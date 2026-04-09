Encuesta bomba: Kicillof le roba voto blando a Milei y por 1ra vez le gana en un balotaje

La encuesta también muestra que el PJ "de CFK y Axel Kicillof" le ganaría en una elección general a "LLA de Javier Milei", aunque sin alcanzar los números para imponerse en una primera vuelta.

En esta hipótesis, el peronismo logra el 37% de apoyo sobre el 35% del oficialismo, que se derrumba 8 puntos desde el 43% que mantuvo en las 3 mediciones anteriores.

El PJ, en tanto, se recupera de un bajón que tuvo en febrero y en el mes siguiente suma 7 puntos.

image

Milei pierde voto blando

Se interpreta de la encuesta que la mayor parte de ese volumen surge de una migración directa desde el caudal de los libertarios.

Es decir, Milei está perdiendo un voto blando, más pragmático, que no tiene problemas en desplazarse hacia el peronismo.

El mismo fenómeno se observaría en el balotaje. En la encuesta de Trends, Milei pierde 5 puntos porcentuales desde febrero (8 desde diciembre). Kicillof, en cambio, gana 6 puntos en el mismo lapso (+10 desde el piso de febrero), que se alimentarían de la retracción presidencial y del punto que pierden los indecisos.

image

"Sí, vemos eso. Hay migración directa de voto blando de Milei al peronismo", confirma Tomás Banchero, director de la consultora, en contacto con este medio.

El cambio de tendencia insinúa que empieza a fracturarse el escenario en el que nadie capitaliza el deterioro de la popularidad presidencial, un blindaje que se había consolidado en los 2 primeros años de gestión libertaria. De la misma forma, los resultados sugieren una especie de "reconciliación" del electorado con el pasado, que fue hasta aquí el principal obstáculo para la recomposición del peronismo como alternativa al Gobierno.

No obstante, Banchero no se apura a sacar conclusiones y prefiere seguir con atención la coyuntura. "Veremos como sigue", sostiene.

Kicillof

En cuanto al desempeño de Kicillof, Urgente24 le preguntó al consultor si su mejora responde a un mérito propio o es todo consecuencia del deterior de Milei. "Ni una cosa ni la otra", responde.

Y se explaya: "Hace meses viene posicionándose al interior del peronismo como la principal figura, desplazando mes a mes a Cristina Kirchner como líder de la oposición (mérito propio). La caída de Milei lo ayuda".

En efecto, de acuerdo a la encuesta, Kicillof lidera la percepción en ese sentido con el 40%, dejando a la exPresidente, hoy detenida, 17 puntos atrás.

image

Contexto

¿Cuál es el contexto en el que se produce este retroceso de la intención de voto presidencial? La encuesta de Trends muestra un empeoramiento de todos los indicadores relevados:

El pesimismo se dispara: El estado de ánimo negativo sube 10 puntos en un mes, hasta el 51%, mientras que el positivo cae hasta el 33%.

image

El rechazo a la gestión de Milei toca su máximo histórico: La aprobación del Gobierno crece 10 puntos, hasta el 59%, mientras que la desaprobación cae hasta el 39%.

image

Dirección del Gobierno: El 57% de los consultados cree que el rumbo es incorrecto, 9 puntos más que en febrero.

Salarios, desempleo y corrupción, los principales problemas: Se destacan esas inquietudes en una nube de palabras.

image

La desinflación ya es historia: El 69% no percibe que la inflación este bajando, 11 puntos más que en febrero y 15 más que en enero.

Adorni profundiza la erosión: El 57% respondió que el escándalo del jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito, "empeora" su percepción sobre el Gobierno.

image

Más contenido de Urgente24

Revelan más detalles del viaje de Manuel Adorni a Nueva York: Costos, reservas y dudas sobre el financiamiento

La trama crece: La Justicia pide otra indagatoria a Diego Spagnuolo por nuevos hechos

La escribana reveló que el hijo de una de las jubiladas es amigo de Adorni: Estuvo en Casa Rosada y lo citan a declarar

Las 3 frases de Javier Milei que generaron polémica (y chicanas)