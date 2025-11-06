urgente24
"Me vino bien perder en mayo y a Milei también le sirvió perder en septiembre"

Las derrotas en política ayudan a realizar replanteos y tratar de mejorar para recuperar la confianza de la población” dijo Jorge Macri en TN.

06 de noviembre de 2025 - 21:32
Jorge Macri opinó sobre Milei

"La gente la está pasando mal pero prefirió votar por las listas de Javier Milei, eligieron el dolor presente con la ilusión de tener un futuro mejor” añadió Jorge Macri.

El jefe de gobierno de CABA se refirió luego a los duros cruces entre el actual presidente y su primo.

Milei y Mauricio están en un mismo plano. El presidente tiene derecho a armar su gobierno como le plazca y el ex presidente tiene derecho a cuestionar el armado de los libertarios. Milei y Mauricio están en un mismo plano. El presidente tiene derecho a armar su gobierno como le plazca y el ex presidente tiene derecho a cuestionar el armado de los libertarios.

“Los porteños se merecen más”

El alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que confirmó el embarazo de su esposa Belén Ludueña, sostuvo:

“No me parece que el ABL esté caro. Es la cuarta parte de lo que se paga por un servicio de cable de TV e internet. Por ese dinero, garantizamos educación, salud pública, seguridad y limpieza entre otras cosas”.

En marzo o abril comienzan las obras del subte F. Todos los andenes serán centrales para que no te equivoques. En estaciones se podrán dejar las bicicletas y se podrán cargar celulares y dispositivos electrónicos: En marzo o abril comienzan las obras del subte F. Todos los andenes serán centrales para que no te equivoques. En estaciones se podrán dejar las bicicletas y se podrán cargar celulares y dispositivos electrónicos:

