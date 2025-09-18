Maduro en guerra extraoficial con Trump: 'Caribe Soberano 200' vs destructores yankees

Embed Venezuela responde con maniobras militares a la "voz amenazante" de EE.UU. https://t.co/j2ndnG1Sxd pic.twitter.com/YQEKqpM0v1 — RT en Español (@ActualidadRT) September 18, 2025

El ministro de Defensa de Caracas también dijo que las maniobras militares de Venezuela en el Caribe constituyen una respuesta ante la "voz amenazante, vulgar" de Washington contra el pueblo y las autoridades venezolanos.

Al respecto de los actuales ejercicios militares, el comandante general de la Armada Nacional venezolana, Ashraf Suleimán, del mismo modo, detalló los simulacros y contó que unen a "los cinco componentes" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Durante tres días de maniobra realizaremos operaciones aéreas, aerotransportadas, anfibias, navales, terrestres, de fuerzas especiales y de defensa aeroespacial Durante tres días de maniobra realizaremos operaciones aéreas, aerotransportadas, anfibias, navales, terrestres, de fuerzas especiales y de defensa aeroespacial

Asimismo, reveló que las fuerzas bolivarianas llevarán a cabo ensayos con artillería de campaña, patrullaje de reconocimiento, asalto aéreo, apertura automática y comandada, lanzamiento de cargas, así como ejercicios de comunicaciones, entre otras actividades.

image Maduro en una de las últimas apariciones públicas con las fuerzas bolivarianas | GENTILEZA TELESUR

En la misma jornada del anuncio del ministerio de Defensa venezolano, la portavoz presidencial de Donald Trump, Caroline Leavitt, legitimó el despliegue naval estadounidense cerca de las costas de Venezuela:

Maduro no es presidente legítimo, es un fugitivo y jefe de un cartel narco-terrorista acusado en EE.UU. de traficar drogas. Trump está preparado para usar todo el poder americano para detener el narcotráfico Maduro no es presidente legítimo, es un fugitivo y jefe de un cartel narco-terrorista acusado en EE.UU. de traficar drogas. Trump está preparado para usar todo el poder americano para detener el narcotráfico

Justo un día antes, el martes, el presidente Donald Trump explotó contra el mismísimo Nicolás Maduro, a quien hace un tiempo había elogiado por supuestamente bajar los índices de criminalidad.

"¡Deje de enviar drogas y presos a EE.UU.! Deje de mandar al Tren de Aragua. Derribamos TRES barcos, no dos. Nadie ha hecho más por la frontera que yo”, lanzó desde los jardines de la Casa Blanca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/fabiandicosta/status/1967974316211142716&partner=&hide_thread=false DONALD TRUMP EXPLOTA CONTRA MADURO

“¡Deje de enviar drogas y presos a EE.UU.!Deje de mandar al Tren de Aragua.Derribamos TRES barcos, no dos. Nadie ha hecho más por la frontera que yo.”

Mensaje directo de Trump al dictador genocida Nicolás Maduro.#BreakingNews… pic.twitter.com/bWwiB4p7Qy — Fabian Dicosta (@fabiandicosta) September 16, 2025

Maduro dispuesto a dar pelea contra la amenaza de Trump sobre sus costas

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que el Comando Sur de Estados Unidos ha destruido al menos tres buques narcos que transportaban droga desde el sur del Caribe a la jurisdicción estadounidense.

De hecho, informó sobre un nuevo ataque contra otra barcaza de traficantes venezolanos. “Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un segundo Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur“, escribió Trump en Truth Social.

image Maduro versus Trump se dirimen el poder en las aguas del sur del Caribe | GENTILEZA FOTOMONTAJE

Es que, desde agosto, un descomunal despliegue naval y militar de EE.UU. surca las aguas caribeñas cercanas a Venezuela. El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, están patrullando las aguas internacionales cercanas a Caracas, bajo la dirección de Donald Trump, y han abatido al menos a un narco-buque.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado ha duplicado la oferta por la recompensa de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, bajo el supuesto de que es un criminal que obtiene financiamiento del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, bandas narcocriminales involucradas en el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo que se cuela a la jurisdicción estadounidense y que se cobra la vida de 100 mil norteamericanos al año.

Claves para entender las tensiones entre Caracas y Washington

El gobierno de Donald Trump ha duplicado una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro , quien ocupa el Palacio de Miraflores bajo la sombra del fraude electoral. Estados Unidos acusa al presidente de Venezuela de tener vínculos con cárteles del narcotráfico.

ha duplicado una recompensa de , quien ocupa el Palacio de Miraflores bajo la sombra del fraude electoral. acusa al presidente de Venezuela de tener vínculos con cárteles del narcotráfico. A Maduro le tiemblan las piernas por Trump: "Misiles apuntando a nuestras cabezas"

Maduro afirma que Trump " quiere el petróleo venezolano gratis" y lo acusa de inventar un cuento. Mientras, la líder opositora María Corina Machado dice: “falta poco para lograr que esta gesta logre su propósito”.

y lo acusa de inventar un cuento. El gobierno de Donald Trump aumenta el despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela , con la mirada puesta en el cártel de los Soles y el Tren de Aragua, mientras se especula con una intervención estadounidense en Caracas.

aumenta el , con la mirada puesta en el cártel de los Soles y el Tren de Aragua, mientras se especula con una intervención estadounidense en Caracas. La relación entre Trump y Maduro ha tenido altibajos, ya que, en este segundo mandato, en una entrevista concedida a Elon Musk, el republicano vanaglorió a la gestión de Maduro por la baja de los índices de criminalidad en Venezuela, afirmaciones que disgustaron por completo a los venezolanos y a los opositores en el exilio.

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

River 1 - Palmeiras 2: el Verdao fue muy superior, pero el Millonario logró achicar diferencias

Fintech sacude el mercado: La billetera virtual que promete revolucionar los pagos en Argentina