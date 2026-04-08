Mientras se esperan detalles de la declaración de la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete Manuel Adorni, surgió la versión del nombramiento de integrantes del círculo más cercano del funcionario en altos puestos del Correo Argentino y de la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU).
ALTOS SALARIOS
¿Nuevo escándalo de Manuel Adorni? Nombramientos en el Correo Argentino y más...
Integrantes del círculo de Manuel Adorni tendrían hasta dos cargos en el Estado y sueldos superiores al del Presidente. ¿Otro escándalo?
Adornigate: Declara la escribana
La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster declaraba este miércoles 8/4 ante el fiscal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Federal N° 11, en la causa en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito en la adquisición de propiedades.
La escribana deberá explicar cómo certificó las escrituras de dos propiedades que no figuran en la declaración jurada de Adorni. Se trata de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.
Pero hay más. Nevechenko también podría tener que explicar sus ingresos a la Casa Rosada que según trascendidos periodísticos habrían sido 7 ingresos para a ver a Adorni.
Y un dato más que es preocupante para el jefe de ministros: Nevechenko no podría ampararse en el secreto de relación de confidencialidad con su cliente, como hacen los abogados. En otras palabras, está obligada a decir todo lo que sabe y existiría buena predisposición a aportar material para la investigación.
El círculo de Manuel Adorni en el Correo…
Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete habría nombrado a integrantes de su círculo más estrecho en puestos claves del Correo Argentino y de la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU).
La agencia asegura que habría un doble nombramiento en el Estado, prohibido por la ley de ética pública ya que coincidirían designaciones tanto en los organismos mencionados como en la coordinación ministerial.
Se menciona especialmente el caso de Aimé Ayelén Vázquez, una suerte de ‘mano derecha’ de Adorni. Vázquez asumió la jefatura de la Unidad Gabinete de Asesores el 1 de enero pasado, ahora también integra el directorio del Correo.
En tanto, en el Correo también fueron nombrados Federico Sicilia y Ian Lionel Vignale. El segundo desde julio de 2025 mantuvo dos cargos públicos de forma simultánea, sumando a su rol en el Correo una silla en el directorio de APESAU.
Pablo Leandro Ciocchini desde enero de 2026 ejerció como vicepresidente de Parques Nacionales mientras conservó su puesto en la agencia publicitaria estatal.
Siempre de acuerdo a los datos revelados por la agencia NA, los miembros del directorio del Correo Argentino cobran salarios cercanos a los $6 millones, cifra que supera lo que cobra el presidente Javier Milei.
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