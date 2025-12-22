Como suele suceder llegando a fin de año, los canales de streaming renuevan contratos y también dan por finalizados otros tantos y Bondi no fue la excepción. Ángel de Brito, referente de la reconocida señal, se manifestó al respecto y brindó detalles de las nuevas incorporaciones.
ALGUNOS ENTRAN Y OTROS SALEN
Ángel de Brito prepara cambios en Bondi para dar qué hablar en el streaming
Al igual que el resto de la competencia, Ángel de Brito prepara modificaciones en su canal con el fin de sumar posicionarse entre las señales más vistas.
De acuerdo a lo que el conductor comentó a través de su canal privado de Instagram donde tiene casi 66 mil miembros adelantó que en su ciclo #ÁngelResponde contará con la presencia de Sabrina Rojas, Pilar Smith y Matilda Blanco.
Es preciso recordar que los periodistas Martín Candalaft y Esteban Trebucq se despidieron de sus respectivos programas, lo que provocará que lleguen nuevos comunicadores con el fin de ocupar los espacios que quedaron vacantes.
El conductor de LN+ y amigo del presidente Javier Milei, hizo pública su salida y explicó al respecto: "La verdad es que, me costó tomar la decisión porque, yo he laburado en muchas empresas, y no quiero quedar bien con nadie, no soy genuflexo con nadie, es una de las mejores empresas periodísticas en las que me ha tocado trabajar, lo digo de verdad".
En la televisión también: Ángel de Brito renueva su equipo
En 2026 el ciclo televisivo LAM también cambiará su equipo y la persona indicada para sumarse al panel de "angelitas" fue Karina Iavícoli.
En la noche del miércoles (17/12) Ángel de Brito aprovechó para anunciar el regreso de la periodista al programa: "Vuelve Karina Iavícoli. Ella va a estar tres veces por semana, es rotativa. Termina a fin de mes en Intrusos y se suma acá".
De esta manera, luego de la sensible baja de Yanina Latorre que estará completamente abocada al ciclo Sálvese quien pueda, el equipo está integrado por: La Barby, Juli Argenta, Romi Scalora y Laura Ubfal, Denise Dumas y el flamante ingreso de Carolina Molinari.
Otro dato no menor, es que Beto Casella hará su debut con Bendito tú eres y se aguarda que ambos conductores hagan un pase diario para mantener el público que esté prendido a la pantalla de América TV y así achicar la diferencia con sus principales competidores: El Trece, Telefe y El Nueve.
