Zohran Mamdani completo: "Se hace campaña con poesía, pero se gobierna con prosa"

Entre las propuestas de su programa -de polémica ejecución, anticipa Urgente24-, Mamdani quiere que los servicios de ómnibus sean gratuitos, congelar los alquileres, crear una cadena municipal de tiendas de alimentación, implantar una guardería universal y un impuesto fijo del 2% para los neoyorquinos que ganen más de US$ 1 millón al año.

Datos para lo que viene:

Eugene Debs es una de las figuras más emblemáticas del socialismo estadounidense. Cinco veces candidato a las elecciones presidenciales estadounidenses entre 1900 y 1920, se convirtió en presidente de la American Railway Union en 1893 y creó el primer sindicato industrial de Estados Unidos al agrupar a los trabajadores ferroviarios.

El Local 1199 es un sindicato de trabajadores de la salud, aliado desde hace mucho tiempo de los candidatos demócratas, que retiró su apoyo a Andrew Cuomo para ofrecerlo a Mamdani en julio, tras un cambio de presidencia.

Fiorello La Guardia fue miembro del Partido Republicano y alcalde de Nueva York entre 1934 y 1945 . Partidario del New Deal, creó la Oficina de Administración de Precios, encargada de regular los precios de los productos de primera necesidad, tales como los alquileres y los alimentos. También fue el impulsor de la creación de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), que ejecutó numerosos proyectos de construcción de viviendas sociales. Desde su victoria en las primarias demócratas, Zohran Mamdani ha sido comparado en varias ocasiones con La Guardia.

En septiembre, Donald Trump amenazó con reducir los fondos federales de Nueva York en caso de que ganara Zohran Mamdani, a quien considera un comunista. La víspera de las elecciones, instó a sus seguidores a votar por Andrew Cuomo en lugar del candidato republicano Curtis Sliwa, considerado un original incluso dentro del Partido Republicano, para evitar una división de votos.

Traducido por Le Grand Continent, Zohran Kwame Mamdani en estado puro:

Gracias, amigos. Puede que el sol se haya puesto sobre nuestra ciudad esta noche, pero como dijo una vez Eugene Debs, «veo amanecer un día mejor para la humanidad».

Al año siguiente se hizo famoso por su participación en grandes huelgas, que lo llevaron a pasar 6 meses en prisión. En 1898 lideró la creación del Partido Socialista Americano.

Desde que tenemos memoria, a los trabajadores de Nueva York les han dicho los ricos y los bien conectados que el poder no les pertenece.

Con los dedos magullados por levantar cajas en los almacenes, las palmas de las manos callosas por sujetar el manubrio de las bicicletas de reparto, los nudillos marcados por las quemaduras de la cocina: estas no son manos a las que se les ha permitido ostentar el poder. Y, sin embargo, en los últimos 12 meses, se han atrevido a apuntar más alto.

Esta noche, contra todo pronóstico, lo hemos conseguido. El futuro está en nuestras manos. Amigos míos, hemos derrocado una dinastía política.

Le deseo a Andrew Cuomo todo lo mejor en su vida privada. Pero que esta noche sea la última vez que pronuncio su nombre, mientras pasamos página a una política que abandona a la mayoría en beneficio de una minoría. Nueva York, esta noche nos han encomendado una misión. Una misión para el cambio. Una misión para una nueva forma de política. Una misión para una ciudad al alcance de todos. Y una misión para un gobierno que cumpla exactamente con estos compromisos. Le deseo a Andrew Cuomo todo lo mejor en su vida privada. Pero que esta noche sea la última vez que pronuncio su nombre, mientras pasamos página a una política que abandona a la mayoría en beneficio de una minoría. Nueva York, esta noche nos han encomendado una misión. Una misión para el cambio. Una misión para una nueva forma de política. Una misión para una ciudad al alcance de todos. Y una misión para un gobierno que cumpla exactamente con estos compromisos.

El 1 de enero, prestaré juramento como alcalde de la ciudad de Nueva York. Y es gracias a ustedes. Por encima de todo, quiero decirles esto: gracias. Gracias a la nueva generación de neoyorquinos que se niega a aceptar que la promesa de un futuro mejor sea una reliquia del pasado.

Han demostrado que cuando la política se dirige a ustedes sin condescendencia, podemos avanzar hacia una nueva era de liderazgo. Lucharemos por ustedes, porque nosotros somos ustedes.

O, como se dice en Steinway, 'ana minkum wa alaikum'. (N. de la R.: «Y que la paz sea con todos ustedes», en árabe.)

