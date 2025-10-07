Mal antecedente para la inflación a nivel nacional: el IPC de la Ciudad de Buenos Aires mostró un rebote inflacionario en septiembre con una suba del 2,2% rompiendo con la tendencia a la desaceleración y con otra novedad preocupante: esta vez los bienes aumentaron más que los servicios.
CAMBIÓ LA TENDENCIA
Sorpresa con la inflación en CABA: Repunte del 2,2% y los bienes aumentaron más que los servicios
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires rompió la desaceleración y subió 2,2% con una suba de 0,6% con respecto a agosto.
Inflación porteña con sorpresas
El IPC de la CABA coincide con las proyecciones de las consultoras privadas. La inflación porteña aumentó 0,6% con respecto al 1,6% de agosto. Se corta la racha de los servicios liderando los aumentos por una fuerte suba en las frutas con 6,5%, verduras y legumbres con 4,9%. Alimentos en general aumentó 2%.
Según informó el Instituto de Estadística porteño, en nueve meses el costo de vida en la ciudad se incrementó 22,7%, mientras que en un año subió 35%.
Las subas en el de septiembre respondieron fundamentalmente a cinco divisiones clave que, en conjunto, explicaron el 70,1% del alza total.
1 - Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: Aumentó un 2,4% e incidió con 0,48 p.p. en la variación mensual. Este aumento fue impulsado principalmente por las actualizaciones en los valores de los gastos comunes por la vivienda y los alquileres.
2 - Transporte: Promedió un incremento del 3,5%, con una incidencia de 0,37 p.p. en el nivel general. Esto se debió a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, junto con alzas en los valores de los pasajes aéreos y de los automóviles.
3 - Alimentos y bebidas no alcohólicas: Registró un aumento del 2,0%, aportando 0,36 p.p. al nivel general. Dentro de esta división, los mayores impulsos provinieron de Frutas (6,5%) y Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%).
4 - Salud: Se elevó un 2,0%, con una incidencia de 0,18 p.p., explicado por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.
5 - Recreación y cultura: Registró una suba del 3,1%, con una incidencia de 0,16 p.p., debido a las alzas en los precios de los servicios recreativos y deportivos y, en menor medida, de los paquetes turísticos.
Bienes en aumento
En el desagregado por grandes agrupaciones, los Bienes registraron una suba del 2,3% en septiembre superando a los servicios con 2,1%.
En la medición interanual, los Servicios (42,7% i.a.) mostraron una variación significativamente mayor que la de los Bienes (23,7% i.a.). Asimismo, en los primeros nueve meses del año, los Servicios acumularon un alza del 26,5%, superando la suba acumulada de los Bienes, que fue del 16,7%.
En cuanto a la inflación núcleo (aproximada por la agrupación Resto IPCBA), esta promedió un incremento del 2,2% durante septiembre.
El 14/10 se conoce el índice nacional del Indec, se espera que se ubique en un 2% como mínimo.
