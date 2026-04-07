La nueva tregua USA / Irán, pésima noticia para Israel

USA ha presionado a Pakistán para que se sume a una 2da. ronda de Acuerdos de Abraham. Pero Pakistán sólo lo haría si Arabia Saudita formalizara relaciones con Israel, algo imposible en el presente.

En marzo de 2025 se reportó la formación de una alianza militar entre Turkiye, Egipto, Arabia Saudita y Pakistán como bloque de contrapeso frente a Israel en la región. Y es el bloque que logró convencer a Trump acerca de la nueva tregua.

Shehbaz Sharif.jpg Shehbaz Shariff, 1er. ministro de Pakistán, artífice de la tregua.

Israel

Según el diario Haaretz, de Tel Aviv, un funcionario consultado le dijo que Israel respetará el acuerdo de alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, pero la Administración Netanyahu se encuentra preocupada por un posible acuerdo y que le gustaría haber logrado más objetivos de la guerra antes de que entrara en vigor cualquier tregua.

Sin duda, un logro de Pakistán.

"Estamos en contacto con los iraníes. Últimamente han mostrado flexibilidad para unirse a las conversaciones, pero al mismo tiempo mantienen una postura inflexible como requisito previo para cualquier negociación", declaró una fuente de seguridad paquistaní.

Añadió que Islamabad intenta persuadir a Teherán para que participe en las negociaciones sin condiciones previas.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirma haber aceptado un alto el fuego de 2 semanas, pero insistió en que la guerra no ha terminado.

"Se subraya que esto no significa el fin de la guerra", decía el comunicado. "Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza".

Según informa Axios (Cox Enterprises), una web siempre muy bien informada sobre todo lo referente a Trump y Netanyahu, un funcionario de la Casa Blanca afirma que el alto el fuego entrará en vigor cuando Irán abra el Estrecho de Ormuz.

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