urgente24
ACTUALIDAD Aeroparque > vuelos > Pilotos

ASAMBLEA

Aeroparque complicado: Varios vuelos afectados por asamblea de pilotos

El reclamo de los pilotos de APLA en Aeroparque tendrá impacto hoy (9/10). Durante la tarde, más de 95 vuelos se verán afectados.

09 de octubre de 2025 - 09:20
Día complicado en Aeroparque.&nbsp;

Día complicado en Aeroparque. 

Según informó oficialmente la línea aérea de bandera, la protesta afectará a no menos de 12.000 pasajeros. El cese de tareas está previsto en la franja horaria de las 16 y las 20 horas, impactando no solo en los vuelos programados para ese horario con posibles cancelaciones, sino también con demoras a los vuelos siguientes.

Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros, explicaron desde la empresa estatal. Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros, explicaron desde la empresa estatal.

Seguir leyendo

El reclamo de los pilotos en Aeroparque fue anticipado durante la semana. Se trata de la primera de dos asambleas que se llevarán a cabo, siendo la segunda programada para el próximo 24 de octubre, apuntando nada menos al fin de semana donde se desarrollará la elección legislativa a nivel nacional.

Cabe aclarar que la medida no afectará directamente a otras empresas que operan en Aeroparque.

Avión aerolíneas P
Impacto en los vuelos de Aerol&iacute;neas Argentinas.&nbsp;

Impacto en los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Pilotos bajo lucha

El reclamo central de los pilotos de APLA se basa en dos frentes. Uno salarial y el otro normativo.

En lo que respecta al frente salarial, los pilotos reclaman un fuerte atraso en las remuneraciones percibidas producto de la política de ajuste interno lanzada por el directorio de la empresa desde fines del 2023. En ese sentido, el gremio reclamó la reapertura de las paritarias, algo que fue presuntamente demorado por los ejecutivos de Aerolíneas, bajo órdenes directas del Gobierno nacional.

Bajo el esquema de negocios actual, Aerolíneas Argentinas se anotó su primer año sin déficit operativo durante 2024 tras más de 20 años. Así, no tuvo que recurrir a recursos públicos para garantizar su funcionamiento.

Por otra parte, los pilotos de APLA reclamaron la discusión del la reforma normativa que la Secretaría de Transporte empujó recientemente y por la cual se redujeron los tiempos de descanso, vacaciones y se ampliaron los tiempos de trabajo durante una jornada. Según el gremio, las medidas tomadas por el Gobierno nacional no se sostuvieron en consultas técnicas o científicas que midan el impacto de los cambios en la seguridad operacional, sino que se determinaron en base a estándares de otros mercados.

Pilotos P.jpg
Reclamo de los pilotos en Aeroparque.&nbsp;

Reclamo de los pilotos en Aeroparque.

Recomendaciones

Respecto a los posibles inconvenientes que puedan surgir del conflicto, Aerolíneas Argentinas instruyó a los pasajeros a verificar el estado de sus vuelos programados para Aeroparque. No estarían afectados los vuelos con destino a esa terminal.

Se recomienda a los pasajeros con vuelos programados entre las 15.30 y las 20.30 hs del jueves 9 de octubre verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria. Se recomienda a los pasajeros con vuelos programados entre las 15.30 y las 20.30 hs del jueves 9 de octubre verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

Más noticias en Urgente24:

Repuntó el riesgo país a 1.074 entre críticas a Trump y la "decadente suerte" de Milei

Aparente final judicial de una guerra digital: @itscroa le ganó a @mis2centavos

Contrato José Luis Espert-Fred Machado: Apareció roto y quemado en la basura

Rosario Central y un 8/10 imposible de olvidar: El adiós a dos leyendas

FUENTE: Urgente 24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES