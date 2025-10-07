Demoledor el Financial Times con Milei: "Los argentinos pierden la paciencia" y "aceptar un repunte inflacionario"

Desilusión y votos

Como producto de las dificultades económicas, sumados los escándalos de las –por ahora- sospechas de corrupción como el caso $Libra o el Andisgate, desde el Financial Times se plantea que hubo un primer impacto electoral en septiembre: “los potenciales votantes de Milei se quedaron en casa, dicen los encuestadores, desilusionados tanto por la lenta economía como por las acusaciones de corrupción contra la hermana del presidente y jefa de gabinete, Karina, que ella ha negado”.

Pero hay más motivos de la desilusión. Nugent menciona que el Gobierno “aprobó aumentos salariales inferiores a la inflación en las negociaciones salariales con los poderosos sindicatos argentinos. Los recortes a los subsidios a la energía y al transporte también han erosionado los ingresos”.

En otro nivel de la economía, a nivel empresario, se le reprocha al presidente argentino “ su decisión de mantener la fortaleza del peso ha frenado los precios de las importaciones, pero ha restado competitividad a las exportaciones argentinas y al turismo interno”.

milei karina espert Karina Milei y las presuntas coimas junto con el caso $Libra impactaron en el electorado en septiembre según el Financial Timres ¿qué efecto tendrá lo de Espert?

Y hay más: se “elevaron las tasas anuales para préstamos a pequeñas y medianas empresas por encima del 60%”.

Por último, desde el Financial Times reflejan la salida que proponen algunas economistas a Milei, aunque supone sacrificar uno de sus principales logros: “la mayoría de los economistas argentinos afirman que Milei debe dejar flotar completamente el peso para mejorar la competitividad, aceptando un posible repunte de la inflación”.

Cuando Javier Milei asumió el cargo, advirtió a los argentinos que debían esperar dolor.

Con la economía sumida en una inflación de tres dígitos después de décadas de mala gestión, el presidente libertario dijo que "no había alternativa" a una austeridad radical que afectaría el empleo, los ingresos y la actividad en su primer año.

“Esta es la última píldora amarga que tenemos que tragar antes de empezar a reconstruir Argentina”, dijo a la multitud en su toma de posesión.

Dos años después, muchos siguen esperando que la medicina haga efecto. La inflación se ha desplomado y la tasa de pobreza ha bajado del 42 % en 2023 al 32 %, pero la economía también se ha estancado. Una prometedora salida de la recesión a finales de 2024 perdió fuerza a mediados de este año, con una ligera contracción de la actividad desde abril. El desempleo ha aumentado ligeramente. Los salarios del sector privado no han aumentado desde su nivel de principios de 2023.

“La gente todavía tiene dificultades para llegar a fin de mes”, dijo Nadina Abril Casagrande, de 22 años, quien regenta un pequeño negocio de ropa con su madre en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. “Las ventas prácticamente se detuvieron el año pasado... ha habido una mejora desde entonces, pero no significativa”.

Casagrande votó por Milei en las elecciones presidenciales de 2023. Pero emitió un voto en blanco el mes pasado en las elecciones provinciales de Buenos Aires, en las que los libertarios de Milei sufrieron una humillante derrota por 13 puntos frente a los peronistas de izquierda.

“Ya no estoy entusiasmada”, dijo.

La frustración por la deslucida economía, así como los escándalos de corrupción que involucran a sus principales asesores, amenazan con descarrilar las reformas de libre mercado de Milei. La magnitud de su pérdida en Buenos Aires alarmó a los inversores, lo que desencadenó una corrida del peso que solo se ha calmado parcialmente con el anuncio del Tesoro estadounidense sobre un posible rescate financiero.

El 26 de octubre se celebrarán elecciones legislativas nacionales en las que Milei espera ampliar su pequeña cuota de escaños en el Congreso y demostrar suficiente apoyo popular para ganarse a potenciales aliados en la oposición centrista.

Si fracasa, advierten los analistas, el debilitado gobierno podría tener dificultades para aprobar las reformas fiscales y laborales prometidas, y los mercados podrían enfriarse respecto de Argentina, lo que mantendría al país atrapado en su ciclo de impagos de deuda.

“La economía probablemente estará estancada o en recesión hasta las elecciones”, dijo Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra, un centro de estudios económicos de Buenos Aires. “Si no logra encontrar fuerza política después… es difícil vislumbrar una verdadera recuperación económica”.

