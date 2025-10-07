Comisión $LIBRA: La Justicia rechazó citar por la fuerza pública a funcionarios

“Sobre el punto, debe recordarse que la competencia federal es, en esencia, restrictiva y de excepción y que solo puede ser fijada en forma expresa por una ley”, advirtió el juez.

Se remitió al dictamen del fiscal que puso en claro que “el Poder Judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora legislativa”.

Esta tarde, a partir de las 16.00, se reúne la Comisión $LIBRA presidida por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que se abocará a definir los próximos pasos a seguir, que podrían incluir una apelación ante la Cámara Federal y la elaboración de un informe parlamentario.

-------------

