YPF estrenó el 'Pago en Surtidor' con tarjetas y celulares

Las empresas que lo hicieron posible

El proyecto fue posible gracias a una alianza estratégica entre Serbiznet y Dover Fueling Solutions (Wayne), empresa líder global en innovación para Estaciones de Servicio. DFS Brasil, a través de su equipo de ingeniería en Río de Janeiro, proveyó la tecnología IXPay y el soporte técnico necesario para hacer realidad el sistema.

También participaron otros actores como Lihué Ingeniería S.A., en su rol de distribuidor de Dover y responsable de la implementación local; Wondersoft, con su solución de switch transaccional que garantiza la robustez y escalabilidad del procesamiento; y Fiserv, proveedor de la plataforma de pagos contactless, que asegura una experiencia rápida, fluida y segura para el usuario final.

Con esta tecnología, el cliente podrá acercar su tarjeta o dispositivo al lector del surtidor, autorizar el pago en segundos y cargar combustible sin intermediaciones.



Las empresas afirman que la idea es expandir la solución a todas las regiones de la Argentina, acompañando a las redes de Estaciones de Servicio que buscan modernizar su operación y ofrecer nuevas herramientas a sus clientes:

"Nuestro compromiso es llevar esta innovación que redefine la experiencia del cliente y la seguridad transaccional a todo el país", remarcaron.

