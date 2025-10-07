Importante precedente para Karina Milei (aliviada...), ya que el juez Marcelo Martínez de Giorgi declaró “improcedente” el pedido de la Comisión Investigadora $LIBRA de la Cámara de Diputados para citar por fuerza pública a funcionarios que se nieguen a comparecer. Si bien el pedido no fue por la hermana de Javier Milei, era el paso que seguía tras dos faltazos.
Comisión $LIBRA: La Justicia rechazó citar por la fuerza pública a funcionarios
El juez Marcelo Martínez de Giorgi declaró “improcedente” el pedido de la Comisión Investigadora $LIBRA para citar por la fuerza pública a funcionarios.
El pedido de la Comisión $LIBRAa era para que se arbitren los medios para disponer la citación por la fuerza pública del titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Alejandro Melik, de Paulo Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), y de Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ninguno de los tres se presentó a la citación en la comisión.
También había sido citada la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, quien estuvo a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación que se creó dentro del Gobierno para determinar si el presidente Javier Milei cometió irregularidades al difundir $Libra en su red social X.
Pero el juez Martínez de Giorgi argumentó que carece de competencia para dictar una orden en ese sentido y que el fiscal del caso, Eduardo Taiano, también se pronunció por la improcedencia de la intervención del poder judicial en las citaciones al Congreso.
El magistrado reseño las normas de las que se infiere que “carece de competencia para disponer el comparendo por la fuerza pública” de los testigos citados por el Poder Legislativo, “resultando constitucionalmente inadmisible que aquella sea ampliada por nomas reglamentarias sancionadas por una comisión legislativa”.
“Sobre el punto, debe recordarse que la competencia federal es, en esencia, restrictiva y de excepción y que solo puede ser fijada en forma expresa por una ley”, advirtió el juez.
Se remitió al dictamen del fiscal que puso en claro que “el Poder Judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora legislativa”.
Esta tarde, a partir de las 16.00, se reúne la Comisión $LIBRA presidida por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que se abocará a definir los próximos pasos a seguir, que podrían incluir una apelación ante la Cámara Federal y la elaboración de un informe parlamentario.