La Plata, una ciudad arbolada y relativamente próspera de 750.000 habitantes, suele inclinarse hacia la derecha en comparación con el promedio de la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo. La ciudad apoyó a Milei por un estrecho margen en 2023. Sin embargo, los peronistas ganaron por un margen de casi 8 puntos en septiembre.

Los potenciales votantes de Milei se quedaron en casa, dicen los encuestadores, desilusionados tanto por la lenta economía como por las acusaciones de corrupción contra la hermana del presidente y jefa de gabinete, Karina, que ella ha negado.

“Lo curioso del electorado de Milei en 2023 fue su heterogeneidad: ricos y pobres, jóvenes y viejos”, dijo Juan Germano, director de la consultora política Isonomía. “En la provincia, el electorado era de derecha argentina mucho más tradicional. La clase trabajadora y la clase media baja no lo apoyaron”.

Los dueños de negocios de La Plata dijeron que sus clientes se estaban quedando sin efectivo. "La gente ha estado pagando el pan con tarjeta de crédito", dijo Pablo Miró, dueño de una panadería. "La inflación ha bajado, pero veo más desigualdad".

Belén Aguilar dijo que cerraría su chocolatería, que abrió en 2022, debido a la caída de la demanda. "Las ventas cayeron alrededor de un 50 % este año", dijo. "Ya no es sostenible mantener la tienda física".

Los economistas dicen que el enfoque singular de Milei en reducir la inflación, que ha sido el flagelo de la economía argentina durante la última década, ha pesado sobre la actividad.

Su decisión de mantener la fortaleza del peso ha frenado los precios de las importaciones, pero ha restado competitividad a las exportaciones argentinas y al turismo interno. Además, ha agravado los problemas de industrias protegidas como la textil y la manufacturera, afectadas por la reducción de aranceles y la flexibilización de las restricciones a las importaciones impuestas por Milei.

El gobierno mantuvo un férreo control sobre las pensiones y los aumentos salariales del sector público. A principios de 2025, aprobó aumentos salariales inferiores a la inflación en las negociaciones salariales con los poderosos sindicatos argentinos. Los recortes a los subsidios a la energía y al transporte también han erosionado los ingresos disponibles.

Luego, en julio, el peso comenzó a debilitarse después de que Milei flexibilizara los estrictos controles cambiarios de Argentina y modificara algunas políticas monetarias. El banco central respondió subiendo las tasas de interés para impulsar la moneda. Estos aumentos elevaron las tasas anuales para préstamos a pequeñas y medianas empresas por encima del 60%.

“Las empresas están muy frustradas, todos han suspendido proyectos porque no pueden aceptar estas tarifas”, dijo un especialista en finanzas corporativas de un gran banco, que no tenía permiso de su empleador para hablar públicamente.

Para recuperar el impulso, la mayoría de los economistas argentinos afirman que Milei debe dejar flotar completamente el peso para mejorar la competitividad, aceptando un posible repunte de la inflación. También debe lograr mayorías en el Congreso para aprobar importantes reformas estructurales que favorezcan a las empresas, afirman.

El primer obstáculo son las elecciones intermedias, donde una participación de alrededor del 40 por ciento de los votos —en comparación con el 34 por ciento en las recientes elecciones de la provincia de Buenos Aires— se consideraría un éxito.

La campaña de mitad de mandato de los libertarios sufrió otro revés el domingo en la provincia, que concentra más de una cuarta parte de los escaños en la Cámara Baja. Su principal candidato, José Luis Espert, se retiró debido a la controversia sobre sus vínculos con un empresario investigado por narcotráfico.

Milei ha intentado acercarse a los votantes desilusionados en las últimas semanas.

Su gobierno ha anunciado un nuevo programa de descuentos para jubilados en supermercados, que será financiado por los minoristas. Su propuesta presupuestaria para 2026 del mes pasado incluyó aumentos moderados del gasto en pensiones, salud y educación, aunque descartó cualquier aumento que comprometa su presupuesto equilibrado.

En una entrevista televisiva el domingo, el presidente pidió paciencia. "Es cierto que la situación es difícil. Nunca dije que sería fácil", dijo. "Les pido a los argentinos que se esfuercen, que no se rindan, porque estamos a medio camino".

