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Confirmado: River y Boca ya saben fecha y hora para el Superclásico en el Monumental

Liga Profesional confirmó el diagrama de las fechas 13, 14, 15 y 16 del Torneo Apertura y reveló cuándo se enfrentarán River y Boca.

26 de marzo de 2026 - 16:15
River y Boca ya conocen fecha y hora para el Superclásico en el Monumental.&nbsp;

River y Boca ya conocen fecha y hora para el Superclásico en el Monumental. 

El Superclásico entre River y Boca ya se empieza a palpitar ya que la Liga Profesional confirmó el cronograma de las fechas restantes para la fase regular del Torneo Apertura y finalmente el choque que se dará en el Monumental ya tiene fecha y hora.

El último Superclásico se disputó el pasado 9 de noviembre en La Bombonera donde Boca se terminó imponiendo a River por 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Este duelo le sirvió al Xeneize para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras que el Millonario quedó en ese momento prácticamente sentenciado a la Copa Sudamericana, como finalmente terminó ocurriendo.

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River - Boca, con fecha confirmada

Ahora se viene una nueva edición del Superclásico, esta vez con el Monumental como escenario, y finalmente Liga Profesional confirmó que el primer choque del 2026 entre River y Boca se dará el próximo domingo 19 de noviembre a las 17hs en un duelo correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura.

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Así se jugarán las últimas 4 dechas de la fase regular

Fecha 13

Miércoles 1° de abril

20.00 Lanús – Platense

Jueves 2 de abril

15.00 Barracas Central – Sarmiento

17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza.

20.30 Talleres – Boca

Viernes 3 de abril

15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez

17.15 Unión – Deportivo Riestra

19.30 San Lorenzo – Estudiantes

Sábado 4 de abril

13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

17.30 Independiente – Racing

21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán

Domingo 5 de abril

15.30 Gimnasia – Huracán

18.00 River – Belgrano

20.30 Central Córdoba – Newell’s

Lunes 6 de abril

19.00 Argentinos – Banfield

21.15 Instituto – Defensa y Justicia

Fecha 14

Viernes 10 de abril

21.00 Belgrano -Aldosivi

Sábado 11 de abril

15.00 Deportivo Riestra – Instituto

17.15 Estudiantes – Unión

17.15 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos

19.30 Boca – Independiente

21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo

15.00 Platense – Gimnasia (Mza.)

17.30 Atlético Tucumán – Tigre

17.30 Huracán – Rosario Central

20.00 Racing – River

Lunes 13 de abril

16.30 Sarmiento – Gimnasia

16.30 Defensa y Justicia – Talleres

19.00 Lanús – Banfield

21.30 Vélez – Central Córdoba

Fecha 15

Viernes 17 de abril

20.30 Unión – Newell’s

Sábado 18 de abril

15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

17.15 Instituto – Estudiantes

19.30 Independiente – Defensa y Justicia

21.45 Argentinos – Atlético Tucumán

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi – Racing

17.00 River – Boca

20.30 Rosario Central – Sarmiento

20.30 Talleres – Deportivo Riestra

Lunes 20 de abril

15.00 Barracas Central – Belgrano

17.15 Central Córdoba – Platense

17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza.

19.30 San Lorenzo – Vélez

21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús

21.45 Tigre – Huracán

Fecha 16

Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia – Boca

Viernes 24 de abril

17.00 Deportivo Riestra – Independiente

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central

19.15 Lanús – Central Córdoba

21.30 Racing – Barracas Central

Sábado 25 de abril

14.00 Platense – San Lorenzo

17.00 Estudiantes – Talleres

19.15 Sarmiento – Tigre

21.30 River – Aldosivi

Domingo 26 de abril

15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

17.30 Newell’s – Instituto

17.30 Belgrano – Gimnasia

20.00 Atlético Tucumán – Banfield

Lunes 27 de abril

18.45 Vélez – Unión

21.00 Huracán – Argentinos

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