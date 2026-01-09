USA, vulnerada por un chino en furgoneta: Fotos a sensibles objetivos militares

A raíz del incidente, la justicia federal estadounidense imputó a Wu por la presunta violación del artículo 18 del Código de los Estados Unidos. Esta norma prevé hasta un año en prisión federal, aunque las acusaciones podrían cambiar radicalmente si se determina que el ciudadano chino operó en favor de algún rival extranjero con difusión de información sensible.

B-2 Spirit 2P

B-2, el bombardero estrella

La Base Aérea de Whiteman en Missouri es el hogar del sistema de bombarderos B-2 Spirit. Fabricados por Northrop Grumman, estos aviones son uno de los sistemas de armas más poderosos de su clase en el mundo bélico actual.

Los mismos cuentan con capacidades furtivas y una adaptabilidad única para distintas misiones. Gracias a su avanzada tecnología, son capaces de penetrar el espacio aéreo enemigo sin ser detectados y pueden transportar cargas explosivas convencionales o nucleares, según la necesidad de la misión.

Dichas aeronaves protagonizaron las misiones más icónicas del pasado reciente de la Fuerza Aérea estadounidense. Entre ellas, los bombardeos a Irán de mediados del 2025, una muestra del poderío aéreo que representan.

Todo ello se sentó sobre la base de ser el avión más caro jamás construido, con un coste productivo que supera los 900 millones de dólares por unidad.

