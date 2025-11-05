El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió aplicar una baja en el impuesto automotor que beneficiará al 75% de los propietarios de vehículos bonaerenses. La medida fue presentada por el ministro de Economía, Pablo López, y el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, en el marco de la presentación del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal ante la Legislatura provincial.
LEY IMPOSITIVA
Reducción en el impuesto automotor: Quiénes pagarán menos en Buenos Aires
La baja del impuesto automotor podría significar un alivio importante para los propietarios de vehículos en Buenos Aires.
El paquete de medidas, que incluye además un pedido de endeudamiento por USD 3.035 millones, busca —según el gobierno— aliviar la carga tributaria sobre los contribuyentes y mejorar la equidad en la distribución de los impuestos patrimoniales, especialmente en un contexto de crisis económica y caída de la recaudación.
¿Cómo será la baja del impuesto automotor en Buenos Aires?
El titular de ARBA explicó que la nueva estructura del impuesto automotor implicará una reducción nominal para tres de cada cuatro bonaerenses. “Estamos bajando la patente al 75% de los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que en la Ley Impositiva 2024, gracias a una reformulación de las tablas”, señaló Girard.
La Ley Fiscal 2026 propone pasar de un esquema de 15 tramos a una tabla simplificada de 5 tramos, con una alícuota mínima de 1% y una máxima de 4,5%. Hasta ahora, las tasas variaban entre el 3,64% y el 5%, por lo que esta modificación posiciona a Buenos Aires entre las provincias con menor costo de patente del país.
Desde el gobierno provincial aseguran que la medida busca recomponer la equidad del sistema, afectada por el incremento de los precios de los autos y la falta de actualización de las tablas durante 2025. En palabras de Girard, “esta reforma corrige los saltos de alícuota que se habían generado y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre los sectores medios”.
¿Por qué Kicillof decidió bajar el impuesto automotor?
Según reconocen fuentes oficiales, la cobrabilidad del impuesto automotor cayó en los últimos meses debido al deterioro del poder adquisitivo y a la crisis económica que atraviesa la provincia.
En ese marco, el gobierno bonaerense optó por reducir la presión tributaria sobre los contribuyentes con el objetivo de fomentar el cumplimiento y mejorar la recaudación efectiva. Girard destacó que la reforma también busca “mejorar la progresividad del sistema” y adaptarlo a la realidad actual del parque automotor, donde los aumentos de precios distorsionaron las escalas de tributación.
Qué otros impuestos se mantienen sin cambios en la provincia de Buenos Aires
En cuanto al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, el gobierno confirmó que no habrá modificaciones en tablas ni alícuotas. Se mantendrá la estructura vigente, lo que implica una disminución real de la carga fiscal en todas las partidas.
Por su parte, las alícuotas de Ingresos Brutos —que representan casi el 80% de la recaudación bonaerense— no sufrirán aumentos, aunque sí se actualizarán los montos de facturación anual que determinan el acceso a las alícuotas reducidas para PYMEs. Esta actualización será del 40%, beneficiando a unas 46.000 pequeñas y medianas empresas de distintos sectores productivos.
