos fueron trasladados al Hospital Fernández donde se recuperan por lo poli traumatismos sufridos.

Se desplomó un helicóptero de alquiler junto a Aeroparque

La máquina siniestrada pertenece a la empresa Angar Servicios, una firma que se dedica a realizar tours aéreos.

Se desplomó en las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex-KDT) y terminó destrozado al punto que la cola quedó desprendida tras el impacto.

Se supone que el piloto logró llevar la nave hasta las canchas de tenis para evitar un golpe contra edificios y afectar a los vecinos de la zona. Se supone que el piloto logró llevar la nave hasta las canchas de tenis para evitar un golpe contra edificios y afectar a los vecinos de la zona.

