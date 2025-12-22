China denuncia "grave violación" de USA ante nueva incautación de petrolero cerca de Venezuela

China le otorgó este lunes su respaldo oficial a Venezuela ante el bloqueo total dispuesto por Estados Unidos, el cual está llevando adelante incautaciones de petroleros sancionados y que transportan el crudo venezolano en medio del actual conflicto entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, que ha escalado a un punto sin retorno, en un contexto marcado por el despliegue naval estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental, y cuando Washington aún no levanta el cierre del espacio aéreo venezolano, además de amenazar directamente al líder del chavismo con “tener los días contados”.
En este contexto, el Ministerio de Relaciones de Exteriores de China manifestó este lunes que Venezuela “tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países” y dijo que la incautación de sus petroleros cerca a sus aguas constituye una “grave violación al derecho internacional”, justo un día después de que el Comando Sur de los Estados Unidos comunicara que interceptó a un tercer buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Se trató de uno sancionado, con bandera falsa, que transportaba crudo venezolano con destino a China.
Según anunció el domingo la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, se trató del petrolero 'The Centuries', cargado en Venezuela, con “bandera falsa” de Panamá, bajo el nombre de "Crag" y parte de "la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
A pesar de las afirmaciones de Noem, lo cierto es que el buque 'The Centuries' no figura en la lista de petroleros sancionados por EE. UU. que mantiene públicamente el Departamento del Tesoro, según reveló The New York Times.
De hecho, fuentes de la industria petrolera venezolana afirmaron a The New York Times que pertenece a una empresa petrolera establecida con sede en China, con un historial de transportar crudo venezolano a refinerías chinas. El petrolero está registrado en Panamá.
Incautar petroleros de Venezuela es igual a robarle a China y Rusia, quienes ya pagaron por su crudo
De acuerdo con The New York Times, la embarcación petrolera, identificada como The Centuries, incautada el sábado cerca de las costas de Venezuela, se trasladaba con bandera panameña, pertenece a una empresa petrolera con sede en Pekín y transportaba el crudo venezolano hacia China.
El navío transportaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, indicaron documentos de las autoridades estadounidenses, citados por la agencia de noticias Reuters.
Tras conocerse la incautación del petrolero, la cancillería china, a través del portavoz Lin Jian ,comunicó que China "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".
"Quiero recuperar todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente”, dijo hace unos días el presidente estadounidense, lo que no fue tomado con agrado por Rusia, Corea del Norte, Irán y China, porque mucho del crudo que está siendo incautado fue comprado por sus gobiernos y se dirigía a sus capitales.
De hecho, empresas privadas chinas, como China Concord Resources Corp (CCRC), invierten miles de millones en infraestructuras, como plataformas petroleras, para reactivar campos en Venezuela. Asimismo, existen acuerdos de producción compartida a largo plazo (20 años) donde China obtiene el crudo pesado, mientras el ligero va a PDVSA, sancionada por Estados Unidos.
Para el chavismo, esta cooperación con China —análoga a la que posee con Moscú y Teherán— es vital para obtener ingresos por su crudo, su principal fuente de divisas. Pero esto está siendo afectado por las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense y el bloqueo de petroleros sancionado, que se traduce en que el flujo del crudo venezolano tenga que llevarse adelante bajo flotas fantasmas con banderas falsas.
