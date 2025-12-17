Una nueva medida de fuerza se desató en Lácteos Verónica cuando sus trabajadores, nucleados en Atilra, decidieron paralizar las tareas en tres plantas por la falta del pago parcial de los salarios correspondientes a noviembre. La empresa, en una crisis profunda, busca la salida con inversores externos.
LECHE AMARGA
Lácteos Verónica y una agonía extendida: Faltó dinero de noviembre y se desató el paro
La crisis en Lácteos Verónica se estira con problemas de pago a los trabajadores, que ya cobraban en cuotas. Qué pasa con la industria láctea.
Respecto al paro, las instalaciones afectadas serían las plantas de Clason, Lehmann y Suardi, según informó el sitio especializado Bichos de Campo. La medida fue tomada luego de una demora en el depósito de una cuota de 250.000 pesos por empleado que debía haber impactado el lunes pasado (15/12).
Esta cuota corresponde al fraccionamiento salarial que la compañía acordó con el gremio de Atilra como medida paliativa a la crisis de recursos que enfrenta. Esa modalidad suponía una vigencia hasta enero próximo, cuando se discutirá el cuadro de situación nuevamente.
Entre los empleados se avizora un deterioro notorio de la actividad de la empresa, lo que pondría en riesgo no solo el medio aguinaldo de fin de año, sino también potencialmente los puestos de trabajo a partir de un futuro próximo. Sin una salida concreta a la vista, la crisis en Verónica seguiría ese rumbo, algo similar a lo que ocurre en otras empresas del sector como SanCor.
Sector lácteo en crisis
A pesar de un crecimiento en las ventas y el consumo reciente, la situación del sector lácteo en Argentina acumula casos de crisis. Con el colapso del modelo cooperativo, la cadena de pagos se complicó a punto tal de que los tambos tomaron una postura de cobro, lo que empujó a complicaciones severas para las empresas que procesan leche y la llevan a los mostradores.
De esa forma, los problemas se repiten. Fábricas con capacidad deteriorada en términos de litros procesados, cadenas de pago rotas y complicaciones para las plantas de personal, que comienzan a ser amenazados por el fantasma de los despidos.
El escenario tiene varios ejemplos. El caso de SanCor tal vez es el paradigmático por el tamaño que supo alcanzar la empresa, pero también se destacan compañías como La Suipachense, Luz Azul, Sudamericana de Lácteos, entre otras.
Si bien el sector niega una crisis generalizada, las empresas que transitan mejor salud también acusaron golpes como parte de la cadena industrial. En ese sentido, nada menos que Mastellone registró una caída de su performance financiera en los primeros nueve meses del año con una pérdida neta de $28.431 millones, según el balance presentado ante la CNV.
Con récord de leche y todo
En contraste, el año lácteo en términos técnicos será récord. La productividad de los tambos argentinos se disparó gracias a las condiciones favorables para la producción y los litros de leche producidos se elevaron sobre el promedio de la última década.
Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, la proyección de la producción para el cierre del año alcanzaría los 11.550 millones de litros de leche, una cifra similar al año récord del 2022. “Como lo señalamos ya en el Informe de Unidades Productivas y Vacas, evidentemente el crecimiento de la producción en enero-octubre de 2025 respecto a 2024 responde mayoritariamente al crecimiento de la producción individual, pero también al aumento del rodeo lechero”, señaló la entidad en un informe reciente.
Más noticias en Urgente24:
La obsesión de Horacio Marín por las hamburguesas: YPF venderá las de McDonald´s
Comienzan 17/12 y 18/12 los paros de controladores aéreos: se extenderán hasta el 29/12
Frontera Norte, Gas y Minería por el Pacífico: Qué le dijo José Antonio Kast a Milei