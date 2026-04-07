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A 2 HORAS DE LA "DEADLINE"

Trump anunció un alto el fuego bilateral de 2 semanas con Irán

El presidente de USA, Donald Trump, dijo que Teherán acordó abrir el Estrecho de Ormuz. Se suspendieron bombardeos aéreos. Baja 10% el petróleo, cae a US$ 98.

07 de abril de 2026 - 20:03
Trump, alto el fuego y celebración en Irán

Trump, alto el fuego y celebración en Irán

La apertura de una de las rutas marítimas más importantes del mundo como el Estrecho de Ormuz (que concentra un quinto del comercio del crudo a nivel global) fue la clave de una negociación a cargo de Pakistán entre Donald Trump y el régimen de irán.

El presidente de los Estados Unidos había pronosticado “una civilización entera morirá esta noche” pero luego aceptó la mediación y dijo que se abre un compás de espera de 14 días.

En un mensaje en su red social, Truth, el mandatario norteamericano escribió: “Sujeto a que Irán dé su visto bueno a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, estoy de acuerdo en suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un periodo de dos semanas”.

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La palabra oficial de Donald Trump

“¡Se tratará de un alto el fuego recíproco! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio. Hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo se ultime y se consuma.” “¡Se tratará de un alto el fuego recíproco! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio. Hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo se ultime y se consuma.”

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Ca&iacute;da del precio del petr&oacute;leo tras el cese del fuego acordado por Trump e Ir&aacute;n

Caída del precio del petróleo tras el cese del fuego acordado por Trump e Irán

Los últimos ataques se produjeron el martes 7 de abril.

Fuerzas conjuntas de Washington y Tel Aviv atacaron e impactaron la principal terminal petrolera de Irán.

El ejército israelí informó que sus fuerzas bombardearon un importante complejo petroquímico en Shiraz, al sur de Irán.

Según la Media Luna Roja iraní, fueron atacados 17 objetivos civiles en la mañana del martes 7/4.

Además, según reconoció el propio primer ministro Benjamin Netanyahu, Israel bombardeó vías férreas y puentes en territorio iraní.

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