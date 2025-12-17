urgente24
MEDIOS Georgina Barbarossa > Wanda Nara > Verónica Lozano

"UBICATE, FLACA"

Guerra en Telefe: Georgina Barbarossa bancó a Verónica Lozano y lapidó a Wanda Nara

De cara a la nueva temporada de Bake Off, las conductoras pelean por llevar adelante el reality culinario y Georgina Barbarossa dejó en claro de qué lado está.

17 de diciembre de 2025 - 10:33
Guerra en Telefe: Georgina Barbarossa bancó a Verónica Lozano y destruyó a Wanda Nara.

Guerra en Telefe: Georgina Barbarossa bancó a Verónica Lozano y destruyó a Wanda Nara.

Foto: Captura de video X 17/12/2025

La relación entre Verónica Lozano y Wanda Nara está pasando por un momento complicado y Georgina Barbarossa, otra de las figuras de Telefe, no esquivó la tensión y brindó su punto de vista al respecto en diálogo con el programa Intrusos.

Si bien el hecho de que la modelo haya publicado una foto con Jhonny Depp durante la entrevista que hacía en Cortá por Lozano fue el detonante, lo cierto es que actualmente ambas están enfrentadas por la conducción de la nueva temporada de Bake Off.

Seguir leyendo

image
Georgina Barbarossa bancó a Verónica Lozano en la disputa por la conducción de Bake Off con Wanda Nara.

Georgina Barbarossa bancó a Verónica Lozano en la disputa por la conducción de Bake Off con Wanda Nara.


Ver publicación en X

"¿Wanda va a conducir Bake Off? ¿Pero no iba a conducir Vero? No, si le dijeron a Vero que tenía que conducir Bake Off, y le tienen que dar a Bake Off", comenzó diciendo marcando una clara posición y agregó picante: "También lo podría conducir yo".

Y sumó: "Si se lo prometieron a Vero, es lógico que Vero esté enojada". Además, sumó que la conductora de MasterChef Celebriy "chicanea en las redes". Asimismo, le pidió a la expareja de Mauro Icardi de forma tajante: "Ubicate, flaca". "Dale Wanda tenés un montón de programas, cosas, los chicos, los departamentos, las casas, los millones, la fortuna. Disfrutá del amor", completó visiblemente molesta con la situación que se generó en el canal de las pelotas.

El ninguneo de Georgina Barbarossa a Moria Casán

Si bien las autoridades de El Trece buscaron ganar audiencia ubicando a Moria Casán para que le compita al ciclo A la Barbarossa, al parecer no lograron conseguir el objetivo.

Es por eso que Georgina Barbarossa hace algunos días habló al respecto y dejó en claro que tiene el foco puesto en la competencia.

"Seguimos, gracias a Dios, liderando las mañanas", dijo en el programa de streaming Ya fue todo. Asimismo, dejó en claro que le gusta el hecho de que haya otra oferta desde la señal perteneciente al Grupo Clarín porque la hace "crecer".

Y explicó: "Cuando trabajás en teatro también. No es lo mismo trabajar con una persona que es un queso a tener una persona talentosa".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

América TV cayó en la volteada: Conductora dejó expuestos los recortes del canal

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

Mundial 2026: La fiebre argentina ya explotó en las búsquedas de alojamiento

La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix

La imagen de WhatsApp que todos abren y es una estafa

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES