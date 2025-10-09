Aeroparque complicado: Varios vuelos afectados por asamblea de pilotos

El funcionamiento de Aeroparque no será normal en la jornada de hoy (9/10) debido a una asamblea programada de pilotos que afectará al menos a 95 vuelos de Aerolíneas Argentinas. La medida de fuerza fue programada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas encabezada por el sindicalista y ex accionista Pablo Biró.
El reclamo de los pilotos de APLA en Aeroparque tendrá impacto hoy (9/10). Durante la tarde, más de 95 vuelos se verán afectados.
Según informó oficialmente la línea aérea de bandera, la protesta afectará a no menos de 12.000 pasajeros. El cese de tareas está previsto en la franja horaria de las 16 y las 20 horas, impactando no solo en los vuelos programados para ese horario con posibles cancelaciones, sino también con demoras a los vuelos siguientes.
El reclamo de los pilotos en Aeroparque fue anticipado durante la semana. Se trata de la primera de dos asambleas que se llevarán a cabo, siendo la segunda programada para el próximo 24 de octubre, apuntando nada menos al fin de semana donde se desarrollará la elección legislativa a nivel nacional.
Cabe aclarar que la medida no afectará directamente a otras empresas que operan en Aeroparque.
Pilotos bajo lucha
El reclamo central de los pilotos de APLA se basa en dos frentes. Uno salarial y el otro normativo.
En lo que respecta al frente salarial, los pilotos reclaman un fuerte atraso en las remuneraciones percibidas producto de la política de ajuste interno lanzada por el directorio de la empresa desde fines del 2023. En ese sentido, el gremio reclamó la reapertura de las paritarias, algo que fue presuntamente demorado por los ejecutivos de Aerolíneas, bajo órdenes directas del Gobierno nacional.
Bajo el esquema de negocios actual, Aerolíneas Argentinas se anotó su primer año sin déficit operativo durante 2024 tras más de 20 años. Así, no tuvo que recurrir a recursos públicos para garantizar su funcionamiento.
Por otra parte, los pilotos de APLA reclamaron la discusión del la reforma normativa que la Secretaría de Transporte empujó recientemente y por la cual se redujeron los tiempos de descanso, vacaciones y se ampliaron los tiempos de trabajo durante una jornada. Según el gremio, las medidas tomadas por el Gobierno nacional no se sostuvieron en consultas técnicas o científicas que midan el impacto de los cambios en la seguridad operacional, sino que se determinaron en base a estándares de otros mercados.
Recomendaciones
Respecto a los posibles inconvenientes que puedan surgir del conflicto, Aerolíneas Argentinas instruyó a los pasajeros a verificar el estado de sus vuelos programados para Aeroparque. No estarían afectados los vuelos con destino a esa terminal.
