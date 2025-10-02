Los secretos de longevidad de la mujer que vivió 117 años fueron revelados por científicos

Es decir, la "supercentenaria" tenía telómeros extremadamente cortos.

El telómero "es una región de secuencias repetitivas de ADN en el extremo de un cromosoma", define la National Human Genome Research Institute.

"Los telómeros protegen los extremos de los cromosomas para evitar que se desgasten o enreden. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se tornan ligeramente más cortos. Finalmente, se acortan tanto que la célula ya no puede dividirse correctamente, y la célula muere", explican.

Por lo general, los telómeros más cortos se asocian con una edad cronológica avanzada y una mayor vulnerabilidad a las enfermedades a medida que las personas envejecen.

En cuanto a las variantes genéticas, CNN apunta que el equipo encontró genes que contribuyeron a la función inmunitaria, la retención cognitiva, la eficiencia para metabolizar las grasas y otro gen asociado con el envejecimiento, la salud cerebral y las enfermedades cardíacas.

Estilo de vida de la mujer más longeva del mundo

Más allá de la genética, el estilo de vida de Branyas también podría haber influido en su longevidad.

"Ella fue una persona afortunada desde el principio y obtuvo una ventaja extra a lo largo de su vida", dijo a CNN el Dr. Manel Esteller, investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras en Barcelona, España, coautor del estudio.

El investigador atribuye la mitad de la longevidad de Branyas a su genética y la otra mitad a su estilo de vida.

“Ella nunca fumó, nunca bebió alcohol, le gustaba trabajar hasta que no podía (no)… Vivía en el campo, hacía ejercicio moderado (sobre todo caminar una hora al día)… Tenía una dieta que incluía aceite de oliva, estilo mediterráneo y, en su caso, yogur”, dijo a CNN.

Los científicos creen que este último hábito pudo haber contribuido a que la "superanciana" mantuviera un microbioma intestinal similar al de una persona mucho más joven y niveles de inflamación más bajos.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Cell Reports Medicine.

"Estos hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre la biología del envejecimiento humano, sugiriendo biomarcadores para un envejecimiento saludable y posibles estrategias para aumentar la esperanza de vida", concluyeron.

