Monotributo: Los contribuyentes que tendrán bonificado el 100% del impuesto desde este mes

- No poseer más de tres propiedades.

- No superar los ingresos correspondientes a la categoría K del Monotributo ($94.805.682,90 anuales).

Más beneficios de ARCA

Según dicen desde ARCA, el objetivo de esta disposición es fomentar la formalización de contratos de alquiler y promover la transparencia fiscal.

Además, se especificó que la bonificación del 100% de la cuota del impuesto Monotributo no es el único beneficio al que podrán acceder las personas que cumplan con estos requisitos:

Es que, según se informó, estas también podrán obtener la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres y la deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias

Las categorías del Monotributo

Vale señalar que las categorías vigentes del Monotributo son las siguientes:

Categoría A:$8.992.597,87.

Categoría B: $13.175.201,52.

Categoría C: $18.473.166,15.

Categoría D: $22.934.610,05.

Categoría E: $26.977.793,60.

Categoría F: $33.809.379,57.

Categoría G: $40.431.835,35.

Categoría H: $61.344.853,64.

Categoría I: $68.664.410,05.

Categoría J: $78.632.948,76.

Categoría K: $94.805.682,90.

En tanto, los montos mensuales que deberán abonar los monotributistas según la categoría en la que se encuentren inscriptos son:

Categoría A: $37.085,74 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría B: $42.216,41 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría C: $49.435,58 servicios y $48.320,22 venta de bienes muebles.

Categoría D: $63.357,80 servicios y $61.824,18 venta de bienes muebles.

Categoría E: $89.714,31 servicios y $81.070,26 venta de bienes muebles.

Categoría F: $112.906,59 servicios y $97.291,54 venta de bienes muebles.

Categoría G: $172.457,38 servicios y $118.920,05 venta de bienes muebles.

Categoría H: $391.400,62 servicios y $238.038,48 venta de bienes muebles.

Categoría I: $721.650,46 servicios y $355.672,64 venta de bienes muebles.

Categoría J: $874.069,29 servicios y $434.895,92 venta de bienes muebles.

Categoría K: $1.208.890,60 servicios y $525.732,01 venta de bienes muebles.

