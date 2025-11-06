“El propio ex secretario de Néstor Kirchner hacía el trasbordo hacia el Sur, provincia de Santa Cruz, o llevaba los dineros al barrio porteño de Coghlan, donde también se acumulaban billetes” añadió Carlos Stornelli.
CAUSA CUADERNOS
Carlos Stornelli, fiscal federal: "contaban los bolsos, no los billetes"
El fiscal del juicio donde se investigaron los cuadernos de la corrupción, Carlos Stornelli, dijo en A24: “Daniel Muñoz era uno de los que recibía los bolsos".
06 de noviembre de 2025 - 22:58
“Los pilotos oficiales tenían que mirar al suelo, no podían mirar a la cara a los pasajeros. Trabajaban bajo amenazas para evitar que contaran lo que ocurría”.
Un juicio que podría extenderse 2 años
“Todos sabían que se usaban billetes de 500 euros para el atesoramiento ya que ocupaban menos espacio que los de US$ 100. La circulación de euros era limitada por entonces en Argentina y por eso la compra de tantos billetes hacía subir la cotización local cada fin de mes”.