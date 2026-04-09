Netanyahu / Israel ahora anuncia que quiere entablar conversaciones de paz con Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló este jueves que ha dado instrucciones a sus funcionarios para que se inicien conversaciones de paz con el Líbano, a pesar de los bombardeos israelíes registrados en ese país el miércoles, el primer día de la frágil tregua con Irán dictaminada por Estados Unidos. Durante este supuesto alto al fuego, Beirut ha reportado un recrudecimiento de la ofensiva israelí contra Hezbolá, que ha provocado, como daño colateral, la muerte de 230 libaneses.