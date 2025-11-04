La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una medida que promete aliviar el bolsillo de muchos contribuyentes del régimen simplificado. Desde este mes, un grupo de monotributistas podrá dejar de pagar el impuesto mensual del monotributo, que incluye los conceptos de IVA y Ganancias.
MEDIDA HISTÓRICA
ARCA: Así podés dejar de pagar el impuesto mensual del monotributo
La decisión de ARCA se enmarca en una estrategia más amplia para formalizar el mercado de alquileres y fortalecer la transparencia tributaria.
¿Qué resolvió ARCA sobre el impuesto mensual del monotributo?
Según lo dispuesto por ARCA, los contribuyentes que se dediquen a la actividad de alquiler de inmuebles estarán exentos del pago del impuesto integrado del monotributo. Es decir, no deberán abonar la parte impositiva del régimen, que representa el componente más alto de la cuota mensual.
La bonificación alcanza el 100% del impuesto y entró en vigencia este mes, aunque había sido establecida originalmente en diciembre del año pasado. De esta manera, los locadores que cumplan con los requisitos podrán seguir inscriptos en el régimen simplificado sin pagar esa parte del tributo.
El beneficio no solo busca aliviar la carga fiscal, sino también estimular el registro de los contratos de alquiler en el sistema formal. Con esta medida, ARCA apunta a combatir la evasión y mejorar el control sobre el mercado inmobiliario.
¿Quiénes podrán dejar de pagar el impuesto mensual del monotributo?
No todos los monotributistas serán alcanzados por esta exención. Solo aquellos que se dediquen a alquilar inmuebles y cumplan con los siguientes criterios podrán acceder al beneficio:
- Tener los contratos registrados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI) dentro de los 15 días posteriores a la firma.
- Estar inscriptos en el monotributo bajo la actividad de alquileres.
- Poseer hasta tres propiedades a su nombre.
- No superar los ingresos máximos establecidos en la categoría K del monotributo.
ARCA recordó que la próxima fecha de vencimiento del impuesto mensual es el 20 de noviembre, y quienes no realicen el pago en término deberán abonar intereses. En caso de no cumplir con la obligación durante 10 meses consecutivos, el contribuyente será dado de baja del régimen automáticamente.
¿Cómo obtener la exención del impuesto mensual del monotributo?
Para acceder al beneficio, los locadores deberán seguir un procedimiento en línea a través del portal oficial del monotributo. Los pasos son simples y pueden realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet:
- Ingresar al portal del monotributo con CUIL y clave fiscal.
- Seleccionar la opción “Modificación locador de hasta 2 inmuebles - Beneficio Ley 27.737”.
- Indicar el período desde el cual se solicita la exención.
- Declarar la actividad “681098 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados” en el servicio con clave fiscal “Sistema Registral”.
- Verificar que los contratos de alquiler estén efectivamente registrados en el RELI.
Una vez aprobada la solicitud, el contribuyente verá reflejada la bonificación del 100% del impuesto integrado en su próxima liquidación.
¿Cuánto se paga actualmente por el impuesto mensual del monotributo?
La medida de ARCA genera un impacto aún más relevante si se observa cuánto representa el impuesto integrado en el total de la cuota mensual. En noviembre de 2025, los valores son los siguientes:
- Categoría A: $4.182,60 de impuesto integrado.
- Categoría B: $7.946,95.
- Categoría C: entre $12.547,81 y $13.663,17 según la actividad.
- Categoría D: entre $20.773,60 y $22.307,22.
- Categoría E: hasta $41.826,04.
- Categoría F: $43.220,24 para comercio y $58.835,29 para servicios.
- Categoría G: hasta $107.074,65.
- Categoría H: $153.362,13 para comercio y $306.724,27 para servicios.
- Categoría I: $243.985,21 o $609.963,03, según la actividad.
- Categoría J: entre $292.782,26 y $731.955,63.
- Categoría K: $341.579,30 para comercio y $1.024.737,89 para servicios.
Como puede verse, el componente impositivo es el que más pesa dentro del total de la cuota, por lo que esta exención representa un alivio significativo para quienes alquilan propiedades.
