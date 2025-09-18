El gobierno de Nicolás Maduro respondió este jueves al actual asedio naval de Donald Trump cerca de sus costas, con maniobras militares de envergadura en el Caribe, que incluyen un despliegue por aire, tierra y mar: una puesta en escena para restregarle a Washington que están dispuestos a dar pelea ante un hipotético escenario injerencista sobre Caracas.
BATALLA EN EL MAR
Maduro en guerra extraoficial con Trump: 'Caribe Soberano 200' vs destructores yankees
Venezuela inicia maniobras militares de envergadura en la zona del Caribe. Con esto, el régimen de Maduro le demuestra a Trump que no se arrodillará ante él y que los opositores venezolanos aún no deben cantar victoria.
El régimen chavista inició este miércoles (18/09/25) una serie de ejercicios militares en aguas territoriales del mar Caribe, zona donde alrededor de seis buques destructores del gobierno estadounidense surcan sus aguas. Tales embarcaciones de la armada estadounidense ya han atacado dos barcazas rudimentarias del Tren de Aragua y del cártel de los Soles, bandas transnacionales asociadas a Maduro, acusadas por el Departamento de Estado de EE.UU. de traficar fentanilo en un circuito que contempla el sur del Caribe hasta la frontera sur estadounidense.
En este contexto de una guerra no declarada oficialmente, el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, comunicó este mismo miércoles del comienzo de las maniobras militares en la isla de La Orchila y en aguas jurisdiccionales: una manera de desafiar al despliegue naval de Donald Trump, quien intenta desbaratar el flujo de drogas del Caribe al suelo estadounidense y que le dio el visto bueno a sus soldados de abatir con misiles cualquier barco de traficantes.
El ministro de Defensa de Caracas también dijo que las maniobras militares de Venezuela en el Caribe constituyen una respuesta ante la "voz amenazante, vulgar" de Washington contra el pueblo y las autoridades venezolanos.
Al respecto de los actuales ejercicios militares, el comandante general de la Armada Nacional venezolana, Ashraf Suleimán, del mismo modo, detalló los simulacros y contó que unen a "los cinco componentes" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Asimismo, reveló que las fuerzas bolivarianas llevarán a cabo ensayos con artillería de campaña, patrullaje de reconocimiento, asalto aéreo, apertura automática y comandada, lanzamiento de cargas, así como ejercicios de comunicaciones, entre otras actividades.
En la misma jornada del anuncio del ministerio de Defensa venezolano, la portavoz presidencial de Donald Trump, Caroline Leavitt, legitimó el despliegue naval estadounidense cerca de las costas de Venezuela:
Justo un día antes, el martes, el presidente Donald Trump explotó contra el mismísimo Nicolás Maduro, a quien hace un tiempo había elogiado por supuestamente bajar los índices de criminalidad.
"¡Deje de enviar drogas y presos a EE.UU.! Deje de mandar al Tren de Aragua. Derribamos TRES barcos, no dos. Nadie ha hecho más por la frontera que yo”, lanzó desde los jardines de la Casa Blanca.
Maduro dispuesto a dar pelea contra la amenaza de Trump sobre sus costas
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que el Comando Sur de Estados Unidos ha destruido al menos tres buques narcos que transportaban droga desde el sur del Caribe a la jurisdicción estadounidense.
De hecho, informó sobre un nuevo ataque contra otra barcaza de traficantes venezolanos. “Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un segundo Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur“, escribió Trump en Truth Social.
Es que, desde agosto, un descomunal despliegue naval y militar de EE.UU. surca las aguas caribeñas cercanas a Venezuela. El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, están patrullando las aguas internacionales cercanas a Caracas, bajo la dirección de Donald Trump, y han abatido al menos a un narco-buque.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado ha duplicado la oferta por la recompensa de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, bajo el supuesto de que es un criminal que obtiene financiamiento del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, bandas narcocriminales involucradas en el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo que se cuela a la jurisdicción estadounidense y que se cobra la vida de 100 mil norteamericanos al año.
Claves para entender las tensiones entre Caracas y Washington
- El gobierno de Donald Trump ha duplicado una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, quien ocupa el Palacio de Miraflores bajo la sombra del fraude electoral. Estados Unidos acusa al presidente de Venezuela de tener vínculos con cárteles del narcotráfico.
- A Maduro le tiemblan las piernas por Trump: "Misiles apuntando a nuestras cabezas"
- Maduro afirma que Trump "quiere el petróleo venezolano gratis" y lo acusa de inventar un cuento. Mientras, la líder opositora María Corina Machado dice: “falta poco para lograr que esta gesta logre su propósito”.
- El gobierno de Donald Trump aumenta el despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela, con la mirada puesta en el cártel de los Soles y el Tren de Aragua, mientras se especula con una intervención estadounidense en Caracas.
- La relación entre Trump y Maduro ha tenido altibajos, ya que, en este segundo mandato, en una entrevista concedida a Elon Musk, el republicano vanaglorió a la gestión de Maduro por la baja de los índices de criminalidad en Venezuela, afirmaciones que disgustaron por completo a los venezolanos y a los opositores en el exilio.
