ARCA: Así podés dejar de pagar el impuesto mensual del monotributo

Tener los contratos registrados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI) dentro de los 15 días posteriores a la firma.

Estar inscriptos en el monotributo bajo la actividad de alquileres.

. Poseer hasta tres propiedades a su nombre.

No superar los ingresos máximos establecidos en la categoría K del monotributo.

ARCA recordó que la próxima fecha de vencimiento del impuesto mensual es el 20 de noviembre, y quienes no realicen el pago en término deberán abonar intereses. En caso de no cumplir con la obligación durante 10 meses consecutivos, el contribuyente será dado de baja del régimen automáticamente.

¿Cómo obtener la exención del impuesto mensual del monotributo?

Para acceder al beneficio, los locadores deberán seguir un procedimiento en línea a través del portal oficial del monotributo. Los pasos son simples y pueden realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet:

Ingresar al portal del monotributo con CUIL y clave fiscal.

Seleccionar la opción "Modificación locador de hasta 2 inmuebles - Beneficio Ley 27.737".

. Indicar el período desde el cual se solicita la exención.

Declarar la actividad "681098 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados" en el servicio con clave fiscal "Sistema Registral".

” en el servicio con clave fiscal “Sistema Registral”. Verificar que los contratos de alquiler estén efectivamente registrados en el RELI.

Una vez aprobada la solicitud, el contribuyente verá reflejada la bonificación del 100% del impuesto integrado en su próxima liquidación.

ARCA ofrece un mes gratis de Monotributo a quienes cumplan con este requisito

¿Cuánto se paga actualmente por el impuesto mensual del monotributo?

La medida de ARCA genera un impacto aún más relevante si se observa cuánto representa el impuesto integrado en el total de la cuota mensual. En noviembre de 2025, los valores son los siguientes:

Categoría A: $4.182,60 de impuesto integrado.

Categoría B: $7.946,95.

$7.946,95. Categoría C: entre $12.547,81 y $13.663,17 según la actividad.

Categoría D: entre $20.773,60 y $22.307,22.

entre $20.773,60 y $22.307,22. Categoría E: hasta $41.826,04.

Categoría F: $43.220,24 para comercio y $58.835,29 para servicios.

$43.220,24 para comercio y $58.835,29 para servicios. Categoría G: hasta $107.074,65.

Categoría H: $153.362,13 para comercio y $306.724,27 para servicios.

$153.362,13 para comercio y $306.724,27 para servicios. Categoría I: $243.985,21 o $609.963,03, según la actividad.

Categoría J: entre $292.782,26 y $731.955,63.

entre $292.782,26 y $731.955,63. Categoría K: $341.579,30 para comercio y $1.024.737,89 para servicios.

Como puede verse, el componente impositivo es el que más pesa dentro del total de la cuota, por lo que esta exención representa un alivio significativo para quienes alquilan propiedades.