Gracias a aquellos que tan a menudo son olvidados por la política de nuestra ciudad, que han hecho suyo este movimiento. Me refiero a los propietarios de bodegas yemeníes y a las abuelas mexicanas. A los taxistas senegaleses y a las enfermeras uzbekas. De los cocineros trinitenses y las tías etíopes. Sí, las tías.

A todos los neoyorquinos de Kensington, Midwood y Hunts Point, sepan esto: esta ciudad es su ciudad, y esta democracia también es suya.

Esta campaña concierne a personas como Wesley, un organizador del 1199 con el que me encontré frente al hospital Elmhurst el jueves por la noche.

Un neoyorquino que vive en otra parte, que hace dos horas de ida y vuelta desde Pensilvania porque los alquileres son demasiado caros en esta ciudad.

Afecta a personas como esa mujer que conocí hace años en el autobús Bx33 y que me dijo: «Antes me gustaba Nueva York, pero ahora es solo el lugar donde vivo». Y afecta a personas como Richard, el taxista con el que hice una huelga de hambre de quince días frente al ayuntamiento, y que todavía tiene que conducir su taxi siete días a la semana. Hermano, ahora estamos en el ayuntamiento.

Esta victoria es para todos ellos. Y es para todos ustedes, los más de 100.000 voluntarios que han hecho de esta campaña una fuerza imparable. Gracias a ustedes, haremos de esta ciudad una ciudad que los trabajadores puedan volver a amar y en la que puedan volver a vivir. Con cada puerta a la que llamaron, con cada firma que obtuvieron, con cada debate que ganaron con dificultad, han erosionado el cinismo que caracteriza ahora a nuestra política.

Sé que les he pedido mucho durante este último año. En repetidas ocasiones han respondido a mis llamados, pero tengo una última petición. Nueva York, respiren profundamente en este momento. Hemos contenido el aliento más tiempo del que creemos.

Lo hemos contenido esperando la derrota, lo hemos contenido porque se nos ha cortado la respiración demasiadas veces como para poder contarlas, lo hemos contenido porque no podíamos permitirnos exhalar. Gracias a todos los que han sacrificado tanto. Respiramos el aire de una ciudad que renace.

A mi equipo de campaña, que creyó en mí cuando nadie más lo hacía y que convirtió un proyecto electoral en algo mucho más grande: nunca podré expresar toda mi gratitud. Por fin pueden dormir tranquilos.

A mis padres, mamá y papá: ustedes me han convertido en el hombre que soy hoy. Estoy muy orgulloso de ser su hijo. Y a mi maravillosa esposa, Rama, hayati: 2 no hay nadie más a quien prefiera tener a mi lado en este momento, y en cada momento.

A todos los neoyorquinos, tanto si votaron por mí, por uno de mis oponentes o si estaban demasiado decepcionados con la política como para votar, gracias por darme la oportunidad de demostrar que soy digno de su confianza. Me despertaré cada mañana con un único objetivo: hacer que esta ciudad sea mejor para ustedes de lo que era el día anterior.

Muchos pensaban que este día nunca llegaría, temiendo que estuviéramos condenados a un futuro menos prometedor, con cada elección asignándonos a repetir las mismas condiciones.

Otros consideran que la política actual es demasiado cruel para que la llama de la esperanza siga ardiendo. Nueva York, hemos respondido a esos temores.

Esta noche nos hemos expresado con una voz clara. La esperanza sigue viva. La esperanza es una decisión que decenas de miles de neoyorquinos han tomado día tras día, voluntario tras voluntario, a pesar de los incesantes ataques publicitarios. Más de un millón de nosotros nos reunimos en nuestras iglesias, gimnasios y centros comunitarios para llenar el registro de la democracia.

Y aunque votamos por separado, elegimos la esperanza juntos. La esperanza en lugar de la tiranía. La esperanza en lugar del dinero y las ideas estrechas. La esperanza en lugar de la desesperación. Hemos ganado porque los neoyorquinos se han permitido esperar que lo imposible se hiciera posible. Y hemos ganado porque hemos afirmado que la política ya no es algo que sufrimos. Ahora es algo que hacemos.

De pie ante ustedes, pienso en las palabras de Jawaharlal Nehru: «Llega un momento, poco frecuente en la historia, en el que pasamos de lo antiguo a lo nuevo, en el que una época llega a su fin y el alma de una nación, reprimida durante mucho tiempo, encuentra por fin su voz».

Esta noche hemos pasado de lo antiguo a lo nuevo. Así que, con una voz clara y convencida que no pueda malinterpretarse, hablemos de lo que ofrecerá esta nueva era y a quién.

