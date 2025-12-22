China denuncia "grave violación" de USA ante nueva incautación de petrolero cerca de Venezuela

Incautar petroleros de Venezuela es igual a robarle a China y Rusia, quienes ya pagaron por su crudo

De acuerdo con The New York Times, la embarcación petrolera, identificada como The Centuries, incautada el sábado cerca de las costas de Venezuela, se trasladaba con bandera panameña, pertenece a una empresa petrolera con sede en Pekín y transportaba el crudo venezolano hacia China.

El navío transportaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, indicaron documentos de las autoridades estadounidenses, citados por la agencia de noticias Reuters.

image EE.UU. confiscó el buque petrolero Centuries, cerca de la costa venezolana

Tras conocerse la incautación del petrolero, la cancillería china, a través del portavoz Lin Jian ,comunicó que China "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

"Quiero recuperar todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente”, dijo hace unos días el presidente estadounidense, lo que no fue tomado con agrado por Rusia, Corea del Norte, Irán y China, porque mucho del crudo que está siendo incautado fue comprado por sus gobiernos y se dirigía a sus capitales.

De hecho, empresas privadas chinas, como China Concord Resources Corp (CCRC), invierten miles de millones en infraestructuras, como plataformas petroleras, para reactivar campos en Venezuela. Asimismo, existen acuerdos de producción compartida a largo plazo (20 años) donde China obtiene el crudo pesado, mientras el ligero va a PDVSA, sancionada por Estados Unidos.

Para el chavismo, esta cooperación con China —análoga a la que posee con Moscú y Teherán— es vital para obtener ingresos por su crudo, su principal fuente de divisas. Pero esto está siendo afectado por las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense y el bloqueo de petroleros sancionado, que se traduce en que el flujo del crudo venezolano tenga que llevarse adelante bajo flotas fantasmas con banderas falsas.

