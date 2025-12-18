Cuando se acerca fin de año los programas televisivos comienzan a analizar lo que será el año entrante y suelen tantear o en el mejor de los casos contratar a quienes consideran imprescindibles para realizar el producto, Ángel de Brito lo sabe y es por eso que decidió apostar por una panelista que actualmente trabaja en Intrusos.
SACUDIÓ EL AVISPERO
Ángel de Brito fue rápido y le robo una panelista a Intrusos: Quién se suma a LAM
De cara a lo que será su programa en 2026, Ángel de Brito se adelantó e hizo público el arribo de la comunicadora que ya formó parte del ciclo televisivo.
La persona indicada para sumarse al panel de "angelitas" fue Karina Iavícoli. En la noche del miércoles (17/12) el conductor aprovechó para anunciar el regreso de la periodista: "Vuelve Karina Iavícoli. Ella va a estar tres veces por semana, es rotativa. Termina a fin de mes en Intrusos y se suma acá".
De esta manera, tras la sensible baja de Yanina Latorre que estará completamente abocada al ciclo Sálvese quien pueda, el equipo está integrado por: La Barby, Juli Argenta, Romi Scalora y Laura Ubfal, Denise Dumas y el flamante ingreso de Carolina Molinari.
Otro dato no menor, será que Beto Casella hará su debut con Bendito tú eres y se espera que ambos conductores hagan un pase diario para mantener el público que esté prendido a la pantalla de América TV y así achicar la diferencia con sus principales competidores: El Trece, Telefe y El Nueve.
Ángel de Brito opinó tras los Martín Fierro de los canales de streaming
Hace algunos días se llevó por primera vez a cabo la entrega de los Martín Fierro de los canales de streaming. Ángel de Brito opinó del evento luego de consagrarse por su labor en su programa #ÁngelResponde.
Contento por lo logrado aclaró que fue ganador en la primera nominación que estuvo. "Felices. Hicimos un programón. Vamos por el mes 21 recién. Ni dos años tenemos y pasó todo el mundo por acá", indicó.
No obstante, posteriormente la entrevistadora le consultó acerca de lo que fue el evento en comparación al de la televisión y no dudó en disparar tajante.
"Fue más aburrido para mí. Los de tele son más divertidos. Acá están todos como muy en pose", expresó y añadió: "Muy dramáticos, después dicen que no les importa nada, pero les importa todo".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River
La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo
FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16
¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT
El outlet de Buenos Aires con precios ultra baratos que todos eligen