Será una era en la que los neoyorquinos esperarán de sus líderes una visión audaz de lo que lograremos, en lugar de una lista de excusas por lo que somos demasiado tímidos para intentar. En el centro de esta visión se encontrará el programa más ambicioso jamás puesto en marcha para combatir la crisis del costo de vida que sufre esta ciudad desde la época de Fiorello La Guardia: un programa que congelará los alquileres de más de dos millones de inquilinos que se benefician de un alquiler estabilizado, hará que los autobuses sean rápidos y gratuitos y ofrecerá servicios de guardería universales en toda nuestra ciudad.

Zohran Mamdani Foto oficial de Zohran Mamdani.

Dentro de unos años, quizá lo único que lamentemos sea que este día haya tardado tanto en llegar. Esta nueva era estará marcada por mejoras constantes. Contrataremos a miles de maestros más. Reduciremos el despilfarro asociado a una burocracia excesiva. Trabajaremos sin descanso para restablecer la iluminación en los pasillos de los edificios de la NYCHA, donde lleva mucho tiempo fallando.

La seguridad y la justicia irán de la mano, ya que colaboraremos con los agentes de policía para reducir la delincuencia y crear un departamento de Seguridad Comunitaria que aborde de frente las crisis de salud mental y de personas sin hogar. La excelencia se convertirá en la norma dentro del gobierno, y dejará de ser la excepción. En esta nueva era que estamos creando para nosotros mismos, nos negaremos a permitir que aquellos que siembran la división y el odio nos enfrenten unos a otros.

(N. de la R.: Según un informe del contralor del estado de Nueva York publicado en enero, el número de personas sin hogar casi se duplicó en el estado entre 2022 y 2024. La ciudad de Nueva York representó por sí sola el 93 % de este aumento: en 2024 había más de 158.000 personas sin hogar en Nueva York, lo que supone aproximadamente una quinta parte de las personas sin hogar del país. El número de niños sin hogar pasó de 20.299 en 2022 a 50.773 en 2024. Casi uno de cada tres personas sin hogar en Nueva York es un niño, lo que representa uno de los porcentajes más altos del país. La tasa de personas sin hogar en Nueva York —aproximadamente 8 por cada 1.000 habitantes— es más alta que la de todos los demás estados, excepto Hawái y el Distrito de Columbia.)

En estos tiempos de oscuridad política, Nueva York será la luz. Aquí creemos que hay que defender a aquellos a quienes queremos, ya seas un inmigrante, un miembro de la comunidad transgénero, una de las muchas mujeres negras a las que Donald Trump despidió y privó de un empleo federal, una madre soltera que sigue esperando a que bajen los precios de los alimentos, o cualquier otra persona acorralada, entre la espada y la pared. Tu lucha es también la nuestra.

Construiremos un Ayuntamiento que se mantenga firme al lado de los neoyorquinos judíos y que no flaquee en la lucha contra la lacra del antisemitismo; un Ayuntamiento en el que más de 1 millón de musulmanes sepan que tienen su lugar, no solo en los 5 distritos de esta ciudad, sino también en los pasillos del poder.

Nueva York ya no será una ciudad en la que se pueda hacer campaña por la islamofobia y ganar unas elecciones. Esta nueva era estará marcada por la competencia y la compasión, que durante demasiado tiempo han estado enfrentadas. Demostraremos que no hay ningún problema demasiado grande para que el gobierno lo resuelva, ni ninguna preocupación demasiado insignificante para que se ocupe de ella.

Durante años, los responsables del ayuntamiento solo han ayudado a quienes podían ayudarles, pero el 1 de enero inauguraremos una administración municipal que ayudará a todo el mundo.

trump contra mamdani Donald Trump contra Mamdani: "Mantengan afuera al comunista".

Sé que muchos solo han escuchado nuestro mensaje a través del prisma de la desinformación. Se han gastado decenas de millones de dólares para redefinir la realidad y convencer a nuestros vecinos de que esta nueva era es algo que debería asustarlos. Como ha ocurrido a menudo, la clase multimillonaria ha tratado de convencer a quienes ganan US$ 30 la hora de que sus enemigos son los que ganan US$ 20 la hora.

Quieren que las personas luchen entre sí para que sigamos distraídos y no nos dediquemos a reformar un sistema que hace tiempo que no funciona. Nos negamos a dejar que sigan dictando las reglas del juego. Pueden jugar con las mismas reglas que todos nosotros.

Juntos inauguraremos una generación de cambio. Y si abrazamos este nuevo y valiente camino, en lugar de huir de él, podremos responder a la oligarquía y al autoritarismo con la fuerza que temen, y no con el apaciguamiento que buscan.

Después de todo, si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Y si hay una forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las mismas condiciones que le han permitido acumular poder.

