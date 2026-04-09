El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló este jueves que ha dado instrucciones a sus funcionarios para que se inicien conversaciones de paz con el Líbano, a pesar de los bombardeos israelíes registrados en ese país el miércoles, el primer día de la frágil tregua con Irán dictaminada por Estados Unidos. Durante este supuesto alto al fuego, Beirut ha reportado un recrudecimiento de la ofensiva israelí contra Hezbolá, que ha provocado, como daño colateral, la muerte de 230 libaneses.
PROMESAS EN EL VIENTO
Netanyahu / Israel ahora anuncia que quiere entablar conversaciones de paz con Líbano
Netanyahu ahora le dice al mundo que Israel quiere entablar negociaciones directas con Líbano para un alto al fuego, mientras aumenta su asedio a Hezbolá. El gobierno libanés, liderado por un católico maronita, destrata a la facción chii.
En una comparecencia pública desde Tel Aviv, Netanyahu dijo que el Estado hebreo ahora está abierto a entablar un diálogo directo con Líbano, cuyo presidente, Joseph Aoun, es un católico maronita que asumió en enero de 2025 y que ha abogado por el desarme de Hezbolá, la milicia chií libanesa que responde a Teherán, opera al sur del país y mantiene varios representantes tanto en el gabinete como en el parlamento libanés, al igual que el partido Amal.
Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y la "normalización de las relaciones pacíficas entre Israel y el Líbano". según Netanyahu, quien un día antes había declarado que "el alto el fuego temporal con Irán no incluía a Hezbolá".
"He dejado claro que el alto el fuego temporal con Irán no incluirá a Hezbolá. Hoy le hemos asestado el golpe más duro que jamás haya sufrido. Hemos atacado 100 objetivos en 10 minutos en lugares que Hezbolá creía protegidos", afirmó Netanyahu el miércoles por la noche, al mismo tiempo que aseguró que Tel Aviv, a pesar de la tregua con Irán, aún tiene "su dedo en el gatillo".
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