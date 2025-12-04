El accidente sorprendió a las personas que practicaban deportes en la zona del ex circuito KDT: el piloto del helicóptero Robinson sufrió heridas leves cuando la nave se estrelló contra el suelo, dijeron fuentes médicas que lograron socorrerlo.
3 HERIDOS LEVES
Cayó un helicóptero de turismo en una cancha de tenis de Costanera Norte, junto a Aeroparque
La Policía de la Ciudad y el SAME acudieron ante la emergencia del helicóptero de alquiler. Las condiciones del tiempo en Buenos Aires eran muy buenas.
04 de diciembre de 2025 - 21:25
En la unidad viajaban dos hombres y una mujer quienes " se encuentran conscientes y con vida". Tampoco tuvieron laceraciones de consideración.
Todos fueron trasladados al Hospital Fernández donde se recuperan por lo poli traumatismos sufridos.
La máquina siniestrada pertenece a la empresa Angar Servicios, una firma que se dedica a realizar tours aéreos.
Se desplomó en las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex-KDT) y terminó destrozado al punto que la cola quedó desprendida tras el impacto.