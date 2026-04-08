¿Nuevo escándalo de Manuel Adorni? Nombramientos en el Correo Argentino y más...

El círculo de Manuel Adorni en el Correo…

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete habría nombrado a integrantes de su círculo más estrecho en puestos claves del Correo Argentino y de la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU).

milei adorni El presidente Javier Milei saluda al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, al llegar a Plaza San Martin, donde se llevo a cabo el homenaje a los caidos en Malvinas. 02/04/2026. FOTO: CAPTURA/NA

La agencia asegura que habría un doble nombramiento en el Estado, prohibido por la ley de ética pública ya que coincidirían designaciones tanto en los organismos mencionados como en la coordinación ministerial.

Se menciona especialmente el caso de Aimé Ayelén Vázquez, una suerte de ‘mano derecha’ de Adorni. Vázquez asumió la jefatura de la Unidad Gabinete de Asesores el 1 de enero pasado, ahora también integra el directorio del Correo.

En tanto, en el Correo también fueron nombrados Federico Sicilia y Ian Lionel Vignale. El segundo desde julio de 2025 mantuvo dos cargos públicos de forma simultánea, sumando a su rol en el Correo una silla en el directorio de APESAU.

Pablo Leandro Ciocchini desde enero de 2026 ejerció como vicepresidente de Parques Nacionales mientras conservó su puesto en la agencia publicitaria estatal.

Siempre de acuerdo a los datos revelados por la agencia NA, los miembros del directorio del Correo Argentino cobran salarios cercanos a los $6 millones, cifra que supera lo que cobra el presidente Javier Milei.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Adorni: declara la escribana Adriana Nechevenko, pieza clave en la causa

Estrecho de Ormuz al rojo vivo: Donald Trump afloja y el petróleo se desploma

Melconian: "el epicentro de la incertidumbre mundial es Donald Trump"

La miniserie de 8 episodios que es pura adicción y se termina volando