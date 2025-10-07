Esta bebida popular aumenta el riesgo de hígado graso en un 60% (y no es la que piensas)

Esto podría ser sorprendente para quienes consideran las bebidas sin azúcar como saludables.

“Las bebidas azucaradas han estado bajo escrutinio durante mucho tiempo, mientras que sus alternativas 'dietéticas' a menudo se consideran la opción más saludable”, dijo el autor principal del estudio, Lihe Liu, estudiante de posgrado en el departamento de gastroenterología del Primer Hospital Afiliado de la Universidad de Soochow, en Suzhou, China.

“Nuestro estudio muestra que las LNSSB (bebidas bajas en azúcar o sin azúcar) en realidad estaban vinculadas a un mayor riesgo de MASLD, incluso en niveles de consumo modestos, como una sola lata por día ”, dijo Liu en un comunicado.

¿Cómo los refrescos afectan el hígado?

El investigador ha explicado las posibles razones por las que tanto las bebidas azucaradas, como las bebidas endulzadas artificialmente, pueden afectar la salud hepática.

"El mayor contenido de azúcar en las bebidas azucaradas puede causar picos rápidos de glucosa e insulina en sangre, promover el aumento de peso y aumentar los niveles de ácido úrico, todo lo cual contribuye a la acumulación de grasa en el hígado", explicó Liu.

Y continuó: "Las bebidas sin azúcar, por otro lado, pueden afectar la salud del hígado al alterar el microbioma intestinal , interrumpir la sensación de saciedad, provocar antojos de dulces e incluso estimular la secreción de insulina".

El agua es la mejor opción

Los científicos dicen que estos hallazgos respaldan la idea de limitar el consumo de bebidas azucaradas y bebidas con bajo contenido de azúcar para prevenir problemas de salud.

De cualquier manera, el agua sigue siendo la mejor opción. De hecho, el estudio lo reveló que, quienes sustituyeron el agua por bebidas azucaradas redujeron el riesgo de enfermedad hepática en casi un 13 % y en más de un 15 % en el caso de las bebidas light.

La investigación fue presentada en la Semana Europea de Gastroenterología.

Síntomas de la enfermedad del hígado graso no alcohólico

A propósito del hígado graso no alcohólico, siempre es importante recordar sus síntomas, según la Clínica Mayo:

Cansancio

Malestar general

Dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen

--------

