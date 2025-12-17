Guerra en Telefe: Georgina Barbarossa bancó a Verónica Lozano y lapidó a Wanda Nara

Y sumó: "Si se lo prometieron a Vero, es lógico que Vero esté enojada". Además, sumó que la conductora de MasterChef Celebriy "chicanea en las redes". Asimismo, le pidió a la expareja de Mauro Icardi de forma tajante: "Ubicate, flaca". "Dale Wanda tenés un montón de programas, cosas, los chicos, los departamentos, las casas, los millones, la fortuna. Disfrutá del amor", completó visiblemente molesta con la situación que se generó en el canal de las pelotas.

El ninguneo de Georgina Barbarossa a Moria Casán

Si bien las autoridades de El Trece buscaron ganar audiencia ubicando a Moria Casán para que le compita al ciclo A la Barbarossa, al parecer no lograron conseguir el objetivo.

Es por eso que Georgina Barbarossa hace algunos días habló al respecto y dejó en claro que tiene el foco puesto en la competencia.

"Seguimos, gracias a Dios, liderando las mañanas", dijo en el programa de streaming Ya fue todo. Asimismo, dejó en claro que le gusta el hecho de que haya otra oferta desde la señal perteneciente al Grupo Clarín porque la hace "crecer".

Y explicó: "Cuando trabajás en teatro también. No es lo mismo trabajar con una persona que es un queso a tener una persona talentosa".

