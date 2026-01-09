urgente24
USA, vulnerada por un chino en furgoneta: Fotos a sensibles objetivos militares

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a un ciudadano chino por fotografiar objetivos militares de alta sensibilidad. Sospechas de espionaje.

Fotos prohibidas y sospechas de espionaje en Missouri.&nbsp;

Según el descargo del Departamento de Justicia, el detenido se identificó como Qilin Wu, un ciudadano de China que habría ingresado al país ilegalmente en 2023. Durante su incursión al perímetro de la base el pasado 2 de diciembre, el asiático habría tomado al menos 18 registros fotográficos y filmaciones de distintos puntos sensibles de la operación militar, equipamiento y movimientos generales en el lugar a pesar de haber sido advertido de su prohibición por parte del personal.

La investigación en su contra destacó su presencia en al menos dos días consecutivos en la zona, donde fue identificado por los agentes de seguridad, quienes habían lanzado advertencias sobre la prohibición de registros audiovisuales. Cabe destacar que Wu, quien alegó su afición por la aviación militar, no habría penetrado zonas reservadas, pero su presencia no pasó desapercibida.

Según documentos judiciales, Wu es un ciudadano chino que ingresó ilegalmente a Estados Unidos el 22 de junio de 2023 cerca de Nogales, Arizona. En ese momento, Wu fue arrestado por las autoridades de inmigración por encontrarse ilegalmente en Estados Unidos. Debido a la falta de espacio en los centros de detención, Wu fue puesto en libertad bajo palabra a la espera del proceso de deportación, programado originalmente para el 9 de febrero de 2027. El 3 de diciembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos volvió a arrestar a Wu, indicaron desde el Departamento de Justicia. Según documentos judiciales, Wu es un ciudadano chino que ingresó ilegalmente a Estados Unidos el 22 de junio de 2023 cerca de Nogales, Arizona. En ese momento, Wu fue arrestado por las autoridades de inmigración por encontrarse ilegalmente en Estados Unidos. Debido a la falta de espacio en los centros de detención, Wu fue puesto en libertad bajo palabra a la espera del proceso de deportación, programado originalmente para el 9 de febrero de 2027. El 3 de diciembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos volvió a arrestar a Wu, indicaron desde el Departamento de Justicia.

A raíz del incidente, la justicia federal estadounidense imputó a Wu por la presunta violación del artículo 18 del Código de los Estados Unidos. Esta norma prevé hasta un año en prisión federal, aunque las acusaciones podrían cambiar radicalmente si se determina que el ciudadano chino operó en favor de algún rival extranjero con difusión de información sensible.

B-2 Spirit 2P

B-2, el bombardero estrella

La Base Aérea de Whiteman en Missouri es el hogar del sistema de bombarderos B-2 Spirit. Fabricados por Northrop Grumman, estos aviones son uno de los sistemas de armas más poderosos de su clase en el mundo bélico actual.

Los mismos cuentan con capacidades furtivas y una adaptabilidad única para distintas misiones. Gracias a su avanzada tecnología, son capaces de penetrar el espacio aéreo enemigo sin ser detectados y pueden transportar cargas explosivas convencionales o nucleares, según la necesidad de la misión.

Dichas aeronaves protagonizaron las misiones más icónicas del pasado reciente de la Fuerza Aérea estadounidense. Entre ellas, los bombardeos a Irán de mediados del 2025, una muestra del poderío aéreo que representan.

Todo ello se sentó sobre la base de ser el avión más caro jamás construido, con un coste productivo que supera los 900 millones de dólares por unidad.

