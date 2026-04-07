Trump anunció un alto el fuego bilateral de 2 semanas con Irán

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041645976843383111&partner=&hide_thread=false BREAKING — CEASEFIRE IN IRAN: President Trump HOLDS OFF on power plant and bridge strikes subject to Iran REOPENING the Strait of Hormuz



This is MASSIVE!



"I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of two weeks."



"This will be a double sided CEASEFIRE!… pic.twitter.com/LZeBCYPbXY — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 7, 2026

La palabra oficial de Donald Trump

“¡Se tratará de un alto el fuego recíproco! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio. Hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo se ultime y se consuma.” “¡Se tratará de un alto el fuego recíproco! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio. Hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo se ultime y se consuma.”