Así no solo detendremos a Trump, sino también al próximo. Así que, Donald Trump, ya que sé que estás viendo esto, tengo 3 palabras que decirte: 'Sube el Volumen'. Así no solo detendremos a Trump, sino también al próximo. Así que, Donald Trump, ya que sé que estás viendo esto, tengo 3 palabras que decirte: 'Sube el Volumen'.

Pediremos cuentas a los malos propietarios, porque los Donald Trump de nuestra ciudad se han acostumbrado a aprovecharse de sus inquilinos. Acabaremos con la cultura de corrupción que ha permitido a multimillonarios como Trump evadir impuestos y beneficiarse de exenciones fiscales.

Nos mantendremos al lado de los sindicatos y reforzaremos la protección de los trabajadores, porque sabemos, al igual que Donald Trump, que cuando los trabajadores tienen derechos inalienables, los patrones que buscan explotarlos se vuelven muy pequeños.

Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes: una ciudad construida por inmigrantes, animada por inmigrantes y, a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante.

Así que escúcheme bien, presidente Trump, cuando le digo esto: para llegar a nosotros, tendrá que pasar por encima de todos nosotros. Cuando entremos en el ayuntamiento, dentro de 58 días, las expectativas serán altas. Estaremos a la altura. Un gran neoyorquino dijo una vez que se hace campaña con poesía, pero se gobierna con prosa.

Si eso tiene que ser cierto, hagamos que la prosa que escribimos siga rimando y construyamos una ciudad brillante para todos. Si eso tiene que ser cierto, hagamos que la prosa que escribimos siga rimando y construyamos una ciudad brillante para todos.

(N. de la R.: Mamdani toma prestado directamente del padre de su rival Andrew Cuomo, Mario Cuomo, quien fue el 52do. gobernador de Nueva York de 1979 a 1982. Nacido en Queens, en el seno de una familia de origen italiano, Mario Cuomo pronunció un notable discurso televisado durante la Convención Nacional Demócrata de 1984, 'A Tale of Two Cities', ante 80 millones de personas. En él, arremetió contra Ronald Reagan: «Hay desesperación, señor Presidente, en los rostros que usted no ve, en los lugares que no visita, en su brillante ciudad».)

Y debemos trazar un nuevo camino, tan audaz como el que ya hemos recorrido. Después de todo, la sabiduría convencional le diría que estoy lejos de ser el candidato ideal.

Soy joven, a pesar de todos mis esfuerzos por envejecer. Soy musulmán. Soy socialista demócrata. Y lo más abrumador de todo es que me niego a disculparme por ello.

Sin embargo, si esta noche nos enseña algo, es que las convenciones nos han frenado. Nos hemos inclinado ante el altar de la prudencia y hemos pagado un alto precio por ello. Demasiados trabajadores no se reconocen en nuestro partido y demasiados de nosotros nos hemos vuelto hacia la derecha para encontrar respuestas a sus preguntas sobre por qué se les ha dejado de lado.

Dejaremos la mediocridad en el pasado. Ya no tendremos que abrir un libro de historia para demostrar que los demócratas pueden atreverse a ser grandes. Dejaremos la mediocridad en el pasado. Ya no tendremos que abrir un libro de historia para demostrar que los demócratas pueden atreverse a ser grandes.

Nuestra grandeza será todo menos abstracta. La sentirán todos los inquilinos con renta estabilizada que se despiertan el primer día de cada mes sabiendo que la cantidad que van a pagar no ha aumentado con respecto al mes anterior. La sentirá cada abuelo que pueda permitirse quedarse en la casa por la que ha trabajado y cuyos nietos viven cerca porque el costo del cuidado infantil no los ha enviado a Long Island.

La sentirá la madre soltera que se desplaza con seguridad y cuyo autobús circula lo suficientemente rápido como para que no tenga que correr para llevar a sus hijos al colegio y llegar a tiempo al trabajo. Y se sentirá cuando los neoyorquinos abran el periódico por la mañana y lean titulares que hablan de éxitos, y no de escándalos.

Pero, sobre todo, la notarán todos los neoyorquinos cuando la ciudad que aman les devuelva por fin su amor.

Juntos, Nueva York, vamos a congelar los… [el público coreó: ¡al-qui-leres!] Juntos, Nueva York, haremos que los autobuses sean rápidos y… [ el público: ¡gra-tui-tos!] Juntos, Nueva York, ofreceremos a todos… [¡servicios-de-guardería!]

Que las palabras que hemos pronunciado juntos, los sueños que hemos soñado juntos, se conviertan en el programa que realizaremos juntos. Nueva York, este poder es suyo. Esta ciudad les pertenece.

Gracias.

