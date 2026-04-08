Boca le ganó 2-1 a Universidad Católica en el debut de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el equipo de Claudio Úbeda sigue dejando señales positivas. Con el correr de los partidos, el Xeneize muestra una identidad cada vez más firme y resultados que acompañan.
¿ÚBEDA U OTRO?
Juan Román Riquelme sacude Boca y ya decidió el próximo DT del Xeneize
Se define el futuro técnico de Boca. ¿Cuál es la hoja de ruta de Juan Román Riquelme ante el vencimiento del vínculo de Claudio Úbeda?
Sin embargo, más allá del presente, empieza a instalarse una duda inevitable: qué pasará con el futuro del entrenador. Mientras se acerca el final de su contrato, Juan Román Riquelme ya tendría en mente los próximos pasos una vez que finalice el vínculo del Sifón en junio.
Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda
Si bien el presente de Boca con Claudio Úbeda al mando es positivo, no estuvo exento de altibajos. Aun así, desde la dirigencia siempre optaron por respaldarlo en los momentos de mayor duda.
El entrenador tiene contrato hasta junio y, salvo una caída inesperada en lo deportivo, todo indica que continuará al frente del primer equipo hasta entonces.
En este contexto, y potenciado por el buen nivel reciente —especialmente tras el triunfo en el debut de la Copa Libertadores—, vuelve a instalarse la incógnita sobre su continuidad más allá de mitad de año.
El periodista Augusto César reveló que, en caso de pretender seguir en el cargo, Úbeda deberá cumplir con tres objetivos clave: alcanzar los octavos de final de la Copa Libertadores, consagrarse en el Torneo Apertura 2026 y mostrar un buen rendimiento en el estadio de River.
En paralelo, en CEF, programa de AZZ, señalaron que el nombre que seduce a Juan Román Riquelme para el próximo ciclo es el de Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección de Colombia y con Mundial por delante. En ese escenario, cobra sentido la continuidad de “Sifón” hasta junio.
Se vienen meses decisivos en ese sentido y habrá que ver qué decisión toma la dirigencia de Boca una vez finalizado el vínculo de Úbeda.
Por lo pronto, el Xeneize atraviesa uno de sus mejores momentos del semestre y buscará sostener este nivel en la recta final.
Continuidad de Boca
Por lo pronto, Boca viene de dar un paso importante: el 7 de abril consiguió un sólido triunfo por 2-1 ante Universidad Católica en Chile, en su debut en la Copa Libertadores.
Sin embargo, el calendario no da respiro. El Xeneize afrontará un tramo exigente en abril, con compromisos clave tanto en el torneo local como en el plano internacional, incluido el Superclásico ante River.
Los próximos partidos de Boca:
- Boca vs. Independiente – 11 de abril, 19:30 – Torneo Apertura
- Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores
- River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores
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