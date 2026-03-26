Boca Juniors de Claudio Úbeda viene obteniendo buenos resultados y se observa una clara mejora en el rendimiento del equipo, sobre todo desde el partido ante Lanús en La Fortaleza. Si bien el once titular parece estar afianzado, hay preocupación en el Xeneize por las últimas novedades que surgieron en torno al chileno Carlos Palacios.
"RODILLA DERECHA"
¿Alerta en Boca?: La noticia sobre Carlos Palacios que obliga a Riquelme a redefinir todo
El giro inesperado en el futuro de Carlos Palacios que sacude a Boca e interpela a Juan Román Riquelme.
Con su lesión y la de Alan Velasco, parecía que ningún jugador tenía la posibilidad de ocupar el rol de enlace entre el mediocampo y los delanteros, algo que finalmente no fue así tras la aparición del juvenil Tomás Aranda.
De igual manera, el ex Colo Colo podría ser una buena alternativa para el club de la Ribera y, por eso mismo, muchos siguen de cerca las informaciones que circulan sobre él.
¿Qué pasa con Carlos Palacios?
Carlos Palacios terminó siendo un jugador importante para Boca de Claudio Úbeda a finales de 2025.
El chileno se lesionó durante la pretemporada, por lo que ni siquiera estuvo a disposición durante los amistosos internacionales antes del inicio de las competiciones oficiales.
El 23 de febrero, Palacios se operó y el club comunicó: "En el día de la fecha, el jugador Carlos Palacios fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa del menisco externo de la rodilla derecha".
En el Xeneize, muchos están a la espera de la vuelta del chileno ya que consideran que puede ser una importante opción de recambio, a sabiendas de que Úbeda encontró el once inicial.
En esta sintonía, el periodista de TNT Sports Marcos Bonocore, aseguró que tuvo la operación en el menisco externo de la rodilla derecha el pasado 23 de febrero y tiene para 2 meses de recuperación. Es decir, recién podría estar para la segunda mitad de abril.
Si bien Tomás Aranda se hizo cargo de la posición en la que se piensa a él, no es menor remarcar que se viene la parte más exigida del año para el Xeneize y no sería una mala opción de recambio.
Boca de Claudio Úbeda
Como todo el fútbol argentino, Boca Juniors no tendrá actividad este fin de semana debido a la fecha FIFA. Este parate le dará a Claudio Úbeda la posibilidad de seguir trabajando y ajustando detalles en el equipo de cara a lo que viene, que será el tramo más importante del semestre.
En ese contexto, la mala noticia pasa por la lesión de Agustín Marchesín, quien estará fuera de las canchas por aproximadamente dos meses, una baja sensible pensando en los desafíos que se avecinan.
El calendario no da respiro: por delante aparecen la definición del Torneo Apertura, el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el siempre especial cruce ante River Plate en el Monumental.
La fase de grupos del certamen continental finalizará el 28 de mayo, mientras que la final del torneo local está prevista para el 24. Es decir, se vienen semanas intensas y cargadas de exigencia para el conjunto de la Ribera.
Por lo pronto, el próximo partido para Boca será ante Talleres, y el Xeneize podrá contar con 11 mil espectadores.
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