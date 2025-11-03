urgente24
DINERO Monotributo > impuesto > monotributistas

BENEFICIOS DE ARCA

Monotributo: Los contribuyentes que tendrán bonificado el 100% del impuesto desde este mes

Desde noviembre, un grupo de monotributistas podrá acceder a la bonificación del 100% en el impuesto Monotributo si cumple con estas condiciones. Y hay más.

03 de noviembre de 2025 - 11:35
Un grupo de monotributistas dejará de pagar el impuesto por un beneficio de ARCA.

Un grupo de monotributistas dejará de pagar el impuesto por un beneficio de ARCA.

Desde este mes, un grupo de contribuyentes dejará de pagar la cuota mensual del Monotributo si cumple con determinadas condiciones. Es que ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) activó una bonificación del 100% para monotributistas que son propietarios de inmuebles alquilados bajo ciertos requisitos.

Vale recordar que la cuota mensual del Monotributo se establece de acuerdo al ingreso que el monotributista facture anualmente. Todas las categorías del este impuesto engloban locaciones, prestaciones de servicios y venta de cosas muebles. Y la cuota del Monotributo incluye el componente impositivo, los aportes a la obra social y a la jubilación.

Pero desde ahora aquellos contribuyentes del régimen del Monotributo que alquilen propiedades podrán acceder al 100% de bonificación de la cuota de ese impuesto si cumplen con los siguientes requisitos:

Seguir leyendo

- Registrar los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los primeros 15 días posteriores a la firma del contrato.

- Estar inscriptos como monotributistas en la actividad de alquileres.

- No poseer más de tres propiedades.

- No superar los ingresos correspondientes a la categoría K del Monotributo ($94.805.682,90 anuales).

ARCA cambia las reglas: El nuevo sistema que premia a los contribuyentes responsables
Desde noviembre, ARCA otorga un nuevo beneficio para monotributistas.

Desde noviembre, ARCA otorga un nuevo beneficio para monotributistas.

Más beneficios de ARCA

Según dicen desde ARCA, el objetivo de esta disposición es fomentar la formalización de contratos de alquiler y promover la transparencia fiscal.

Además, se especificó que la bonificación del 100% de la cuota del impuesto Monotributo no es el único beneficio al que podrán acceder las personas que cumplan con estos requisitos:

Es que, según se informó, estas también podrán obtener la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres y la deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias Es que, según se informó, estas también podrán obtener la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres y la deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias

Las categorías del Monotributo

Vale señalar que las categorías vigentes del Monotributo son las siguientes:

Categoría A:$8.992.597,87.

Categoría B: $13.175.201,52.

Categoría C: $18.473.166,15.

Categoría D: $22.934.610,05.

Categoría E: $26.977.793,60.

Categoría F: $33.809.379,57.

Categoría G: $40.431.835,35.

Categoría H: $61.344.853,64.

Categoría I: $68.664.410,05.

Categoría J: $78.632.948,76.

Categoría K: $94.805.682,90.

En tanto, los montos mensuales que deberán abonar los monotributistas según la categoría en la que se encuentren inscriptos son:

Categoría A: $37.085,74 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría B: $42.216,41 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría C: $49.435,58 servicios y $48.320,22 venta de bienes muebles.

Categoría D: $63.357,80 servicios y $61.824,18 venta de bienes muebles.

Categoría E: $89.714,31 servicios y $81.070,26 venta de bienes muebles.

Categoría F: $112.906,59 servicios y $97.291,54 venta de bienes muebles.

Categoría G: $172.457,38 servicios y $118.920,05 venta de bienes muebles.

Categoría H: $391.400,62 servicios y $238.038,48 venta de bienes muebles.

Categoría I: $721.650,46 servicios y $355.672,64 venta de bienes muebles.

Categoría J: $874.069,29 servicios y $434.895,92 venta de bienes muebles.

Categoría K: $1.208.890,60 servicios y $525.732,01 venta de bienes muebles.

Otras noticias de Urgente24

YPF estrenó el 'Pago en Surtidor' con tarjetas y celulares

Candado, sin aviso: Cerró la textil fueguina que tenía las licencias oficiales de clubes como River y Boca

Lunes 03/11: Saludos a Diego Santilli pero se habla de "fuga de divisas"

El Gobierno también aumenta las tarifas de luz por encima de la inflación y se facturará mensualmente

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES