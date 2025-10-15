Karina Milei y Luis Caputo no fueron a Diputados pero la oposición no desiste: El nuevo pedido

A las 12:30, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por fracasada la sesión, con apenas una docena de legisladores presentes y sin habilitar expresiones en minoría.

El episodio expuso una nueva tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Desde la oposición calificaron la ausencia de Luis Caputo y Karina Milei como una “falta de respeto institucional” y advirtieron que no aceptarán nuevas excusas.

La carta de la oposición

En la nota enviada este miércoles, los jefes de bloque opositores reclamaron a Menem que envíe un pedido formal a los funcionarios para que informen “fecha y hora en que podrán comparecer para cumplir con la interpelación decidida por este cuerpo”.

El objetivo es evitar que nuevas convocatorias terminen en vacío y que los ministros no puedan dilatar indefinidamente su rendición de cuentas ante el Congreso, una potestad contemplada en la Constitución Nacional.

“Es inadmisible que se convoque a ministros y no se presenten. La interpelación no es una invitación, es una obligación institucional”, señalaron desde Unión por la Patria y la Coalición Cívica.

Ante las ausencias de Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei a las interpelaciones convocadas para hoy, con diversos bloques EXIGIMOS que la Presidencia de @DiputadosAR reprograme las mismas para garantizar su presencia efectiva.

La Constitución está para cumplirse.



— Diputados UP (@Diputados_UxP) October 15, 2025

Las excusas oficiales

Los tres funcionarios enviaron notas justificando su ausencia.

Caputo, a través del Palacio de Hacienda, argumentó que se encontraba en Estados Unidos junto al presidente Javier Milei “en cumplimiento de una misión oficial”.

Por su parte, Karina Milei —mediante un comunicado firmado por su área legal— alegó “compromisos previamente asumidos” que le impidieron asistir.

En tanto, el ministro de Salud Mario Lugones, quien no integraba la comitiva presidencial, habló de “cuestiones de agenda impostergables” y ofreció enviar respuestas por escrito.

Ninguno de los tres propuso una nueva fecha ni se comprometió a presentarse ante el pleno legislativo.

Contexto: el Congreso busca recuperar su rol de control

Las interpelaciones, aprobadas en la última sesión, apuntaban a temas clave:

Las negociaciones de Caputo con Estados Unidos por un eventual acuerdo financiero.

El escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Lugones y a Karina Milei.

Con las ausencias confirmadas, la oposición busca ahora imponer un nuevo mecanismo: que los funcionarios convoquen ellos mismos su comparecencia ante Diputados, evitando que las citaciones se transformen en un simple gesto simbólico.

“No puede ser que el Congreso quede pintado mientras los ministros eligen cuándo rendir cuentas. Si no vienen, que pongan fecha y hora. Pero tienen que venir”, sintetizó un legislador opositor tras la sesión frustrada.

