urgente24
ACTUALIDAD Tucumán > Transporte > UTA

SIN SUBSIDIOS

Sistema colapsado: En Tucumán se avecina un paro de transporte

UTA Tucumán advirtió la inminencia de una medida de fuerza sobre el transporte. Sin subsidios de Nación, las empresas no pueden cubrir los costos operativos.

05 de noviembre de 2025 - 15:16
Se cocina un paro en Tucumán.&nbsp;

Se cocina un paro en Tucumán. 

Horas atrás, el gobernador Osvaldo Jaldo había pedido "mantener el conflicto fuera de la calle y sostener el dialogo abierto" para el arribo a una solución al corto plazo. Sin embargo, ese pedido no habría tenido impacto en la filial gremial tucumana, donde sintieron amenazados los puestos de trabajo en medio del recorte de los subsidios nacionales al servicio de transporte en el interior.

"Suspender compañeros no es la solución a nada. Sabemos que no cierran los números pero ese no es el camino", aseguró a medios locales el secretario general de la UTA, César González.

Seguir leyendo

Si bien la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la provincia mostraron apertura a la negociación, los términos con las empresas estarían lejos de cerrar un acuerdo que pueda evitar el conflicto. Según UTA, las suspensiones afectaron a al menos 150 trabajadores.

tarjeta sube colectivos y trenes.jpg
No cierran los números en las empresas de transporte.

No cierran los números en las empresas de transporte.

Empresas de transporte en jaque

La situación de Tucumán se repite en las distintas provincias del país, que hace más de dos años no registran giros nacionales por concepto de transporte. En ese orden, cada jurisdicción ha lidiado con los costos, ya sea transfiriendo subsidios de recursos propios o mediante actualizaciones constantes del boleto.

Sin embargo, casi ningun nivel estatal municipal o provincial ha logrado equilibrar la balanza tras el hueco que dejó el retiro de la asistencia de la Casa Rosada, que al mismo tiempo sigue subsidiando el transporte (aunque menos que antes) en el AMBA. Una política que ha desatado la crítica federal tanto de intendentes como así también de gobernadores.

Respecto al colapso del sistema, las empresas denunciaron distintas mermas en el consumo de viajes y atrasos en los precios que han llevado a la inviabilidad del negocio. En Tucumán, los empresarios aseguraron una caída del 30% en la emisión de pasajes, lo que genera que haya muchos colectivos "vacíos" circulando y generando un gasto innecesario.

En ese sentido, las empresas avisoraron dos soluciones. La primera implica recortar frecuencias y cobertura, adaptándose a la demanda, mientras que la segunda se refiere a un cambio del criterio de financiamiento con mayor inyección de recursos públicos.

En el primer caso, los usuarios sufrirían un deterioro en las posibilidades de viaje, con menos colectivos y más tiempo de espera. En el segundo caso, sería el Estado el que tendría que esforzarse económicamente, lo cual parece inviable a la luz de la economía actual.

Nuevo aumento en el boleto de colectivo: Cuánto costará y a qué líneas afecta
Complicado el transporte en Tucumán.

Complicado el transporte en Tucumán.

Sin garantías

Bajo ese cuadro, los empresarios tucumanos anticiparon que no habría garantías a corto plazo para la continuidad de los puestos de trabajo. Advertencia que alteró los ánimos entre los choferes, quienes denunciaron las mencionadas suspensiones y resolverían en las próximas horas los pasos a seguir.

Más noticias en Urgente24:

Garrahan: Milei no asume "derrota política", pero aumentó 60% salarios

Marcelo Tinelli rompió el silencio y expone grieta Vila / Scaglione

El 95% de los sitios de apuestas dan ganador al musulman Zohran Mamdani en Nueva York

5 millones de hectáreas bajo agua en el centro oeste de PBA

FUENTE: Urgente 24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES