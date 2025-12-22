Ángel de Brito prepara cambios en Bondi para dar qué hablar en el streaming

De esta manera, luego de la sensible baja de Yanina Latorre que estará completamente abocada al ciclo Sálvese quien pueda, el equipo está integrado por: La Barby, Juli Argenta, Romi Scalora y Laura Ubfal, Denise Dumas y el flamante ingreso de Carolina Molinari.

Otro dato no menor, es que Beto Casella hará su debut con Bendito tú eres y se aguarda que ambos conductores hagan un pase diario para mantener el público que esté prendido a la pantalla de América TV y así achicar la diferencia con sus principales competidores: El Trece, Telefe y El Nueve.

---------------------

