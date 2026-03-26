Confirmado: River y Boca ya saben fecha y hora para el Superclásico en el Monumental

El último Superclásico se disputó el pasado 9 de noviembre en La Bombonera donde Boca se terminó imponiendo a River por 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Este duelo le sirvió al Xeneize para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras que el Millonario quedó en ese momento prácticamente sentenciado a la Copa Sudamericana, como finalmente terminó ocurriendo.