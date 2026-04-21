Prepagas: El nuevo aumento en mayo y otro golpe al bolsillo sin anestesia

Prepagas en aumento: Por qué suben las cuotas todos los meses

El mecanismo de actualización de las prepagas está atado a la evolución de los costos del sistema de salud. Esto incluye desde salarios del personal médico hasta insumos, tecnología y medicamentos. Aunque el rubro salud subió un 2,6% en marzo, por debajo del índice general, las empresas suelen tomar como referencia el IPC total para definir sus aumentos.

Desde el Gobierno sostienen que, pese a estas subas, el sector viene creciendo por debajo de la inflación general. Argumentan que la desregulación del sistema, junto con la estabilidad cambiaria y la reducción de impuestos, permitieron contener parcialmente los aumentos.

Prepagas: Cómo impactan en la inflación de mayo

El efecto de estos incrementos no queda encapsulado en las facturas individuales. Las subas en medicina prepaga tienen un impacto directo en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que forman parte del rubro salud.

Analistas privados anticipan que mayo no será un mes particularmente alto en términos inflacionarios, pero difícilmente el índice baje del 2%. Tras el 3,4% de marzo, se esperaba una desaceleración en abril que podría extenderse a mayo.

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Qué cambios hizo el Gobierno en el sistema de prepagas

En paralelo a los aumentos, el Gobierno avanzó con una depuración del sistema de medicina privada. A través de distintas resoluciones, la Superintendencia dio de baja a entidades que no cumplían con los requisitos para operar.

Entre las últimas bajas se encuentran Centro Médico Pueyrredón, Asociación Mutual de Protección Familiar, Mutual del Personal de Agua y Energía y Prosalud. Con estas salidas, ya son 160 las entidades eliminadas del registro oficial.

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