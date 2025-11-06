Carlos Stornelli, fiscal federal: "contaban los bolsos, no los billetes"

A la Patagonia se volaba cada viernes en aviones presidenciales, según registros que tenemos. Las maletas llevaban candado y no iban en la bodega de las aeronaves sino en la cabina. Los custodiaba el propio Daniel Muñoz quien se quedaba siempre junto a los bolsos durante el trayecto. A la Patagonia se volaba cada viernes en aviones presidenciales, según registros que tenemos. Las maletas llevaban candado y no iban en la bodega de las aeronaves sino en la cabina. Los custodiaba el propio Daniel Muñoz quien se quedaba siempre junto a los bolsos durante el trayecto.