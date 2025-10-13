Revés para Milei: La Cámara Electoral confirmó que las boletas no se reimprimirán

De este modo, el plazo para que fuera materialmente posible disponer la reimpresión solicitada "ya se encontraba vencido el pasado viernes 10 de octubre y esta apelación recién fue elevada al Tribunal el sábado 11, quedando en condiciones de ser tratada luego de que emitiera opinión el fiscal electoral, el domingo 12 de este mes".

Por tales motivos, la Cámara Nacional Electoral declaró que el planteo de reimprimir la BUP de Buenos Aires "es de cumplimiento imposible" y que por lo tanto, "carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada".

El planteo de LLA surge de la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado y cabeza de lista oficialista en la provincia de Buenos Aires en medio de un escándalo por su vinculación con un empresario investigado por narcotráfico en USA.

Ante ello, el partido de Javier Milei sustituyó a Espert con Santilli en el primer puesto de la nómina, lo que fue confirmado por la CNE al revocar el fallo de la Junta Electoral, que lidera el juez Alejo Ramos Padilla, que ordenó que el economista sea sustituido por la N°2 de la lista, Karen Reichhardt.

Ramos Padilla también rechazó que las listas se reimpriman, lo que fue apelado por LLA, con el consecuente fallo que se conoció este lunes por el que la imagen de Espert permanecerá junto al de Reichhardt en el tramo correspondiente al oficialismo.