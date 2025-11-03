urgente24
YPF estrenó el 'Pago en Surtidor' con tarjetas y celulares

En la estación de servicio de YPF de Yatay y Av. Díaz Velez ya se puede pagar de manera novedosa: YPF estrenó allí el primer sistema de 'pago en Surtidor' con tarjetas y celulares.

03 de noviembre de 2025 - 10:50
Imagen del surtidor de la YPF Yatay publicada por el sitio Surtidores.

YPF anunció la puesta en marcha del primer sistema de 'Pago en Surtidor' (Pay-at-Pump) de la Argentina, una solución que permite pagar directamente en la isla de carga de las estaciones de servicio con tarjeta o dispositivos móviles, sin pasar por la caja.

El sistema instalado en la Estación de Servicio YPF Yatay (Yatay y Av Díaz Velez, CABA), tiene soporte para tarjetas con chip, tecnología contactless, smartwatches y tapping móvil, lo que representa un salto cualitativo en términos de comodidad, agilidad y seguridad para el usuario final.

"Este proyecto ha sido un maratón de ingeniería y gestión", destacaron desde la empresa Serbiznet, al remarcar que el resultado "demuestra que el trabajo en equipo, la colaboración genuina y la experiencia compartida pueden resolver cualquier desafío y superar barreras que parecían infranqueables".

Para llegar a esta la companía lleva dos décadas de trabajo continuo en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el retail petrolero:

"Durante 20 años hemos dedicado nuestra pasión a crecer y a trabajar incansablemente para traer soluciones de vanguardia al sector. Este logro es la culminación de esa trayectoria y de un compromiso inquebrantable", dijo el equipo de Serbiznet en un comunicado que acompaña el anuncio.

Las empresas que lo hicieron posible

El proyecto fue posible gracias a una alianza estratégica entre Serbiznet y Dover Fueling Solutions (Wayne), empresa líder global en innovación para Estaciones de Servicio. DFS Brasil, a través de su equipo de ingeniería en Río de Janeiro, proveyó la tecnología IXPay y el soporte técnico necesario para hacer realidad el sistema.

También participaron otros actores como Lihué Ingeniería S.A., en su rol de distribuidor de Dover y responsable de la implementación local; Wondersoft, con su solución de switch transaccional que garantiza la robustez y escalabilidad del procesamiento; y Fiserv, proveedor de la plataforma de pagos contactless, que asegura una experiencia rápida, fluida y segura para el usuario final.

Con esta tecnología, el cliente podrá acercar su tarjeta o dispositivo al lector del surtidor, autorizar el pago en segundos y cargar combustible sin intermediaciones.

Las empresas afirman que la idea es expandir la solución a todas las regiones de la Argentina, acompañando a las redes de Estaciones de Servicio que buscan modernizar su operación y ofrecer nuevas herramientas a sus clientes:

"Nuestro compromiso es llevar esta innovación que redefine la experiencia del cliente y la seguridad transaccional a todo el país", remarcaron.

