Pilotos advierten que el Gobierno está desorientado y alertan por la seguridad de los vuelos

Pilotos en alerta

Por otra parte, APLA indicó que los despidos de instructores en ANAC también fue una maniobra inconsulta y que atenta contra la calidad del recurso humano que accede a las cabinas de los aviones en Argentina. “Es importante señalar que la ANAC ha tomado la decisión de desvincular de su gestión a un conjunto de pilotos inspectores que están afiliados a APLA, lo que genera una mayor preocupación respecto a la dirección que está tomando la administración en este contexto”, apuntaron.

En ese sentido, ANAC avanzó en la desvinculación de al menos 30 profesionales que estaban encargados de monitorear el desempeño regular de los pilotos, además de otorgar licencias a los aspirantes. El recorte de ese personal no tendría previsto reemplazo inmediato, lo que generaría un “cuello de botella” al recambio de pilotos que se demanda en la actualidad.

Siempre estuvimos abiertos al diálogo y a proponer soluciones alternativas. Sin embargo, si las autoridades nacionales sostienen esta actitud negativa y amenazante, y continúan impulsando la implementación del mencionado decreto, de nuestro lado retomaremos las medidas de fuerza y el conflicto que, por lo visto, solo quieren profundizar, advirtieron.

Aerolíneas Argentinas A330 P.jpg Complejo escenario sobre los vuelos.

Posible medida de fuerza

APLA está abierta a generar una medida de fuerza que podría afectar vuelos en todo el país. Con el vencimiento del período de conciliación obligatoria, el gremio quedó en condiciones de encarar un paro que está latente y podría ejecutarse en las próximas semanas.

El conflicto con el Gobierno nacional lleva tiempo. En 2024, la amenaza de privatización de Aerolíneas Argentinas y el fuerte choque con las líneas peronistas que movilizan al sindicato generaron un clima de tensión que no se ha aplacado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aplapilotos/status/1968664007897694691&partner=&hide_thread=false



Informamos que, al día de hoy, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no nos ha convocado para discutir ni abordar el contenido del decreto 378/2025.



Tal… pic.twitter.com/nNPerU2tk5 — APLA (@aplapilotos) September 18, 2025

