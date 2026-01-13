Boca se está preparando para lo que será su partido amistoso ante Millonarios de Colombia este miércoles a las 19hs, un encuentro donde ya se sabe que Carlos Palacios no estará a disposición de Claudio Ubeda por una lesión de rodilla. Sin embargo, el chileno ahora es noticia por un escándalo judicial.
DE NO CREER
Carlos Palacios desató un escándalo judicial que sorprende a Boca
Carlos Palacios quedó involucrado en una causa judicial debido a su transferencia a Brasil varios años antes de llegar a Boca.
Carlos Palacios llegó a Boca a comienzos del 2025 luego de meses de búsqueda por parte de Juan Román Riquelme. Finalmente, el Xeneize llegó a un acuerdo con Colo Colo de Chile para comprar al atacante en casi 5 millones de dólares brutos por la totalidad de la ficha. Ahora se supo que el trasandino quedó envuelto en una extraña causa judicial.
Todo se remonta a 2021 cuando Carlos Palacios llegó a Inter de Porto Alegre a cambio de 3 millones de dólares, un club donde jugó realmente poco. Más tarde recaló en Vasco da Gama y tiempo más tarde regresó a Chile para relanzarse como jugador con la camiseta de Colo Colo. Lo que se supo ahora es que hubo un incumplimiento del Colorado por aquella compra de hace 5 años atrás.
Inter quedó enbargado por Carlos Palacios
Pablo Leclerc Fluxa, agente que actuó como intermediario en esta operación, denunció que Inter de Porto Alegre debía abonarle 154.000 dólares a pagar en cuatro cuotas de 38.500 dólares, de las cuales solo se habrían cancelado dos. La deuda actual ascendería a aproximadamente 120.000 dólares, más intereses y otros cargos. La justicia congeló las cuentas del Colorado hasta que salde su deuda, justo en medio de una crisis económica importantísima.
Lo más insólito de toda esta historia es que Inter de Porto Alegre ofreció como garantía de pago el sistema lumínico utilizado para el crecimiento del césped en caso de no poder afrontar los compromisos pautados, algo que la justicia rechazó de inmediato. Así las cosas, el Colorado está sumergido en una crisis aún más profunda donde aparece Carlos Palcios involucrado de manera indirecta.