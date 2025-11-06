urgente24
Carlos Stornelli, fiscal federal: "contaban los bolsos, no los billetes"

El fiscal del juicio donde se investigaron los cuadernos de la corrupción, Carlos Stornelli, dijo en A24: “Daniel Muñoz era uno de los que recibía los bolsos".

06 de noviembre de 2025 - 22:58
El fiscal federal Carlos Stornelli.&nbsp;

“El propio ex secretario de Néstor Kirchner hacía el trasbordo hacia el Sur, provincia de Santa Cruz, o llevaba los dineros al barrio porteño de Coghlan, donde también se acumulaban billetes” añadió Carlos Stornelli.

A la Patagonia se volaba cada viernes en aviones presidenciales, según registros que tenemos. Las maletas llevaban candado y no iban en la bodega de las aeronaves sino en la cabina. Los custodiaba el propio Daniel Muñoz quien se quedaba siempre junto a los bolsos durante el trayecto. A la Patagonia se volaba cada viernes en aviones presidenciales, según registros que tenemos. Las maletas llevaban candado y no iban en la bodega de las aeronaves sino en la cabina. Los custodiaba el propio Daniel Muñoz quien se quedaba siempre junto a los bolsos durante el trayecto.

“Los pilotos oficiales tenían que mirar al suelo, no podían mirar a la cara a los pasajeros. Trabajaban bajo amenazas para evitar que contaran lo que ocurría”.

Un juicio que podría extenderse 2 años

“Todos sabían que se usaban billetes de 500 euros para el atesoramiento ya que ocupaban menos espacio que los de US$ 100. La circulación de euros era limitada por entonces en Argentina y por eso la compra de tantos billetes hacía subir la cotización local cada fin de mes”.

En Europa, a esos billetes de tan alta denominación los llamaban “los argentinos” por la cantidad que habíamos acumulado aquí. En Europa, a esos billetes de tan alta denominación los llamaban “los argentinos” por la cantidad que habíamos acumulado aquí.

Finalmente, Stornelli explicó:

"Se llevaron verdaderas fortunas pero de manera exacta no lo vamos a saber nunca. No se sabe todo, supimos una parte solamente de la verdad. Piensen que un secretario privado se quedó decenas de millones de dólares. Muchos de los que participaron se volvieron empresarios".

