Subir la vara: Piden debate obligatorio para candidatos a diputados y senadores en todo el país

El Congreso podría sumar una nueva instancia de transparencia electoral: un proyecto presentado en Diputados busca que haya debate obligatorio, que hoy limitados a los candidatos presidenciales, se extiendan también a quienes compiten por bancas en el Parlamento.
Presentaron un proyecto en el Congreso para que los aspirantes a diputados y senadores de todo el país deban participar de un debate obligatorio.
La iniciativa, presentada por el diputado socialista Esteban Paulón y acompañada por Mónica Fein, propone modificar el Código Nacional Electoral para que los dos primeros candidatos de cada lista legislativa —tanto de Diputados como de Senadores— participen en debates públicos antes de cada elección general.
El objetivo, según los autores, es “fortalecer la democracia representativa, promover el voto informado y garantizar la paridad de género en la exposición de ideas”.
Debate obligatorio para los aspirantes al Congreso
De aprobarse, los encuentros se realizarían en cada distrito del país dentro de los veinte días previos a la elección, con transmisión por medios locales y nacionales. La Cámara Nacional Electoral sería la encargada de coordinar su organización junto a las autoridades provinciales y organizaciones académicas y civiles.
Entre los fundamentos, el proyecto remarca que los debates legislativos permitirán “visibilizar la confrontación de ideas y elevar la calidad institucional”, al tiempo que brindarán a los votantes “información clara y plural” sobre las propuestas de cada fuerza política.
Además, los candidatos que no participen serían sancionados con la pérdida de espacios de publicidad audiovisual gratuita, y sus atriles permanecerían vacíos durante la transmisión, para dejar en evidencia su ausencia.
El proyecto completo a continuación:
