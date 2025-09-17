La interna del PRO está al rojo vivo entre los legisladores nacionales que “se pusieron la peluca” y quienes objetan la conducción libertaria que marca el rumbo de la coalición y también las estrategias parlamentarias de la Casa Rosada.
"¿PASTA, POLLO O NO COMER?"
Arde el PRO: Lospennato enfrentó a Finocchiaro y Ritondo en pleno recinto
Hubo gritos y reproches entre los diputados Silvia Lospennato, Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo (jefe del bloque del PRO, partido de Mauricio Macri).
En pleno debate por los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en el Hospital Garrahan, se sucedió un fuerte cruce verbal entre legisladores que se sientan juntos ya que, en teoría, juegan para el mismo bando.
Alejandro Finocchiaro pidió la palabra y con ironía señaló que si la Cámara de Diputados funcionara como el Parlamento británico,
El diputado macrista se refería a sus compañeras de bancada Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal.
La primera votó en contra del veto a la ley universitaria mientras que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires optó por abstenerse.
Tras finalizar la alocución de Finocchiaro, Lospennato le manifestó su desagrado y tuvo que frenar el duro intercambio Cristian Ritondo quien respaldó a su compañero y cuestionó a la ex candidata a legisladora porteña.
Vidal observaba la escena sin intervenir pero se mostraba visiblemente incómoda por el maltrato de dos varones hacia su compañera de bancada.
El jefe de la bancada del PRO pedía calma con gestos vehementes y, a su lado, Silvana Giudici intentaba apaciguarlo.
Fractura expuesta (ante las cámaras) del PRO
Las disputas internas más duras comenzaron tras el acuerdo electoral del macrismo con La Libertad Avanza.
Por un lado, Lospennato y Vidal buscaron preservar la identidad del PRO sin alianza con los libertarios.
En la margen opuesta, Ritondo, Finocchiaro y Diego Santilli impulsaron una sociedad política con el oficialismo que ya tuvo un sonoro fracaso en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.
Lospennato tuvo una salida ingeniosa al señalar: “cuando solamente se ofrece pasta o pollo mucha gente decide no comer”.