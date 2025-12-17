Lácteos Verónica y una agonía extendida: Faltó dinero de noviembre y se desató el paro

De esa forma, los problemas se repiten. Fábricas con capacidad deteriorada en términos de litros procesados, cadenas de pago rotas y complicaciones para las plantas de personal, que comienzan a ser amenazados por el fantasma de los despidos.

El escenario tiene varios ejemplos. El caso de SanCor tal vez es el paradigmático por el tamaño que supo alcanzar la empresa, pero también se destacan compañías como La Suipachense, Luz Azul, Sudamericana de Lácteos, entre otras.

Si bien el sector niega una crisis generalizada, las empresas que transitan mejor salud también acusaron golpes como parte de la cadena industrial. En ese sentido, nada menos que Mastellone registró una caída de su performance financiera en los primeros nueve meses del año con una pérdida neta de $28.431 millones, según el balance presentado ante la CNV.

Lácteos P.jpg La industria láctea y una realidad dispar.

Con récord de leche y todo

En contraste, el año lácteo en términos técnicos será récord. La productividad de los tambos argentinos se disparó gracias a las condiciones favorables para la producción y los litros de leche producidos se elevaron sobre el promedio de la última década.

Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, la proyección de la producción para el cierre del año alcanzaría los 11.550 millones de litros de leche, una cifra similar al año récord del 2022. “Como lo señalamos ya en el Informe de Unidades Productivas y Vacas, evidentemente el crecimiento de la producción en enero-octubre de 2025 respecto a 2024 responde mayoritariamente al crecimiento de la producción individual, pero también al aumento del rodeo lechero”, señaló la entidad en un informe reciente.

