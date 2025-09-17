Arde el PRO: Lospennato enfrentó a Finocchiaro y Ritondo en pleno recinto

El diputado macrista se refería a sus compañeras de bancada Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal.

La primera votó en contra del veto a la ley universitaria mientras que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires optó por abstenerse.

Tras finalizar la alocución de Finocchiaro, Lospennato le manifestó su desagrado y tuvo que frenar el duro intercambio Cristian Ritondo quien respaldó a su compañero y cuestionó a la ex candidata a legisladora porteña.

Vidal observaba la escena sin intervenir pero se mostraba visiblemente incómoda por el maltrato de dos varones hacia su compañera de bancada.

El jefe de la bancada del PRO pedía calma con gestos vehementes y, a su lado, Silvana Giudici intentaba apaciguarlo.

Lo peor de todo esto es que cuando el patotero mafioso de Ritondo la maltrata a Lospenatto, la que le hace caricias en el brazo para que se calme A RITONDO es @SilvanaGiudici. No te da vergüenza ser tan basura? pic.twitter.com/gdU7OOjh27 — A n i t a (@elperritorubio) September 18, 2025

Fractura expuesta (ante las cámaras) del PRO

Las disputas internas más duras comenzaron tras el acuerdo electoral del macrismo con La Libertad Avanza.

Por un lado, Lospennato y Vidal buscaron preservar la identidad del PRO sin alianza con los libertarios.

En la margen opuesta, Ritondo, Finocchiaro y Diego Santilli impulsaron una sociedad política con el oficialismo que ya tuvo un sonoro fracaso en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.

Lospennato tuvo una salida ingeniosa al señalar: “cuando solamente se ofrece pasta o pollo mucha gente decide no comer”.

En las redes sociales, la mayoría de los tuiteros respaldaron a las mujeres agredidas verbalmente y pidieron "basta de quemarse con los hermanos Milei". También, tildaron de " machirulos" a los varones por gritarles en la cara a ambas compañeras de partido.