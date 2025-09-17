¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES?
Adidas x Oasis: La colección que desembarca en Argentina con el furor de los Gallagher
Los hermanos Gallagher y Adidas explotan las redes con su nueva alianza que combina nostalgia noventera y estilo rebelde digno de Oasis.
La Argentina en el radar fashion de Oasis
Esta nueva alianza entre la icónica marca de las tres rayas y los legendarios Liam y Noel Gallagher llega cargada de simbolismo y nostalgia. La colección forma parte de la campaña global Original Forever, que celebra tres décadas de historia compartida entre ambos íconos culturales. El lanzamiento coincide estratégicamente con el histórico reencuentro de los hermanos Gallagher, quienes después de casi dos décadas de separación, vuelven a los escenarios para emocionar a sus seguidores de todo el mundo.
La propuesta visual de esta colaboración transporta directamente a la Manchester de los 90, con una estética que captura la rebeldía y autenticidad que caracterizó a Oasis durante su época dorada. El material promocional incluye un video épico que recorre momentos emblemáticos de la banda al compás de "Live Forever", rindiendo homenaje a conciertos legendarios como los realizados en Knebworth y Heaton Park, donde la banda británica escribió páginas doradas de la historia del rock.
El timing de este lanzamiento no podría ser más perfecto para el mercado argentino. Los fans locales no solo podrán acceder a esta exclusiva colección, sino que también tendrán la oportunidad de vivir el esperado regreso de Oasis en vivo. La gira mundial de reunificación incluye dos fechas imperdibles en el Estadio River Plate los días 15 y 16 de noviembre, convirtiéndose en el evento musical más esperado del año en nuestro país. Es decir, es muy probable que la fecha de venta sea a partir de noviembre o en octubre.
Piezas que marcan tendencia
La colección adidas Originals x Oasis incluye una cuidada selección de prendas que van desde zapatillas emblemáticas hasta camperas, remeras y accesorios en una paleta de colores que predomina el negro y azul. Cada pieza incorpora referencias sutiles pero poderosas a álbumes icónicos, letras inolvidables y momentos históricos de la banda, creando un puente perfecto entre la cultura musical y la moda urbana contemporánea.
Con precios que prometen ser exclusivos como la colección misma, esta alianza entre Adidas y Oasis se perfila como el must-have del año para los amantes del rock y la moda.
¿Te vas a quedar afuera de esta leyenda wearable?
