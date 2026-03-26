¿Cuentas pendientes en Racing? Un ex jugador volvió a poner bajo la lupa la gestión de Costas

Semanas más tarde se confirmó su llegada a San Lorenzo de Almagro, donde actualmente es tenido en cuenta. No solo eso, sino que ya ha convertido en varias ocasiones con la camiseta del Ciclón.

En la previa del partido ante Deportivo Riestra, que terminó 1 a 1, el delantero volvió a dejar un mensaje que, de manera solapada, parece apuntar a su etapa en Avellaneda: "Me siento feliz acá, estoy jugando. El año pasado me costó tener continuidad. La idea general es estar todos juntos y volver a poner a San Lorenzo donde se merece", declaró, haciendo nuevamente énfasis en la falta de minutos durante 2025.

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Desde su llegada al Ciclón, Vietto marcó en tres oportunidades en nueve encuentros disputados.

Racing Club y San Lorenzo

A Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, pareciera pasarle siempre lo mismo en los campeonatos argentinos: comienza de manera irregular, incluso perdiendo encuentros, y luego se recupera hasta meterse en posiciones importantes.

Este Torneo Apertura no fue la excepción para los de Avellaneda. La Academia inició el año con tres derrotas consecutivas e incluso llegó a ubicarse en el último lugar de la tabla anual.

Tras 11 jornadas disputadas, el equipo de Costas se encuentra en la cuarta posición de la Zona B y en la séptima en la tabla general, que incluye a los treinta equipos de la Primera División.

San Lorenzo, por su parte, tiene un rendimiento irregular y recientemente comenzó el ciclo de Gustavo Álvarez con un empate ante Deportivo Riestra en condición de visitante.

Si quiere meterse entre los ocho clasificados, el Ciclón necesita empezar a sumar de a tres; de lo contrario, no logrará acceder a los playoffs del Torneo Apertura.

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El parate por la fecha FIFA le da la posibilidad de trabajar al nuevo entrenador, que apenas llegó ya impuso su línea de tres defensores.

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