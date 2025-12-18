Ángel de Brito fue rápido y le robo una panelista a Intrusos: Quién se suma a LAM

Ángel de Brito opinó tras los Martín Fierro de los canales de streaming

Hace algunos días se llevó por primera vez a cabo la entrega de los Martín Fierro de los canales de streaming. Ángel de Brito opinó del evento luego de consagrarse por su labor en su programa #ÁngelResponde.

Contento por lo logrado aclaró que fue ganador en la primera nominación que estuvo. "Felices. Hicimos un programón. Vamos por el mes 21 recién. Ni dos años tenemos y pasó todo el mundo por acá", indicó.

No obstante, posteriormente la entrevistadora le consultó acerca de lo que fue el evento en comparación al de la televisión y no dudó en disparar tajante.

"Fue más aburrido para mí. Los de tele son más divertidos. Acá están todos como muy en pose", expresó y añadió: "Muy dramáticos, después dicen que no les importa nada, pero les importa todo".

