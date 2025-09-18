Para Martín Llaryora es más fácil encontrar plata en Londres que en la Casa Rosada

Martín Llaryora, a contramano de Javier Milei

El desencuentro entre Llaryora y Milei será el primero de la gestión libertaria. En todas las ocasiones en las que el presidente llegó a la provincia, el gobernador al menos mantuvo el protocolo institucional que indica la recepción en el aeropuerto provincial.

Esa imagen, que se repitió inclusive durante el último desembarco de Milei en Córdoba para la Derecha Fest, no tendrá repetición cercana. No obstante, es altamente probable que el mandatario provincial sea sustituido por la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien lo ha representado en las últimas convocatorias del Gobierno nacional.

Para Llaryora, la excusa del viaje a Londres calza perfecto en un momento de alta tensión con la Casa Rosada. Su calidad de colaborador con la gobernabilidad se puso en pausa a partir del inicio de la campaña, cuando su discurso se tornó netamente crítico de las políticas de ajuste ejecutadas por la administración libertaria, en consonancia con el espacio de Provincias Unidas.

Con Juan Schiaretti como candidato central, el gobernador viró su discurso al segmento de votantes “decepcionados”. Se trata de electores que votaron a Javier Milei en 2023 pero que quedaron expuestos al enfriamiento económico y no volverán a votar al oficialismo en las legislativas de octubre.

Llaryora Schiaretti 3P.jpg Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

Libertarios en Córdoba

Mientras tanto, los libertarios cordobeses buscan acelerar la campaña. El desembarco de Milei en dos turnos el próximo viernes sería el inicio real del trabajo, con el presidente exponiendo a su lado al candidato principal y poco conocido Gonzalo Roca.

Posiblemente, el discurso de Milei en el Parque Sarmiento(no así en la Bolsa de Comercio) contenga algunos proyectiles dirigidos a la gestión de Martín Llaryora. Hasta aquí, el gobernador cordobés no había sido blanco directo de críticas presidenciales, aunque sí por parte del aparato de redes sociales del oficialismo.

