De acuerdo con la astronauta: "Nuestro cerebro aprende a ignorar esas señales, por lo que, al regresar a la gravedad, dependemos en gran medida de nuestros ojos para orientarnos visualmente. ¡Caminar en tándem con los ojos cerrados puede ser todo un desafío!".

"Aprender sobre esto puede ayudarnos a mejorar el tratamiento del vértigo, las conmociones cerebrales y otras afecciones neurovestibulares en la Tierra. Por suerte, ¡ya nos estamos adaptando a la gravedad a los 7 días del amerizaje!", agregó Koch en una publicación donde se le ve en pleno proceso de recuperación.

Confesión de astronauta de Artemis II causa impresión por lo que pasó con su cuerpo Urgente24 Luna Tierra La astronauta de la NASA Christina Koch, especialista de la misión Artemis II, es asistida para salir de la cubierta de vuelo. Imagen: NASA/Bill Ingalls

Vea aquí la publicación de Christina Koch en Instagram.

¿Qué dijo Christina Koch?

Ante este reto, la astronauta ha recibido mensajes de apoyo en sus redes sociales: "Magnífico", "Waaaaa patience un motivo más para admirarte, conocedora de la buena música! Amamoooosss", "Todo un desafío entrenarse y acostumbrarse", "Tu puedes hermosa, te admiro tanto, eres una guerrera".

Koch, por su parte, también ha agradecido al mundo por su apoyo a la misión Artemis II.

“No puedo enfatizar lo suficiente la importancia que eso tuvo para nosotros”, dijo Koch, de acuerdo con informes de medios. “Fue tan importante como lograr los objetivos técnicos y estar ahí para nuestros compañeros de la NASA para hacer de esta una misión mundial”.

Antes, ya había expresado: "Ver nuestro planeta rodeado por la oscuridad del espacio realmente puso de manifiesto lo parecidos que somos, cómo la misma cosa mantiene con vida a cada persona en el planeta Tierra".

Llegó el día Hora y dónde ver el lanzamiento de Artemis 2 de la NASA Urgente24 La tripulación de Artemis II afirma que pasaron a ser familia. Imagen: NASA

¿Qué le sucede al cuerpo humano en el espacio?

Esto no es nuevo para Koch, quien ya ha estado antes en el espacio. Vale destacar que, Christina Koch está entre los primeros astronautas estadounidenses en pasar casi un año en el espacio a bordo de la estación espacial.

"El espacio te transforma", indica la NASA. "Fortalece algunos músculos, debilita otros, redistribuye los fluidos corporales y altera tu sentido del equilibrio".

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, mientras más tiempo se esté en microgravedad, más difícil puede ser para el cerebro y el cuerpo readaptarse a la fuerza de la gravedad.

"Tras meses en órbita, los astronautas que regresan suelen describir la Tierra como pesada, ruidosa y extrañamente silenciosa. Algunos se readaptan en cuestión de días, mientras que otros tardan más en recuperarse por completo", agrega.

En ese sentido, la NASA dice estar "particularmente interesada" es saber cómo reacciona el cuerpo a los vuelos espaciales de larga duración, debido a que planea misiones extensas a la Luna y Marte.

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