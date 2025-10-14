Aeroparque, otra vez: Pilotos confirman medida de fuerza en día clave

Dentro de los reclamos de los pilotos está el frente salarial. Según el gremio, Aerolíneas Argentinas ha ido a contramano del resto del industria en lo que se refiere al gasto en personal, proponiendo incrementos por debajo de la inflación y de la media regional.

Como resultado de la asamblea realizada el día jueves en Aeroparque, fuimos convocados por la empresa Aerolíneas Argentinas a una nueva… pic.twitter.com/fSFqyQxGbk — APLA (@aplapilotos) October 14, 2025

En ese sentido, la política de la dirección de la compañía apuntó a recortar gastos operativos que permitieran el funcionamiento económico. Algo que se logró a instancias de un fuerte recorte de rutas y personal que permitió un balance positivo durante 2024.

Además, los pilotos elevaron un fuerte reclamo contra ANAC y la Secretaría de Transporte por el nuevo marco normativo relativo al descanso de los pilotos. La reforma amplió los tiempos de trabajo, redujo los tiempos de descanso y recortó vacaciones según la antigüedad, lo que llevó a los pilotos a cuestionar la medida y el respaldo científico sobre la misma.

Según los trabajadores, esto último podría poner en jaque la seguridad operativa por un posible aumento de la fatiga en los pilotos y las tripulaciones.

Vuelos complicados en Aeroparque.

Qué dice Aerolíneas Argentinas

En el comunicado previo a la asamblea del 9 de octubre pasado, la compañía señaló las presiones gremiales como intencionadas. Según la dirección de la empresa, las medidas de fuerza coinciden con las motivaciones políticas que movilizan al gremio y han afectado a más de 12.000 pasajeros en su última edición.

La recomendación de Aerolíneas para los pasajeros es la consulta del estado de vuelo el día del conflicto programado.

