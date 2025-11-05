Reducción en el impuesto automotor: Quiénes pagarán menos en Buenos Aires

¿Por qué Kicillof decidió bajar el impuesto automotor?

Según reconocen fuentes oficiales, la cobrabilidad del impuesto automotor cayó en los últimos meses debido al deterioro del poder adquisitivo y a la crisis económica que atraviesa la provincia.

En ese marco, el gobierno bonaerense optó por reducir la presión tributaria sobre los contribuyentes con el objetivo de fomentar el cumplimiento y mejorar la recaudación efectiva. Girard destacó que la reforma también busca “mejorar la progresividad del sistema” y adaptarlo a la realidad actual del parque automotor, donde los aumentos de precios distorsionaron las escalas de tributación.

impuesto automotor, vehículos, Buenos Aires 2

Qué otros impuestos se mantienen sin cambios en la provincia de Buenos Aires

En cuanto al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, el gobierno confirmó que no habrá modificaciones en tablas ni alícuotas. Se mantendrá la estructura vigente, lo que implica una disminución real de la carga fiscal en todas las partidas.

Por su parte, las alícuotas de Ingresos Brutos —que representan casi el 80% de la recaudación bonaerense— no sufrirán aumentos, aunque sí se actualizarán los montos de facturación anual que determinan el acceso a las alícuotas reducidas para PYMEs. Esta actualización será del 40%, beneficiando a unas 46.000 pequeñas y medianas empresas de distintos sectores productivos.

