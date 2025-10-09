Aeroparque complicado: Varios vuelos afectados por asamblea de pilotos

Avión aerolíneas P Impacto en los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Pilotos bajo lucha

El reclamo central de los pilotos de APLA se basa en dos frentes. Uno salarial y el otro normativo.

En lo que respecta al frente salarial, los pilotos reclaman un fuerte atraso en las remuneraciones percibidas producto de la política de ajuste interno lanzada por el directorio de la empresa desde fines del 2023. En ese sentido, el gremio reclamó la reapertura de las paritarias, algo que fue presuntamente demorado por los ejecutivos de Aerolíneas, bajo órdenes directas del Gobierno nacional.

Bajo el esquema de negocios actual, Aerolíneas Argentinas se anotó su primer año sin déficit operativo durante 2024 tras más de 20 años. Así, no tuvo que recurrir a recursos públicos para garantizar su funcionamiento.

Por otra parte, los pilotos de APLA reclamaron la discusión del la reforma normativa que la Secretaría de Transporte empujó recientemente y por la cual se redujeron los tiempos de descanso, vacaciones y se ampliaron los tiempos de trabajo durante una jornada. Según el gremio, las medidas tomadas por el Gobierno nacional no se sostuvieron en consultas técnicas o científicas que midan el impacto de los cambios en la seguridad operacional, sino que se determinaron en base a estándares de otros mercados.

Pilotos P.jpg Reclamo de los pilotos en Aeroparque.

Recomendaciones

Respecto a los posibles inconvenientes que puedan surgir del conflicto, Aerolíneas Argentinas instruyó a los pasajeros a verificar el estado de sus vuelos programados para Aeroparque. No estarían afectados los vuelos con destino a esa terminal.

Se recomienda a los pasajeros con vuelos programados entre las 15.30 y las 20.30 hs del jueves 9 de octubre verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

