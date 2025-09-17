Adidas x Oasis: La colección que desembarca en Argentina con el furor de los Gallagher

image La verdad que se ve como un lujo, pero caro. ¿Valdrá la pena?

El timing de este lanzamiento no podría ser más perfecto para el mercado argentino. Los fans locales no solo podrán acceder a esta exclusiva colección, sino que también tendrán la oportunidad de vivir el esperado regreso de Oasis en vivo. La gira mundial de reunificación incluye dos fechas imperdibles en el Estadio River Plate los días 15 y 16 de noviembre, convirtiéndose en el evento musical más esperado del año en nuestro país. Es decir, es muy probable que la fecha de venta sea a partir de noviembre o en octubre.

Piezas que marcan tendencia

La colección adidas Originals x Oasis incluye una cuidada selección de prendas que van desde zapatillas emblemáticas hasta camperas, remeras y accesorios en una paleta de colores que predomina el negro y azul. Cada pieza incorpora referencias sutiles pero poderosas a álbumes icónicos, letras inolvidables y momentos históricos de la banda, creando un puente perfecto entre la cultura musical y la moda urbana contemporánea.

image

Con precios que prometen ser exclusivos como la colección misma, esta alianza entre Adidas y Oasis se perfila como el must-have del año para los amantes del rock y la moda.

¿Te vas a quedar afuera de esta leyenda wearable?

