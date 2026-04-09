Las 3 frases de Javier Milei que generaron polémica (y chicanas)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GiacoDiego/status/2042316521402212673&partner=&hide_thread=false Acá, AF del liberalismo @JMilei muestra su falta de formación y bajo análisis: 1) viola la propiedad privada. Es un crédito subsidiado con recursos robados por Estado y con precios de NO libre mercado y 2) confunde ética con moral. @rcas1, nada entiende. pic.twitter.com/dGalzT96uc — Diego Giacomini (@GiacoDiego) April 9, 2026

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Javier Milei (II): "No podemos dolarizar porque la gente no quiere"

Pese a que fue una de sus principales promesas de campaña, ahora el Presidente admite que no puede dolarizar la economía. Pero la culpa, dice, es de la "gente" que "no quiere". No admite, como advierten economistas, que el problema es otro (u otros...)

Parece figurita repetida en el discurso libertario: la culpa nunca es de ellos, es de los otros (los periodistas, los "kukas", los zurdos, los "burros", los "econochantas"....)

"El principal problema por el cual no podemos dolarizar es que la gente no quiere dolarizar", aseguró anoche Milei.

Fausto Spotorno explicó por qué es "muy difícil" dolarizar

El economista Fausto Spotorno explicó por qué, a su criterio, es "muy difícil" dolarizar. Y no, no responsabilizó a la "gente".

En declaraciones a Canal E este jueves (09/04) explicó que "es muy difícil tener una dolarización si no se implementa alguna modificación en el mercado financiero para que pueda haber crédito en dólares”. “¿De qué me sirve a mí dolarizar los pagos si después tengo que depositar en el banco y el banco no me toma los depósitos o no me da un rendimiento por los dólares?”, planteó.

Asimismo, resaltó que el punto crítico está en el sistema financiero: “Para un proceso más transparente de dolarización tendríamos que haber pensado un sistema financiero dolarizado y eso no está en el camino”. Incluso remarcó que, “para mí es la clave de cualquier proceso de dolarización”.

“Hay más dólares en la economía y el resultado es un dólar bastante ofertado”. Sin embargo, advirtió que el problema estructural sigue siendo el acceso al financiamiento: “Uno de los problemas que tiene el Gobierno y que sigue teniendo es la falta de acceso a los mercados internacionales”.

En ese contexto, señaló: “Si bien compró 4.500 millones de dólares en lo que va del año, también tuvo que usar 4.200 para hacer pago de deuda”. Y sintetizó la dinámica: “Casi toda la compra de dólares que hace el Banco Central después la tiene que usar para pagar la deuda”.

Hubo más repercusiones sobre la dolarización, en X:

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Javier Milei (III): "Más tarde o más temprano, la inflación va a ceder"

Hace tiempo que el relato libertario de la desinflación trastabilló, tras 9 meses con el IPC aumentando (y se espera algo similar en marzo). En diciembre de 2025, el Presidente había asegurado que en agosto de 2026 lainflación "va a empezar con 0". Al comienzo de marzo de este año fue más allá y dijo que "entre junio y agosto la inflación va a empezar con cero". Ese pronóstico optimista parece poco realista, a la luz de cómo viene la mano.

Tal vez consciente de que no podrá cumplir otra de sus promesas, ahora Milei cambió el relato: dijo que la inflación cederá "más tarde o más temprano". Aunque minutos antes había dicho que "a partir de abril la actividad va a mejorar y la tasa de inflación va a empezar a caer".

Cabe destacar que entre las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica de manera mensual el Banco Central, el dato saliente de la última entrega con información hasta marzo es que las mejores pronosticadoras de inflación ya estiman que el IPC de este año será mayor al de 2025.

El REM publicado este miércoles subrayó que para el Top 10 de las consultoras que mejor midieron la inflación, este año el IPC terminaría en 31,8%, es decir, 0,3 puntos porcentuales por encima del año pasado. En un solo mes reajustaron sus mediciones anuales 4 puntos. Dicho de otra forma: hace un mes esperaban 27,8% de inflación para todo el año.

Esta frase de Milei también generó muchas repercusiones en las redes sociales:

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/altoque_ok/status/2042296067803291996&partner=&hide_thread=false "Lo que sucede no se condice con lo que el Presidente y el Ministro de Economía vienen diciendo"



TN sobre la inflación en ascenso pic.twitter.com/arAqXQOdQh — Al Toque (@altoque_ok) April 9, 2026

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