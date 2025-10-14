Finalmente, los pilotos agrupados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmaron una nueva medida de fuerza programada para el próximo 24 de octubre en Aeroparque. El anuncio llegó tras la espera de contactos del Gobierno nacional para resolver diferencias salariales y reglamentarias.
Aeroparque, otra vez: Pilotos confirman medida de fuerza en día clave
Pilotos de APLA replicarán la medida de fuerza del 9 de octubre en Aeroparque. Casi un centenar de vuelos afectados con demoras y cancelaciones.
Según los pilotos, la falta de respuestas de las autoridades nacionales empujará un nuevo cuadro de asambleas que se producirá nada menos que el viernes previo a las elecciones legislativas. Se trata de un día clave para aquellos votantes que regresarán a sus hogares para cumplir con el deber cívico.
Al igual que en la asamblea pasada, el esquema afectará a casi un centenar de vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas. Además, el impacto se expandirá a todo el sistema de conexiones en el país, ya que habrá demoras que generen problemas en la programación del día.
Aeroparque afectado
Según los pilotos, la programación de la medida de fuerza se dará en un turno de dos horas. El mismo será ejecutado entre las 6 y las 10 del viernes 24 de octubre, complejizando las operaciones centrales de la mañana sobre el cierre de la semana electoral.
Dentro de los reclamos de los pilotos está el frente salarial. Según el gremio, Aerolíneas Argentinas ha ido a contramano del resto del industria en lo que se refiere al gasto en personal, proponiendo incrementos por debajo de la inflación y de la media regional.
En ese sentido, la política de la dirección de la compañía apuntó a recortar gastos operativos que permitieran el funcionamiento económico. Algo que se logró a instancias de un fuerte recorte de rutas y personal que permitió un balance positivo durante 2024.
Además, los pilotos elevaron un fuerte reclamo contra ANAC y la Secretaría de Transporte por el nuevo marco normativo relativo al descanso de los pilotos. La reforma amplió los tiempos de trabajo, redujo los tiempos de descanso y recortó vacaciones según la antigüedad, lo que llevó a los pilotos a cuestionar la medida y el respaldo científico sobre la misma.
Según los trabajadores, esto último podría poner en jaque la seguridad operativa por un posible aumento de la fatiga en los pilotos y las tripulaciones.
Qué dice Aerolíneas Argentinas
En el comunicado previo a la asamblea del 9 de octubre pasado, la compañía señaló las presiones gremiales como intencionadas. Según la dirección de la empresa, las medidas de fuerza coinciden con las motivaciones políticas que movilizan al gremio y han afectado a más de 12.000 pasajeros en su última edición.
La recomendación de Aerolíneas para los pasajeros es la consulta del estado de vuelo el día del conflicto programado.
