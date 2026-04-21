En mayo, las cuotas de las empresas de salud prepaga registrarán nuevos incrementos que, aunque moderados en comparación con otros períodos, seguirán presionando el bolsillo de millones de afiliados en Argentina. Según la información reportada ante la Superintendencia de Servicios de Salud, las subas oscilarán en torno al 3%, con variaciones según la empresa y la región.
INFLACIÓN
Prepagas: El nuevo aumento en mayo y otro golpe al bolsillo sin anestesia
Las subas en medicina prepaga tienen un impacto directo en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que forman parte del rubro salud.
Este ajuste toma como referencia la inflación de marzo, que fue del 3,4%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos, y marca una continuidad en la lógica de actualización mensual basada en indicadores oficiales.
Aumento de prepagas: A cuánto suben las cuotas en mayo según cada empresa
Las principales compañías del sector ya definieron sus incrementos y el mapa es variado, aunque con una tendencia bastante homogénea. Entre las subas más bajas aparece el Hospital Italiano, con un ajuste del 3,1%. Le sigue Galeno con un 3,2%, mientras que OSDE aplicará un 3,3%, salvo en la Patagonia, donde rigen condiciones particulares.
En un escalón más alto, alineado con el IPC general, se ubican firmas como Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, el Hospital Alemán y Sancor Salud, todas con incrementos del 3,4%.
Un caso particular es el de Sancor Salud, que aplicará una suba diferenciada del 4,4% en provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Esta diferencia responde a los mayores costos operativos en esas regiones.
Prepagas en aumento: Por qué suben las cuotas todos los meses
El mecanismo de actualización de las prepagas está atado a la evolución de los costos del sistema de salud. Esto incluye desde salarios del personal médico hasta insumos, tecnología y medicamentos. Aunque el rubro salud subió un 2,6% en marzo, por debajo del índice general, las empresas suelen tomar como referencia el IPC total para definir sus aumentos.
Desde el Gobierno sostienen que, pese a estas subas, el sector viene creciendo por debajo de la inflación general. Argumentan que la desregulación del sistema, junto con la estabilidad cambiaria y la reducción de impuestos, permitieron contener parcialmente los aumentos.
Prepagas: Cómo impactan en la inflación de mayo
El efecto de estos incrementos no queda encapsulado en las facturas individuales. Las subas en medicina prepaga tienen un impacto directo en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que forman parte del rubro salud.
Analistas privados anticipan que mayo no será un mes particularmente alto en términos inflacionarios, pero difícilmente el índice baje del 2%. Tras el 3,4% de marzo, se esperaba una desaceleración en abril que podría extenderse a mayo.
Qué cambios hizo el Gobierno en el sistema de prepagas
En paralelo a los aumentos, el Gobierno avanzó con una depuración del sistema de medicina privada. A través de distintas resoluciones, la Superintendencia dio de baja a entidades que no cumplían con los requisitos para operar.
Entre las últimas bajas se encuentran Centro Médico Pueyrredón, Asociación Mutual de Protección Familiar, Mutual del Personal de Agua y Energía y Prosalud. Con estas salidas, ya son 160 las entidades eliminadas del registro oficial.
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