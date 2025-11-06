"La gente la está pasando mal pero prefirió votar por las listas de Javier Milei, eligieron el dolor presente con la ilusión de tener un futuro mejor” añadió Jorge Macri.
ACTUALIDAD Milei > Macri > CABA
JORGE MACRI
"Me vino bien perder en mayo y a Milei también le sirvió perder en septiembre"
“ Las derrotas en política ayudan a realizar replanteos y tratar de mejorar para recuperar la confianza de la población” dijo Jorge Macri en TN.
06 de noviembre de 2025 - 21:32
El jefe de gobierno de CABA se refirió luego a los duros cruces entre el actual presidente y su primo.
“Los porteños se merecen más”
El alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que confirmó el embarazo de su esposa Belén Ludueña, sostuvo:
“No me parece que el ABL esté caro. Es la cuarta parte de lo que se paga por un servicio de cable de TV e internet. Por ese dinero, garantizamos educación, salud pública, seguridad y limpieza entre otras cosas”.