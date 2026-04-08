Juan Román Riquelme sacude Boca y ya decidió el próximo DT del Xeneize

El periodista Augusto César reveló que, en caso de pretender seguir en el cargo, Úbeda deberá cumplir con tres objetivos clave: alcanzar los octavos de final de la Copa Libertadores, consagrarse en el Torneo Apertura 2026 y mostrar un buen rendimiento en el estadio de River.

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En paralelo, en CEF, programa de AZZ, señalaron que el nombre que seduce a Juan Román Riquelme para el próximo ciclo es el de Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección de Colombia y con Mundial por delante. En ese escenario, cobra sentido la continuidad de “Sifón” hasta junio.

Se vienen meses decisivos en ese sentido y habrá que ver qué decisión toma la dirigencia de Boca una vez finalizado el vínculo de Úbeda.

Por lo pronto, el Xeneize atraviesa uno de sus mejores momentos del semestre y buscará sostener este nivel en la recta final.

Continuidad de Boca

Por lo pronto, Boca viene de dar un paso importante: el 7 de abril consiguió un sólido triunfo por 2-1 ante Universidad Católica en Chile, en su debut en la Copa Libertadores.

Sin embargo, el calendario no da respiro. El Xeneize afrontará un tramo exigente en abril, con compromisos clave tanto en el torneo local como en el plano internacional, incluido el Superclásico ante River.

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Los próximos partidos de Boca:

Boca vs. Independiente – 11 de abril, 19:30 – Torneo Apertura

Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores

River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores

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