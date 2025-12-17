La relación entre Verónica Lozano y Wanda Nara está pasando por un momento complicado y Georgina Barbarossa, otra de las figuras de Telefe, no esquivó la tensión y brindó su punto de vista al respecto en diálogo con el programa Intrusos.
"UBICATE, FLACA"
Guerra en Telefe: Georgina Barbarossa bancó a Verónica Lozano y lapidó a Wanda Nara
De cara a la nueva temporada de Bake Off, las conductoras pelean por llevar adelante el reality culinario y Georgina Barbarossa dejó en claro de qué lado está.
Si bien el hecho de que la modelo haya publicado una foto con Jhonny Depp durante la entrevista que hacía en Cortá por Lozano fue el detonante, lo cierto es que actualmente ambas están enfrentadas por la conducción de la nueva temporada de Bake Off.
Y sumó: "Si se lo prometieron a Vero, es lógico que Vero esté enojada". Además, sumó que la conductora de MasterChef Celebriy "chicanea en las redes". Asimismo, le pidió a la expareja de Mauro Icardi de forma tajante: "Ubicate, flaca". "Dale Wanda tenés un montón de programas, cosas, los chicos, los departamentos, las casas, los millones, la fortuna. Disfrutá del amor", completó visiblemente molesta con la situación que se generó en el canal de las pelotas.
El ninguneo de Georgina Barbarossa a Moria Casán
Si bien las autoridades de El Trece buscaron ganar audiencia ubicando a Moria Casán para que le compita al ciclo A la Barbarossa, al parecer no lograron conseguir el objetivo.
Es por eso que Georgina Barbarossa hace algunos días habló al respecto y dejó en claro que tiene el foco puesto en la competencia.
"Seguimos, gracias a Dios, liderando las mañanas", dijo en el programa de streaming Ya fue todo. Asimismo, dejó en claro que le gusta el hecho de que haya otra oferta desde la señal perteneciente al Grupo Clarín porque la hace "crecer".
Y explicó: "Cuando trabajás en teatro también. No es lo mismo trabajar con una persona que es un queso a tener una persona talentosa".
