¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES?

Adidas x Oasis: La colección que desembarca en Argentina con el furor de los Gallagher

Los hermanos Gallagher y Adidas explotan las redes con su nueva alianza que combina nostalgia noventera y estilo rebelde digno de Oasis.

17 de septiembre de 2025 - 19:53
Oasis tiene su propia indumentaria: otro nivel.

Adidas y Oasis presentan oficialmente su colaboración más esperada del año, "adidas Originals x Oasis", una colección que promete revivir la esencia más pura de los años 90 con un toque contemporáneo que conquista a todas las generaciones. Y llegará a la Argentina.

image
El universo del rock británico y la moda deportiva se fusionan nuevamente para crear una explosión de estilo que tiene a los fanáticos argentinos contando los días.

La Argentina en el radar fashion de Oasis

Esta nueva alianza entre la icónica marca de las tres rayas y los legendarios Liam y Noel Gallagher llega cargada de simbolismo y nostalgia. La colección forma parte de la campaña global Original Forever, que celebra tres décadas de historia compartida entre ambos íconos culturales. El lanzamiento coincide estratégicamente con el histórico reencuentro de los hermanos Gallagher, quienes después de casi dos décadas de separación, vuelven a los escenarios para emocionar a sus seguidores de todo el mundo.

La propuesta visual de esta colaboración transporta directamente a la Manchester de los 90, con una estética que captura la rebeldía y autenticidad que caracterizó a Oasis durante su época dorada. El material promocional incluye un video épico que recorre momentos emblemáticos de la banda al compás de "Live Forever", rindiendo homenaje a conciertos legendarios como los realizados en Knebworth y Heaton Park, donde la banda británica escribió páginas doradas de la historia del rock.

image
La verdad que se ve como un lujo, pero caro. ¿Valdrá la pena?

El timing de este lanzamiento no podría ser más perfecto para el mercado argentino. Los fans locales no solo podrán acceder a esta exclusiva colección, sino que también tendrán la oportunidad de vivir el esperado regreso de Oasis en vivo. La gira mundial de reunificación incluye dos fechas imperdibles en el Estadio River Plate los días 15 y 16 de noviembre, convirtiéndose en el evento musical más esperado del año en nuestro país. Es decir, es muy probable que la fecha de venta sea a partir de noviembre o en octubre.

Piezas que marcan tendencia

La colección adidas Originals x Oasis incluye una cuidada selección de prendas que van desde zapatillas emblemáticas hasta camperas, remeras y accesorios en una paleta de colores que predomina el negro y azul. Cada pieza incorpora referencias sutiles pero poderosas a álbumes icónicos, letras inolvidables y momentos históricos de la banda, creando un puente perfecto entre la cultura musical y la moda urbana contemporánea.

image

Con precios que prometen ser exclusivos como la colección misma, esta alianza entre Adidas y Oasis se perfila como el must-have del año para los amantes del rock y la moda.

¿Te vas a quedar afuera de esta leyenda wearable?

