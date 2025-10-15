Exceso de leche, pero pymes sufren agonía por altos costos y bajo consumo

tambos de santa fe.jpg Hay exceso de producción de leche, pero el mercado no responde con mayor consumo.

La leche, el sostén de una región

En la zona núcleo, y más concretamente en la frontera entre Córdoba y Santa Fe, la actividad láctea tiene un fuerte impacto en la economía de varias ciudades. Con miles de empleos apuntados a ese rubro, la salud de las empresas pequeñas y medianas que trabajan con leche es crucial para la estabilidad de los vecinos de la zona.

Sin medidas económicas que apunten a aumentar el nivel de actividad económica a la vista, la preocupación superó los niveles de tolerancia de los productores, que ahora se muestran desesperados. Un cierre masivo de empresas podría implicar no sólo la destrucción de puestos de trabajo directos, sino también de otros tantos que se benefician del producido por las lácteas.

Queremos visibilizar que la situación impacta directamente en la economía de nuestras ciudades y pueblos; que se necesita seriedad en las medidas o políticas que se toman en la órbita nacional, que es importante el acompañamiento de los gobiernos provinciales y municipales para que conozcan de cerca nuestro trabajo, y que las entidades gremiales de los trabajadores también adviertan de la seriedad de la situación, apuntaron los productores. Queremos visibilizar que la situación impacta directamente en la economía de nuestras ciudades y pueblos; que se necesita seriedad en las medidas o políticas que se toman en la órbita nacional, que es importante el acompañamiento de los gobiernos provinciales y municipales para que conozcan de cerca nuestro trabajo, y que las entidades gremiales de los trabajadores también adviertan de la seriedad de la situación, apuntaron los productores.

lacteos.jpg Las góndolas no responden.

Exceso de leche

La situación del mercado interno va a contramano de la temporada a nivel técnico. Con las lluvias impactando de lleno en el forraje, el alimento para los animales, la producción de litros de leche se disparó exponencialmente con un aumento intermensual de 4 millones de litros.

En cualquier país del mundo con producción láctea eso representaría una ventaja. Sin embargo, en Argentina se tradujo como una saturación de mercado, en la que los tambos pusieron a disposición una gran cantidad de litros que no llegan a ser procesados por las fábricas lácteas, generando excesos de stock y consecuentes problemas.

Más noticias en Urgente24:

Fuertes críticas de Fuerza Patria sobre los dichos de Trump: "No es rescate, es entrega"

Todos desorientados: ¿Qué pasó entre Donald Trump y Javier Milei?

Wall Street Journal replicó a Donald Trump "si no gana nos vamos"

Tramo central Ruta 3 Nacional terminada con fondos provinciales (nunca antes)