La apertura de una de las rutas marítimas más importantes del mundo como el Estrecho de Ormuz (que concentra un quinto del comercio del crudo a nivel global) fue la clave de una negociación a cargo de Pakistán entre Donald Trump y el régimen de irán.
A 2 HORAS DE LA "DEADLINE"
Trump anunció un alto el fuego bilateral de 2 semanas con Irán
El presidente de USA, Donald Trump, dijo que Teherán acordó abrir el Estrecho de Ormuz. Se suspendieron bombardeos aéreos. Baja 10% el petróleo, cae a US$ 98.
El presidente de los Estados Unidos había pronosticado “una civilización entera morirá esta noche” pero luego aceptó la mediación y dijo que se abre un compás de espera de 14 días.
En un mensaje en su red social, Truth, el mandatario norteamericano escribió: “Sujeto a que Irán dé su visto bueno a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, estoy de acuerdo en suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un periodo de dos semanas”.
La palabra oficial de Donald Trump
Los últimos ataques se produjeron el martes 7 de abril.
Fuerzas conjuntas de Washington y Tel Aviv atacaron e impactaron la principal terminal petrolera de Irán.
El ejército israelí informó que sus fuerzas bombardearon un importante complejo petroquímico en Shiraz, al sur de Irán.
Según la Media Luna Roja iraní, fueron atacados 17 objetivos civiles en la mañana del martes 7/4.
Además, según reconoció el propio primer ministro Benjamin Netanyahu, Israel bombardeó vías férreas y puentes en territorio iraní.