En su tercera visita a Israel, el presidente Javier Milei arriba a un territorio marcado por la incertidumbre tras la tregua con Irán. Su presencia busca respaldar a Netanyahu, cuya imagen pública está en declive. La agenda, que incluye una participación en la polémica ceremonia del Día de la Independencia, expone la fragilidad de un gobierno bajo presión constante.
¿DÓNDE Y A QUIÉN ADORA EL PRESIDENTE?
En un momento crítico para Netanyahu y para LLA Milei honra a quienes no representa
En medio de la crisis política de Netanyahu tras la tregua impuesta, Milei participa de una polémica ceremonia oficial en Israel
Javier Milei en un Israel convulsionado por la incertidumbre
El aterrizaje de Javier Milei este domingo en el aeropuerto Ben Gurion no ocurre en un escenario convencional. El país se encuentra en una situación que muchos describen como esquizofrénica: existe una tranquilidad aparente, pero es apenas el silencio que precede a la tormenta. Tras un mes y medio desde el inicio de la operación "Rugido del León", la tregua impuesta por la administración Trump se siente frágil, casi un cristal a punto de quebrarse.
La realidad en el aeropuerto de Tel Aviv es un reflejo de este estado de emergencia. La terminal, que habitualmente es un centro neurálgico del movimiento internacional, luce hoy desolada.
La mayoría de las aerolíneas internacionales han suspendido sus vuelos, dejando el espacio aéreo casi vacío. Las pistas, en cambio, cuentan una historia distinta: se convirtieron en una base operativa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La presencia de aviones de combate con sus banderas estadounidenses es un recordatorio constante de quién maneja los hilos detrás de la escena. Para Israel, la normalidad es un recuerdo lejano.
La crisis de Netanyahu y el descontento social
El primer ministro Netanyahu atraviesa su etapa más oscura. Aislado internacionalmente y acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional de La Haya, su capacidad de maniobra es mínima. Su gestión es cuestionada duramente tanto por la comunidad internacional como por su propia base electoral.
La guerra preventiva contra Irán, que comenzó a finales de febrero, no ha logrado cumplir ninguno de los objetivos prometidos: ni la eliminación del régimen de Teherán, ni la destrucción de su capacidad nuclear, ni el fin del grupo Hezbollah en el Líbano.
Este fracaso estratégico tiene un costo político altísimo. Los ciudadanos, agotados por meses de sirenas, refugios y una crisis económica disparada por la inflación energética, sienten que las promesas de Netanyahu se han diluido. La tregua es vista por gran parte de la población no como un éxito diplomático, sino como una imposición externa que los deja en un limbo peligroso, esperando el próximo ataque.
Polémica en la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel
En este contexto de fractura interna, Javier Milei se tornó protagonista de una de las ceremonias más sentidas del país: el encendido de las antorchas. Sin embargo, el evento está envuelto en un conflicto político y moral que divide a la sociedad. Tradicionalmente, este tributo estaba reservado a héroes nacionales israelíes, pero este año la selección de los participantes ha generado un rechazo profundo.
Vale recordar en este punto, que el presidente argentino no lloró por las víctimas de la guerra de Malvinas, ni homenajeó a sus héroes.
Ídolos con pies de barro
La inclusión de figuras vinculadas a la ultraderecha, algunos de ellos con discursos extremos sobre la situación en Gaza, ha encendido la indignación. Muchos ciudadanos consideran que el Gobierno ha politizado un evento popular y emotivo para fortalecer la base de Netanyahu de cara a las próximas elecciones. La polémica es tal que diversos artistas y personalidades han rechazado participar, argumentando que el espíritu de la ceremonia ha sido corrompido.
Mientras Milei es recibido con alfombra roja por su apoyo incondicional, una parte de la ciudadanía observa con extrañeza y frustración. Para quienes viven en la frontera norte o han sufrido el conflicto de cerca, la prioridad no es la condecoración de un líder extranjero, sino la seguridad y la reconstrucción de sus vidas. El Presidente llega, pues, a un país que no celebra, sino que intenta sobrevivir en medio de una grieta profunda.
Mientras tanto, en Argentina el pueblo se debate el el pan de cada día, en los insumos que la administración Milei retacea a los discapacitados, las leyes de cumplimiento oficial obligatorio cuya ejecución omite o evade y un espectáculo de internas digno de una tragicomedia.
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