Sistema colapsado: En Tucumán se avecina un paro de transporte

Sin embargo, casi ningun nivel estatal municipal o provincial ha logrado equilibrar la balanza tras el hueco que dejó el retiro de la asistencia de la Casa Rosada, que al mismo tiempo sigue subsidiando el transporte (aunque menos que antes) en el AMBA. Una política que ha desatado la crítica federal tanto de intendentes como así también de gobernadores.

Respecto al colapso del sistema, las empresas denunciaron distintas mermas en el consumo de viajes y atrasos en los precios que han llevado a la inviabilidad del negocio. En Tucumán, los empresarios aseguraron una caída del 30% en la emisión de pasajes, lo que genera que haya muchos colectivos "vacíos" circulando y generando un gasto innecesario.

En ese sentido, las empresas avisoraron dos soluciones. La primera implica recortar frecuencias y cobertura, adaptándose a la demanda, mientras que la segunda se refiere a un cambio del criterio de financiamiento con mayor inyección de recursos públicos.

En el primer caso, los usuarios sufrirían un deterioro en las posibilidades de viaje, con menos colectivos y más tiempo de espera. En el segundo caso, sería el Estado el que tendría que esforzarse económicamente, lo cual parece inviable a la luz de la economía actual.

Nuevo aumento en el boleto de colectivo: Cuánto costará y a qué líneas afecta Complicado el transporte en Tucumán.

Sin garantías

Bajo ese cuadro, los empresarios tucumanos anticiparon que no habría garantías a corto plazo para la continuidad de los puestos de trabajo. Advertencia que alteró los ánimos entre los choferes, quienes denunciaron las mencionadas suspensiones y resolverían en las próximas horas los pasos a seguir.

